Quantinuum ist Gewinner der Auszeichnung Fast Company's 2024 Next Big Things in Tech

Der Quantenprozessor System Model H-2 wurde bei den vierten jährlichen Fast Company Awards als „Next Big Thing in Tech" gefeiert.

Quantinuum, das weltweit größte und führende Unternehmen für integriertes Quantencomputing, wurde von Fast Company als Gewinner der Auszeichnung 2024 Next Big Things in Tech in der Kategorie Computing, Chips and Foundational Technology gekürt. In ihrem vierten Jahr würdigt die Liste technologische Durchbrüche, die die Zukunft unserer Gesellschaft zu gestalten versprechen. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht die Fortschritte von Quantinuum mit seinem System Model H2 Quantenprozessor, der jüngsten in einer Reihe von bahnbrechenden Ankündigungen.

Der H2-Quantenprozessor von Quantinuum: Ein Durchbruch in der Quanteninformatik

Der H2-Quantenprozessor, der 2023 auf den Markt kam und 2024 aufgerüstet wird, stellt einen großen Fortschritt in der Quanteninformatik dar. Als das am meisten getestete System mit dem höchsten Quantenvolumen in der Branche ist H2 ein Beweis für Quantinuums Weg in eine universelle, vollständig fehlertolerante Zukunft des Quantencomputers.

„Das Systemmodell H2 stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Datenverarbeitung dar und demonstriert Fähigkeiten, die von klassischen Computern nicht mehr vollständig simuliert werden können", sagte Dr. Rajeeb Hazra, Präsident und Geschäftsführer von Quantinuum. „Sein einzigartiges Design hat zu bedeutenden Errungenschaften geführt, darunter die Schaffung von 12 zuverlässigen logischen Qubits und eine 100-fache Verbesserung in einem wichtigen Quantencomputer-Benchmark, Random Circuit Sampling (RCS). Diese Ergebnisse haben unsere Systeme zu einem integralen Bestandteil hybrider Quantencomputing-Workflows gemacht, die unsere hochleistungsfähigen Quantensysteme mit führenden KI- und HPC-Lösungen kombinieren."

Die Innovationen haben das Potenzial, Bereiche wie Chemie, Arzneimittelforschung und Finanzprognosen zu revolutionieren, was die weitreichenden Auswirkungen der Arbeit von Quantinuum verdeutlicht.

Roadmap zum universellen, vollständig fehlertoleranten Quantencomputing

Quantinuum hat vor kurzem seine beschleunigte Roadmap vorgestellt, um im Jahr 2029 universelles, fehlertolerantes Quantencomputing zu erreichen. Dieser integrierte Ansatz konzentriert sich nicht nur auf Hardware-Fortschritte, sondern auch auf kritische Software-Funktionen, die für die Bereitstellung von Full-Stack-Quantencomputing- und Hybrid-Quantencomputing-Lösungen unerlässlich sind.

Das nächste System von Quantinuum, Helios, wird 2025 mit 96 Qubits auf den Markt kommen und dazu beitragen, wissenschaftliche Fortschritte zu erzielen, die die Ergebnisse des klassischen Rechnens übertreffen werden.

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum, das weltweit größte integrierte Unternehmen für Quantencomputer, leistet Pionierarbeit im Bereich leistungsstarker Quantencomputer und fortschrittlicher Softwarelösungen. Die Technologie von Quantinuum treibt Durchbrüche in der Materialforschung, der Cybersicherheit und der Quanten-KI der nächsten Generation voran. Mit über 500 Mitarbeitern, darunter mehr als 370 Wissenschaftler und Ingenieure, ist Quantinuum auf allen Kontinenten führend auf dem Gebiet des Quantencomputings.

