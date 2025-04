ProSieben

Neues Verbrauchermagazin auf ProSieben: Klaas Heufer-Umlauf wird "Experte für alles"

Unterföhring (ots)

Aktuell, kompetent und nah am Zuschauer: Klaas Heufer-Umlauf zeigt seine kundenfreundliche Seite in einem neuen Verbrauchermagazin auf ProSieben. Als "Experte für alles" testet, probiert und analysiert Heufer-Umlauf zukünftig gemeinsam mit weiteren Expertinnen und Experten alle Themen, die für die Zuschauer:innen wichtig sind.

Wie spare ich beim Bahnfahren? Welche Schadstoffe sind in unseren Konsumgütern? Quo Vadis Medizin-Standort Deutschland? Klaas Heufer-Umlauf steht mit Rat und Tat zur Seite. "Experte für alles" ist der neue Kompass im Verbraucher-Dschungel. Von praktischen Ratschlägen und Tipps für den Alltag bis hin zu kreativen Ideen und Lösungen - im neuen Verbrauchermagazin steht der Service im Mittelpunkt.

ProSieben-Chef Hannes Hiller: "Ich freue mich sehr, dass ProSieben mit einem Verbrauchermagazin jetzt noch näher an die Zuschauerinnen und Zuschauer heranrückt. Wer informiert bleiben will, kommt an ProSieben nicht vorbei."

"Experte für alles - Das Verbrauchermagazin" mit Klaas Heufer-Umlauf startet noch im Frühjahr auf ProSieben und auf Joyn, produziert von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

