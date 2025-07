rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Antenne Brandenburg baut führende Position in der Region und in Brandenburg aus - radioeins liegt in Berlin vorn - deutliche Zugewinne beim rbb24 Inforadio

Berlin/Potsdam (ots)

Antenne Brandenburg vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat seine Position als erfolgreichstes Programm in Brandenburg und in der Gesamtregion ausgebaut. Antenne konnte seine Tagesreichweite (Mo. - Fr.) auf 512.000 Hörerinnen und Hörer deutlich steigern (ma2025/I: 466.000) und legt dabei vor allem in Brandenburg (419.000) zu. radioeins steht in Berlin weiter auf dem ersten Platz (269.000) und erreicht in der Region 406.000 Hörerinnen und Hörer. Insgesamt erreichen die Radioprogramme des rbb kontinuierlich mehr als 1,5 Millionen Menschen pro Tag im Sendegebiet.

Das geht aus den Zahlen der am Mittwoch (16.7.) veröffentlichten Media-Analyse (ma) Audio 2025/II hervor.

Das rbb24 Inforadio münzt das hohe Interesse an aktueller Information in steigende Reichweite in Berlin und Brandenburg um: In Berlin, wo das Programm Platz 3 erreicht, gewinnt kein anderer Sender so deutlich hinzu. In der Gesamtregion erreicht rbb24 Inforadio mehr als 300.000 Hörerinnen und Hörer. rbb 88.8 gewinnt im Gesamtsendegebiet an Reichweite (333.000) und kann sich auch in Berlin leicht steigern (198.000).

Fritz verzeichnet Verluste in Brandenburg, verjüngt aber seine Hörerschaft insgesamt erfolgreich. Das werbefreie radio3 bindet seine Hörerinnen und Hörer länger als jeder andere Sender in Berlin und Brandenburg, bei Bekanntheit und Tagesreichweite bildet sich der Neustart des Programms 2024 in der MA ab (37.000).

Katrin Günther, geschäftsführende rbb-Programmdirektorin: "Unsere regionalen Audio-Angebote überzeugen die Menschen in Berlin und Brandenburg, die öffentlich-rechtlichen Radios erreichen die meisten Menschen in unserem Sendegebiet, allen voran die Marktführer Antenne Brandenburg und radioeins. rbb24 Inforadio steht mit seinen deutlichen Zuwächsen dabei beispielhaft für die Informationskompetenz unserer Radioflotte."

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell