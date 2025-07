rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb QUEER geht am 20. Juli in die achte Runde

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Unter dem Titel rbb QUEER präsentiert das rbb Fernsehen seit 2018 eine eigene Filmreihe jenseits der Hetero-Norm: Kino mit berührenden Liebesgeschichten, mitreißenden Coming-of-Age-Filmen und pulsierenden Dramen. Vom 20. Juli bis 31. August 2025 laufen sonntags um 22.00 Uhr sieben queere Filme im rbb Fernsehen. Mit dabei sind eine deutsche Erstausstrahlung und drei Free-TV-Premieren. Anschließend sind alle Filme für 30 Tage in der ARD Mediathek zu sehen.

"Knochen und Namen" von Fabian Stumm eröffnet die Filmreihe

Den Auftakt von rbb QUEER macht in diesem Jahr "Knochen und Namen", das preisgekrönte Langfilmdebüt von Regisseur und Drehbuchautor Fabian Stumm. In seinem Film porträtiert er eine Gruppe von Menschen, die nach ihrem Platz im Leben und ihren Positionen zueinander suchen. "Knochen und Namen" ist eine sensible und humorvolle Reflexion über Beziehungen und Dissonanzen, die uns verbinden und voneinander trennen.

Zum Inhalt:

Boris (Fabian Stumm) und Jonathan (Knut Berger) sind seit acht Jahren ein Paar, haben sich aber nicht mehr viel zu sagen. Schauspieler Boris vergräbt sich immer tiefer in die Proben zu einem neuen Film mit der ambitionierten Regisseurin Jeanne (Marie-Lou Sellem) und vermischt dabei reale und fiktive Charaktere. Jonathan versucht seine Stimme als Schriftsteller neu zu definieren. Durch die Tage des Ringens um Distanz, Nähe, Vertrauen, Verlangen und Verlustangst geistert Jonathans kleine Nichte Josie (Alma Meyer-Prescott), die auf ganz eigene Weise mit dem nahenden Ende ihrer Kindheit umgeht.

"Knochen und Namen" wurde 2023 auf der Berlinale mit dem Heiner-Carow-Preis der Perspektive Deutsches Kino ausgezeichnet. In weiteren Rollen sind u.a. Ernst Stötzner, Anneke Kim Sarnau, Godehard Giese und Luise Helm zu sehen. Das rbb Fernsehen sendet den Film am 20. Juli 2025 um 22.00 Uhr als Free-TV-Premiere.

Die weiteren Filme der Reihe rbb QUEER in der Übersicht:

Bis zum 31. August 2025 folgen jeweils sonntags die Filme "Light Light Light" von Inari Niemi (27.7.), "This is not Berlin" von Hari Sama (3.8.), "Laurence Anyways" von Xavier Dolan (10.8.), "Der Ornithologe" von João Pedro Rodrigues (17.8.), "Lose Your Head" von Stefan Westerwelle und Patrick Schuckmann (24.8.) sowie "When Night Is Falling" von Patricia Rozema (31.8.). Detaillierte Informationen zu den Filmen der Reihe rbb QUEER finden Sie im rbb-Presseportal.

Unmittelbar vor jeder Ausstrahlung stellt rbb-Filmexperte Knut Elstermann diese cineastischen Highlights vor und liefert Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehung und Rezeption.

Die QUEER-Reihe in der ARD: Großes Kino im rbb, BR und MDR

Der queeren Filminitiative des rbb haben sich zwei weitere ARD-Programme angeschlossen: Seit 2022 setzt der BR mit BR QUEER einen starken Fokus auf das queere Kino, in diesem Jahr ist erstmals der MDR mit einem nicht-heteronormativen Filmangebot dabei. Vom 26. Juni bis 31. August 2025 zeigen rbb, BR und MDR insgesamt vierzehn Filme - sechs davon erleben ihre Fernseh-Premiere als deutsche Erstausstrahlungen, drei weitere sind Free-TV-Premieren. Nach der Ausstrahlung stehen die Filme jeweils für 30 Tage in der ARD Mediathek.

Akkreditierten Journalist:innen stehen alle Filme im Vorführraum des jeweiligen Presseportals zur Verfügung. Honorarfreie Fotos finden Sie für rbb QUEER und den vom MDR eingebrachten Film unter www.ard-foto.de und für BR QUEER unter www.br-foto.de.

Weitere Informationen unter:

www.rbb-online.de/presse, www.br.de/pressedossiers, www.mdr.de/presse

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell