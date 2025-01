Quantinuum

Quantinuum kündigt Bau von Forschungs- und Entwicklungszentrums für Quantencomputing in New Mexico an, um die Revolution der Quantentechnologie in diesem US-Bundesstaat voranzutreiben

Quantinuum plant die Einrichtung eines hochmodernen Forschungs- und Entwicklungszentrums in New Mexico – einem aufstrebenden Innovations-Hub für Quantentechnologie

Das geplante Zentrum wird sich auf Photonentechnologien konzentrieren, die für die Weiterentwicklung der Quantencomputertechnologien von Quantinuum unverzichtbar sind

Quantinuum, das weltweit größte integrierte Unternehmen für Quantencomputer, stellte heute Pläne zur Eröffnung eines neuen Standorts im US-Bundesstaat New Mexico vor. Dieser Standort wird die laufende Kooperation bei der Weiterentwicklung der Photonentechnologien unterstützen, die für die Produktentwicklung von Quantinuum entscheidend sind. Photonik – die Wissenschaft und Technologie des Lichts – ist für die Weiterentwicklung der Quantencomputertechnologien von Quantinuum, die Licht zur Steuerung und Manipulation von Qubits verwenden, von zentraler Bedeutung.

New Mexico hat sich als führender Bundesstaat im Bereich der Quanteninformationswissenschaften und der Entwicklung von Photonik und anderen grundlegenden Technologien etabliert. Im Juli 2024 hat die Wirtschaftsentwicklungsbehörde des US-amerikanischen Handelsministeriums im Rahmen ihres Tech Hubs-Programms Colorado, wo sich der US-Hauptsitz von Quantinuum befindet, und New Mexico offiziell zu führenden Zentren für Quanteninformationstechnologie erklärt.

„Ich freue mich, Quantinuum in New Mexico willkommen zu heißen und damit einen neuen Industriezweig in unserem Bundesstaat zu etablieren, der auf unserer stolzen Tradition der Innovation aufbaut", kommentiert die Gouverneurin von New Mexico, Michelle Lujan Grisham. „Kein Staat ist besser aufgestellt, um die Dynamik der Quantencomputerindustrie in ein bedeutendes wirtschaftliches und unternehmerisches Wachstum zu verwandeln, und Quantinuum wird ein bahnbrechender Partner bei dieser Arbeit sein. Gemeinsam werden wir die Ressourcen New Mexicos nutzen, einschließlich der wegweisenden Arbeit, die in unseren nationalen Laboratorien geleistet wird, und der besten Quantenwissenschaftler in den USA, die an unseren Universitäten ausgebildet werden, um in die Quantentechnologie-Industrie des Bundesstaates zu investieren und sie weiter auszubauen, Karrieremöglichkeiten für die Bürger New Mexicos zu schaffen und die Technologie der Zukunft weiterzuentwickeln."

Dr. Rajeeb Hazra, President und CEO bei Quantinuum, erklärt: „Als etablierter Marktführer im Quantencomputing hat Quantinuum in New Mexico einen idealen Partner gefunden. Das dynamische Technologieökosystem und die hochqualifizierten Arbeitskräfte des Landes passen perfekt zu unseren strategischen Zielen."

Der Standort von Quantinuum in New Mexico, der noch in diesem Jahr eröffnet werden soll, wird hoch bezahlte Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Seit langer Zeit arbeitet Quantinuum mit Experten der nationalen Laboratorien in New Mexico, wie den Sandia National Laboratories und dem Los Alamos National Laboratory, sowie mit Universitäten wie der University of New Mexico zusammen, um die Leistungsfähigkeit der Quantencomputer-Hardware des Unternehmens zu demonstrieren. Diese Partnerschaften haben nicht nur die Erforschung innovativer Anwendungen und Anwendungsfälle vorangetrieben, sondern auch die Entwicklung von Arbeitskräften, die Bildung und verschiedene andere Anstrengungen im Bundesstaat und in der Region maßgeblich unterstützt.

Die Entwicklung von Technologien für das Quantencomputing ist entscheidend für die Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und der nationalen Sicherheit der USA. Das robuste Quantenökosystem, das in New Mexico entsteht – von den nationalen Laboratorien über die Universitäten bis hin zum Privatsektor – wird dazu beitragen, den USA eine Führungsrolle auf dem Gebiet des Quantencomputing zu sichern.

Quantinuum, das weltweit größte integrierte Unternehmen für Quantencomputer, leistet Pionierarbeit im Bereich leistungsstarker Quantencomputer und fortschrittlicher Softwarelösungen. Die Technologie von Quantinuum treibt Durchbrüche in der Materialforschung, der Cybersicherheit und der Quanten-KI der nächsten Generation voran. Mit mehr als 550 Mitarbeitern, darunter mehr als 370 Wissenschaftler und Ingenieure, ist Quantinuum auf allen Kontinenten führend bei der Revolution des Quantencomputings.

