Naturtöne im Bad: Ideen für ein Makeover zum Frühling

Die Natur kehrt zurück in die bebaute Umgebung - im Bad setzen sich Naturtöne und -materialien immer stärker durch.¹ Bäder, die von der Natur inspiriert sind, steigern das Wohlbefinden der Bewohner:innen und bieten einen ruhigen Rückzugsort, der einen Ausgleich zum rasanten, städtischen Leben bietet. Aus dem ehemals kühlen, rein funktionalen Waschraum wird eine Wohlfühlzone für Me-Time und Entspannung. Das Erwachen des Frühlings ist der optimale Zeitpunkt, frischen Wind in die eigenen vier Wände zu bringen. Mit diesen Tipps für ein Bad-Makeover können Bewohner:innen eine Oase der Ruhe und Gelassenheit schaffen - die Basis sind Wandfarben und Einrichtungsgegenstände in Naturtönen, wie warme Erdfarben oder Beige.

Tipps für die clevere Kombination von Naturtönen

In einem natürlichen Bad sind Details von Bedeutung. Organisch geformte Armaturen und Accessoires in Metallic-Tönen, wie Cool Sunrise und Warm Sunset aus der GROHE Colors Kollektion, oder Schwarztönen, wie GROHE Matt Black oder GROHE Phantom Black, verleihen dem Bad einen Hauch von Raffinesse und Luxus. Von der Armatur bis zum Waschtisch über die Dusche und die Betätigungsplatten bis zu den Accessoires umfasst das lebendige Farbspektrum alle Komponenten für ein harmonisches Gesamtbild. Der goldene Farbton GROHE Cool Sunrise und das kupferne GROHE Warm Sunset fügen sich harmonisch in Designkonzepte ein, die von warmen Erdtönen, Holz und edlen Naturstoffen geprägt sind. Schwarze Armaturen und Accessoires können mit hellen Naturfarben und natürlichen Materialien kombiniert werden, um Kontraste zu schaffen und eine zu dunkle Atmosphäre zu vermeiden. Das Spiel mit natürlichem und künstlichem Licht sorgt dafür, dass der Raum hell und einladend bleibt.

Inspiration für die Einrichtung und Dekoration von Natur-Bädern

Möbel in natürlichen Holz- oder Beigetönen runden das Badkonzept ab. Ob Waschtisch, Hocker, Regale oder die Einfassung der Badewanne - durch Echtholz entsteht immer ein wohnliches Ambiente. Die Verwendung von Naturstein für beispielsweise Waschtischplatten oder Duschwannen ergänzt die Holzmöbel optimal - aber auch weiße Keramik harmoniert mit Naturtönen, wie Beige oder Braun. Dekoelemente und Körbe aus Bambus oder Bast verleihen dem Raum nicht nur ein natürliches Feeling, sondern bieten ebenfalls Stauraum für Pflegeprodukte oder Kosmetik. Selbstverständlich dürfen auch Pflanzen nicht fehlen. Für noch mehr Gemütlichkeit sorgen flauschige Teppiche in Naturtönen.

Bäder, die von der Natur inspiriert sind, haben sich zu einem langfristigen Trend entwickelt. Sie zeichnen sich nicht nur durch ihre Ästhetik aus, sondern fördern das Wohlbefinden der Bewohner:innen und lassen sie den schnelllebigen Alltag nahezu vergessen.

Cashback-Aktion - 10 Prozent sparen auf das gesamte GROHE-Sortiment

Ob es um die große Renovierung oder ein kleines Bad-Makeover geht - mit GROHE können Endkund:innen vom 1. März bis zum 31. Mai 2025 ordentlich sparen. Ab einem Warenwert von 150 Euro erhalten sie im Rahmen der Cashback-Aktion 10 Prozent des Waren-Rechnungspreises zurück. Einfach Rechnung hochladen und profitieren: www.grohe.de/cashback-renovierung/

¹ Querschiesser Trendstudie Oktober 2024

