Straubinger Tagblatt

Der Schulden-Bremszug beginnt zu reißen

Straubing (ots)

Nun klafft also erneut ein Loch im Etat für 2025. Jene, die die Schuldenbremse schleifen - oder offiziell: reformieren - wollen, sehen sich ihrem Ziel einen großen Schritt näher. Die Debatte darüber wird spätestens nach der Sommerpause voll an Fahrt aufnehmen. Wacker werden sich Lindner und seine Liberalen dagegenstemmen, doch es ist nicht zu übersehen: Der Bremszug beginnt zu reißen. Selbst in der Union ist eine Reform kein Tabu mehr. (...) Investitionen in den Wirtschaftsstandort, in die Bundeswehr, in das Bildungswesen, zum Kampf gegen Kinderarmut: Es gibt viele gute Gründe, neue Schulden aufzunehmen. Doch die müssen auch eines Tages zurückgezahlt werden.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell