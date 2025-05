GROHE Water Insights 2025: Deutsche unterschätzen ihren Wasserverbrauch stark

GROHE AG

Acht von zehn Deutschen sehen Wasserknappheit als ernstzunehmendes Problem

Die meisten unterschätzen ihren Wasserverbrauch - teils um 100 Liter pro Tag

Drei von fünf Befragten versuchen, Wasser zu sparen - vor allem, um Kosten zu senken

GROHE bietet vielfältige, ressourcensparende Wasserlösungen für jeden Bedarf

Menschen in Deutschland sorgen sich um Wasserknappheit - doch viele unterschätzen ihren eigenen Verbrauch stark. Das zeigt die internationale Wasserstudie GROHE Water Insights 2025, die im Dezember 2024 in zwölf Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika durchgeführt wurde. In Deutschland nahmen mehr als 1.500 Menschen teil [1], weltweit mehr als 20.000. Die Ergebnisse sind deutlich: Verbraucher:innen möchten ihren Wasserverbrauch senken, um Geld zu sparen und die Umwelt zu schützen. GROHE bietet Lösungen, die das ohne Komforteinschränkungen ermöglichen.

3 Fakten der GROHE Water Insights 2025

1. Einwohner unterschätzen ihren Wasserverbrauch stark

Während der tatsächliche tägliche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland bei rund 122 Litern Trinkwasser liegt [2] , glauben rund zwei Drittel (66 %) der Befragten, mit höchstens 50 Litern deutlich weniger Wasser zu verbrauchen. 39 Prozent gehen sogar von einem Tagesverbrauch von unter 25 Litern aus.

2. Das Bewusstsein für Wasserknappheit ist ausgeprägt

Auch wenn Menschen in Deutschland den eigenen Verbrauch unterschätzen - ihr Bewusstsein für Wasserknappheit ist stark ausgeprägt: Vier von fünf Befragen empfinden Wasserknappheit als dringliches Problem (80 %) [3] und rechnen für die nächsten zehn Jahre mit persönlichen finanziellen Folgen (77 %). Tatsächlich werden Hitzerekorde immer wieder gebrochen, Trockenperioden nehmen zu. Ab 2018 war fast ganz Europa von einer für die vorigen Jahrhunderte beispiellosen Hitze und Dürre betroffen. Und auch wenn der warme, niederschlagsreiche Winter 2023/24 kurzzeitig Entspannung brachte: Der aktuelle Dürremonitor zeigt bereits wieder außergewöhnlich trockene Böden in vielen Teilen Deutschlands. [4]

3. Wassersparen lohnt sich

Geld ist beim Wassersparen der wichtigste Treiber: Für 36 Prozent der Befragten ist die Kostenersparnis die Hauptmotivation beim Wassersparen. Besonders gefragt: wassersparende Duschsysteme, Armaturen und Toiletten. Schon zwei Drittel (67 %) setzen solche Produkte im Haushalt ein - viele davon jedoch nur punktuell. Etwa die Hälfte (51 %) der Befragten hielt es für eher oder sehr wahrscheinlich, selbst binnen sechs Monaten nach der Befragung (weitere) wassersparende Lösungen im Haushalt zu installieren.

Gerade in den Bereichen Baden und Körperpflege bieten wassersparende Produkte enormes Sparpotenzial: Ein Vier-Personen-Haushalt kann mit einem Duschkopf, der mit der innovativen EcoJoy Technologie von GROHE ausgestattet ist, jährlich bis zu 47.000 Liter Wasser - das sind über 250 Badewannen - und 521 Euro Kosten für Wasser und Energie einsparen, bei gleichbleibendem Duschkomfort. [5]

Dies widerspricht auch der Sorge derjenigen, die keine wassersparenden Einrichtungen einbauen möchten: Sie befürchten hohe Kosten (35 %). Doch die Investition in moderne Technik amortisiert sich oft nach kurzer Zeit. Verbraucher:innen können sich bei Fachhändler:innen oder direkt bei GROHE über einfache Lösungen für jedes Budget informieren.

