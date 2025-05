Verti Versicherung AG

Hagel-Atlas 2025: Süddeutschland erneut besonders betroffen

Insgesamt geringere Schäden als im Rekordjahr 2023

Berlin (ots)

Der aktuelle Hagel-Atlas der Verti Versicherung AG zeigt erneut, wie relevant das Thema Hagelschäden in Deutschland ist. Besonders betroffen waren wie im Vorjahr wieder die südlichen Bundesländer. Bei den Großstädten liegen Duisburg, Leipzig und Stuttgart vorn.

Tendenz steigend: Sowohl die Anzahl der Hagelschäden als auch die damit verbundenen Kosten sind in den vergangenen Jahren insgesamt gestiegen. Letztere waren 2024 mehr als dreimal so hoch wie noch 2020. Allerdings fielen Anzahl und Schäden im vergangenen Jahr immerhin deutlich geringer aus als im Rekordjahr 2023.

Zu den 2024 von Hagelschäden am stärksten betroffenen Regionen zählten Baden-Württemberg, Thüringen und Bayern. Bei den Großstädten nehmen Duisburg, Leipzig und Stuttgart die Spitzenplätze ein. Das geht aus einer internen Datenanalyse der Hagelschäden hervor, die 2024 von der Verti Versicherung AG (Verti), Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer, registriert wurden. Der Hagel-Atlas mit Infografiken und Expertentipps wird jährlich von Verti veröffentlicht und steht als PDF zum Download zur Verfügung.

Nach dem Rekordjahr 2023 gingen die Hagelschäden sowohl in Anzahl als auch bezüglich der gezahlten Schadensumme zurück und lagen wieder etwa auf dem Niveau der Jahre 2021 und 2022. Konkret sanken dem aktuellen Hagel-Atlas zufolge die Verti gemeldeten Sturm- und Hagelschäden 2024 gegenüber dem Vorjahr um etwa 42 Prozent, während sie von 2022 zu 2023 mit einer Steigerung um mehr als 66 Prozent geradezu explodiert waren.

Geografische Verteilung der Hagelschäden

Bei den am meisten von Hagel betroffenen Bundesländern lagen wie 2023 insbesondere die südlichen vorn: Den ersten Platz verbuchte Baden-Württemberg, Platz 2 und 3 gingen an Thüringen und Bayern. Zu den am wenigsten betroffenen Bundesländern gehörten wieder die nördlichen Bundesländer: Ganz hinten positionieren sich neben Schlusslicht Mecklenburg-Vorpommern der Stadtstaat Bremen (Platz 15) und Schleswig-Holstein (Platz 14). Bei den Großstädten haben sich die Spitzenplätze fast komplett verschoben: Bis auf Leipzig stehen hier mit Duisburg, Stuttgart, Köln und Berlin ganz andere Städte vorne im Ranking als 2023.

"Das verdeutlicht zwei Dinge", sagt Alexander Held, Kfz- und Versicherungsexperte bei der Verti Versicherung AG. "Zu den gefährdetsten Regionen zählen in Deutschland solche, die durch ihre geografische Lage und ihre klimatischen Bedingungen die Bildung und Intensität von Gewittern begünstigen: nämlich Regionen in Alpennähe und im Mittelgebirgsraum. Gleichzeitig ist die tatsächliche Gefährdung sehr stark von lokalen Wetterbedingungen und individuellen Wetterereignissen abhängig", betont er. Held rät daher: "Autofahrer und Hausbesitzer sollten in allen Regionen Deutschlands auf die Möglichkeit von Hagelstürmen vorbereitet sein und entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen."

Expertenrat: Kaskoversicherung schützt vor hohen Kosten

Wer nicht angemessen versichert ist, muss nach einem Hagelsturm gegebenenfalls mit hohen Kosten rechnen. Held informiert: "In der Regel ist bei einer Reparatur von Hagelschäden mit einer drei- bis vierstelligen Summe zu rechnen. Wie hoch die Rechnung für einen Hagelschaden genau ausfällt, hängt stark davon ab, um welche Automarke es sich handelt, wie viele Dellen welcher Größe durch die Hagelkörner entstanden sind und welche Teile am Fahrzeug betroffen sind."

Der Experte betont die Wichtigkeit einer Kaskoversicherung: "Nur dann sind auch Schäden am eigenen Fahrzeug abgesichert. Versicherungsnehmer, die ausschließlich eine Kfz-Haftpflicht haben, müssen Reparaturkosten für Schäden an ihrem Auto, auch Hagelschäden, aus eigener Tasche zahlen."

Vorbereitung auf Hagelstürme

In Zeiten zunehmender Wetterextreme ist es wichtiger denn je, sich auf potenzielle Risiken vorzubereiten. Der Hagel-Atlas 2025 liefert detaillierte Daten und Analysen zu hagelgefährdeten Gebieten. Alle Infografiken und Tipps gegen Hagelschäden sind ab sofort auf https://www.verti.de/ratgeber/hagelschaden-am-fahrzeug/ abrufbar.

Hagel-Hotspots Bundesländer / Hagel-Atlas 2025 Verti Versicherung AG

Stark betroffen:

1. Baden-Württemberg

2. Thüringen

3. Bayern

Mittelmäßig betroffen:

4. Brandenburg

5. Sachsen

6. Nordrhein-Westfalen

Wenig betroffen:

7. Berlin

8. Niedersachsen

9. Hamburg

10. Hessen

11. Saarland

12. Sachsen-Anhalt

13. Rheinland-Pfalz

14. Schleswig-Holstein

15. Bremen

16. Mecklenburg-Vorpommern

Top Ten - Deutsche Großstädte nach Anzahl Hagelschäden (im Verhältnis Schadenanzahl zur Einwohnerzahl)

1. Duisburg

2. Leipzig

3. Stuttgart

4. Köln

5. Berlin

6. Dortmund

7. München

8. Hamburg

9. Hannover

10. Düsseldorf

