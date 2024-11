Sächsische Lotto-GmbH

DIE SPIELBANK führt Skrill als moderne Zahlungsmethode ein

Leipzig (ots)

DIE SPIELBANK verstärkt den Komfort und die Sicherheit ihrer Spieler mit der Einführung der modernen Zahlungsmethode Skrill. Skrill garantiert eine sofortige und sichere Abwicklung, optimiert für mobile Nutzung und ohne Verzögerungen durch Bankprozesse.

DIE SPIELBANK erweitert ihr Zahlungsportfolio um die beliebte Zahlungsmethode Skrill. Seit dem 1. November 2024 können unsere Nutzer für Einzahlungen auf die unkomplizierte und schnelle Abwicklung über Skrill zurückgreifen.

VORTEILE DER SKRILL-EINZAHLUNG AUF DIE SPIELBANK

Sofortige Verfügbarkeit

Mit Skrill haben die Nutzer von DIE SPIELBANK die Möglichkeit, ohne Wartezeit direkt nach der Einzahlung zu starten. Der reibungslose Spielstart ist besonders für spontane Spieler attraktiv, die flexibel und ohne Verzögerung ihre Lieblingsspiele genießen möchten.

Optimiert für Mobile Gaming

Da viele unserer Nutzer bevorzugt auf mobilen Endgeräten spielen, kommt ihnen die benutzerfreundliche Oberfläche von Skrill sehr entgegen. Skrill wurde speziell für die mobile Nutzung entwickelt, so dass Einzahlungen schnell und bequem direkt vom Smartphone ausgetätigt werden können.

Zeitersparnis durch sofortige Abwicklung

Im Vergleich zu anderen Zahlungsmethoden wie Lastschrift oder Kreditkartenzahlung gibt es bei Skrill keine Verzögerungen durch Bankprozesse. Da keine klassischen Bankdaten erforderlich sind, profitieren die Spieler von einer reibungslosen und zügigen Bearbeitung der Einzahlungen - ein klarer Vorteil für alle, die sofort loslegen möchten.

Sicherheit und Datenschutz

DIE SPIELBANK legt höchsten Wert auf den Schutz der Finanzdaten ihrer Nutzer. Mit Skrill entfällt die Notwendigkeit, Bank- oder Kreditkartendaten direkt zu übermitteln. Dank moderner Verschlüsselungstechnologien und der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist Skrill eine sichere Wahl, die das Vertrauen der Spieler weiter stärkt.

WAS IST SKRILL?

Skrill ist ein international genutzter Online-Zahlungsservice, der sich durch seine Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit auszeichnet. Ursprünglich für den Online-Handel und Geldtransfers entwickelt, hat Skrill vor allem in der Gaming- und Glücksspielbranche an Popularität gewonnen. Mit einer digitalen Wallet, die Transaktionen in Echtzeit ermöglicht, bietet Skrill eine praktische und sichere Alternative zu herkömmlichen Zahlungsmethoden.

Hauptmerkmale von Skrill:

Echtzeit-Geldtransfers an andere Skrill- oder Bankkonten weltweit

an andere Skrill- oder Bankkonten weltweit Hohe Sicherheitsstandards durch fortschrittliche Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung

durch fortschrittliche Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung Prepaid-Mastercards, die direkt mit dem Skrill-Konto verknüpft sind und sowohl online als auch offline genutzt werden können.

die direkt mit dem Skrill-Konto verknüpft sind und sowohl online als auch offline genutzt werden können. Währungsumtausch zu aktuellen Wechselkursen - ideal für Nutzer, die mit verschiedenen Währungen arbeiten

Mit der Einführung von Skrill geht DIE SPIELBANK einen weiteren Schritt in Richtung eines modernen, sicheren und flexiblen Spielerlebnisses. Skrill ergänzt das Zahlungsportfolio von DIE SPIELBANK optimal und unterstützt unser Ziel, den Spielern ein modernes und komfortables Spielerlebnis zu bieten.

Über die Spielbanken Sachsen

Die Sächsische Spielbanken GmbH & Co. KG (Spielbanken Sachsen) wurde 1994 gegründet und betreibt im Freistaat Sachsen die Spielbanken in Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie DIE SPIELBANK. DIE SPIELBANK ist seit dem 03.11.2022 eine in der Bundesrepublik Deutschland gem. §§ 4 bis 4d i.V.m. 22a GlüStV behördlich zugelassene Veranstalterin von virtuellen Automatenspielen und auf der nach §9 Abs. 8 GlüStV öffentlich geführten Whitelist des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt gelistet.

Original-Content von: Sächsische Lotto-GmbH, übermittelt durch news aktuell