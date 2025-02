GROHE AG

Für Groß und Klein, Jung und Alt: Ressourcenschonendes, sicheres Familienbad mit GROHE

Mit der gesamten Familie generationsübergreifend unter einem Dach zu leben, liegt im Trend.¹ Diese Art des Zusammenlebens ermöglicht es, Wohnraum und Alltagsaufgaben zu teilen sowie die Betreuung von Kindern und die Pflege der älteren Familienmitglieder zu sichern. Mehrgenerationenräume setzen gleichzeitig voraus, dass sie die Bedürfnisse aller Familienmitglieder berücksichtigen. Besonders wichtig ist dies beim Badezimmer, das möglichst sicher und barrierearm konzipiert und ressourcenschonend sein soll.

Duschvergnügen für Jung und Alt

Für Kinder ist das Bad ein (Wasser-)Spielplatz, für die Großen ein Rückzugsort und eine Wohlfühloase. So unterschiedlich die Wünsche auch sind - das Brausestangenset mit der Handbrause GROHE Tempesta 110 ist für jedes Familienmitglied eine gute Wahl. Dank GROHE EcoJoy Technologie ist der Wasserfluss der ressourcensparenden "Water Saving"-Variante auf maximal 7,4 Liter pro Minute (bei 3 bar) begrenzt. Per Drehscheibe lässt sich zwischen drei verschiedenen Strahlarten switchen, so findet jeder die optimale Einstellung für sich und seine Bedürfnisse. Dank GROHE ShockProof macht der Handbrause Herunterfallen nichts aus - gerade in Haushalten mit kleinen Kindern ein wertvolles Feature. Ein umlaufender Silikonring mit verstärkter Vorderseite schützt dabei sowohl die Brause als auch die Dusch- oder Badewanne. Die praktische Ablage der Brausestange liefert Platz für die Pflegeprodukte der Familienmitglieder und sorgt für Ordnung.

In Kombination mit einem GROHE Grohtherm 1000 Thermostat können Bewohner:innen Temperatur und Wassermenge zudem intuitiv einstellen. Die integrierte GROHE SafetyStop Technologie verhindert Verbrühungen, denn bei 38 Grad Celsius tritt eine Sicherheitssperre ein. Gerade in Familienbädern, in denen sowohl Senior:innen mit langsameren Reflexen als auch Kinder duschen, ein unverzichtbares Feature. Bei Bedarf können höhere Temperaturen durch Drücken der Taste eingestellt werden. Über eine ähnliche Funktionsweise verfügt der GROHE EcoButton, der den vollen Wasserdurchfluss zudem nur bei Betätigung zulässt. Das CoolTouch Design sorgt mit einem inneren Kühlkanal dafür, dass der gesamte Thermostatkörper nicht zu heiß zum Anfassen wird und sich die Kleinen - und Großen - nicht verbrennen.

Sichere Morgenroutine für Groß und Klein

Der Familienalltag fängt schon morgens beim Zähneputzen und Waschen an. Die Armatur GROHE Eurosmart lässt sich mit ihrem griffigen, offenen Metallhebel bestens von Menschen mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten bedienen und eignet sich somit ideal für Haushalte mit Senior:innen und Kindern. Dank GROHE SafetyStop Technologie können die Eltern vorab eine Temperaturgrenze zwischen 38 und 44 Grad Celsius festlegen, um Verbrühungen zu vermeiden - optimaler Schutz für Jung und Alt. Zusätzlich mit der ressourcenschonenden GROHE EcoJoy Technologie ausgestattet, reduziert ein Durchflussbegrenzer den Wasserverbrauch, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen. Dank der GROHE SilkMove Kartusche lassen sich darüber hinaus Wassermenge und -temperatur auch nach jahrelanger Nutzung noch seidenweich und präzise steuern.

