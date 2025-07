GROHE AG

Earth Overshoot Day 2025: Wasser, Energie und Geld sparen mit nachhaltigen Lösungen für Bad und Küche

Ab dem 24. Juli lebt die Welt "auf Pump", das Datum rückt seit Jahren immer weiter vor

GROHE Technologien für Bad und Küche senken Wasser- und Energieverbrauch und entlasten zugleich das Haushaltsbudget

Viele dieser Lösungen lassen sich unkompliziert nachrüsten und fügen sich unauffällig ein

Der Earth Overshoot Day fällt im Jahr 2025 auf den 24. Juli, ab diesem Zeitpunkt sind alle natürlichen Ressourcen, die der Planet in einem Jahr regenerieren kann, rechnerisch verbraucht. Der Stichtag kommt jedes Jahr ein bisschen früher und zeigt damit, wie dringend ein nachhaltigerer Umgang mit Wasser, Energie und Rohstoffen ist. Die gute Nachricht: Jede:r kann im Alltag dazu beitragen, Ressourcen zu schonen, ohne dabei auf den gewohnten Komfort zu verzichten. GROHE bietet ressourcenschonende Technologien, die Wasser, Energie und CO² sparen und das Haushaltsbudget entlasten. Viele Lösungen lassen sich ganz einfach nachrüsten.

Wassersparen im Bad: effektiv und ohne Komfortverlust

Im Badezimmer liegt großes Potenzial zum Ressourcensparen. Hier fallen rund zwei Drittel des täglichen Wasserverbrauchs an, ein guter Ansatzpunkt für kleine Veränderungen mit großer Wirkung.(1) Moderne Armaturen wie GROHE Cubeo können einen großen Unterschied machen: Die integrierte SilkMove ES Kartusche sorgt dafür, dass bei mittlerer Hebelstellung automatisch kaltes Wasser fließt, unnötiges Erhitzen von Wasser wird so vermieden. Gleichzeitig reduziert die EcoJoy-Technologie den Wasserdurchfluss. Für einen Vier-Personen-Haushalt bedeutet das eine jährliche Ersparnis von bis zu 77 Euro bei den Wasserkosten und bis zu 194 Euro bei den Energiekosten, ganz ohne Einschränkung im Alltag.(2)

Auch beim Duschen kann der Verbrauch spürbar reduziert werden. Die wassersparendste Variante der GROHE Tempesta 110 Handbrause begrenzt den Durchfluss dank EcoJoy auf 5,6 Liter pro Minute. Das Ergebnis: ein angenehmes Duscherlebnis bei gleichzeitig geringerem Wasserbedarf. Das spart bis zu 229 Euro Wasserkosten und bis zu 496 Euro Energiekosten.(3) Mit einer wassersparenden Kopfbrause wie der GROHE Tempesta 250 kann zusätzlich gespart werden: Hier sind durch den von 12 Liter auf 7,3 Liter pro Minute verringerten Wasserbedarf bis zu 168 Euro weniger Wasserkosten und bis zu 364 Euro weniger Energiekosten pro Jahr möglich.(4)

Für zusätzlichen Komfort sorgt das Thermostat Grohtherm 800. Dank der GROHE Aqua Intelligence® GROHE TurboStat hält es die Wassertemperatur konstant und gleicht plötzliche Schwankungen aus, das erhöht die Sicherheit und spart Energie. Der integrierte EcoButton reduziert den Wasserdurchfluss, ohne den Duschkomfort zu beeinträchtigen. Grohtherm 800 lässt sich an gängigen Wandanschlüssen einfach montieren, je nach baulichen Gegebenheiten oft ohne Bohren.

Nachhaltigkeit in der Küche: mit gefiltertem Wasser direkt aus der Küchenarmatur

Auch in der Küche lassen sich Nachhaltigkeit und Komfort kombinieren. Zum Beispiel mit den Wassersystemen GROHE Blue Pure und GROHE Blue Home: Sie bieten gefiltertes Wasser direkt aus der Küchenarmatur und eignen sich damit ideal für die Zubereitung von Tee, Kaffee und erfrischenden Sommergetränken, zum Beispiel nach den Wasserrezepten von GROHE. GROHE Blue Home bietet darüber hinaus auf Knopfdruck die Wahl zwischen stillem und auf Wunschstärke gesprudeltem Wasser.

In einem Vier-Personen-Haushalt lassen sich mit dem Einsatz von GROHE Blue Home bis zu 800 Einweg-Plastikflaschen pro Jahr einsparen.(5) Auch der indirekte Wasserverbrauch sinkt, denn für die Herstellung eines Liters Flaschenwasser werden im Schnitt bis zu sieben Liter Wasser benötigt.(6) Hinzu kommt: Das lästige Schleppen schwerer Kästen entfällt und in Küche und Vorratskammer wird weniger Platz benötigt.

Ob im Bad oder in der Küche, GROHE Technologien machen nachhaltiges Wohnen greifbar: Sie vereinen durchdachte Ressourcennutzung mit Wirtschaftlichkeit und Komfort.

