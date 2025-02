PHOENIX

Lars Klingbeil will als SPD-Vorsitzender weitermachen und den internen Neuaufbau gestalten

Bonn/Berlin (ots)

SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil hat nach der schweren Niederlage seiner Partei bekräftigt, sein Amt auch weiterhin ausfüllen zu wollen und gleichzeitig angekündigt, die Politikschwerpunkte der SPD anders zu setzen. "Ich will, dass die SPD als Volkspartei der linken Mitte wieder aufgebaut wird. Dabei kommt es maßgeblich auf die junge Generation an", äußerte sich Klingbeil im Fernsehsender phoenix und ergänzte: "Ich trage Verantwortung dafür, dass dieser Generationswechsel eingeleitet wird und diese Verantwortung würde ich gerne wahrnehmen." Inhaltlich müsse die SPD künftig den Menschen konkrete politische Angebote machen. Es gehe darum, das Leben der Menschen zu verbessern, es einfacher und unkomplizierter zu machen. "Manchmal ist der Eindruck entstanden, die SPD würde sich zu sehr um das Bürgergeld kümmern, und zu wenig um die hart arbeitenden Menschen." Dieser Eindruck sei bereits im Wahlprogramm korrigiert worden, "aber das muss noch deutlicher und klarer werden, und im Mittelpunkt unserer Politik stehen", so Klingbeil weiter.

Kritik übte der SPD-Vorsitzende an der Themensetzung im SPD-Wahlkampf. "Wir haben viel zu spät das Ruder umgelegt, und gesagt, wir kümmern uns jetzt um Wirtschaft, Wachstum, Arbeitsplätze." In den vergangenen Wochen sei spürbar gewesen, dass die Wähler zunehmend Vertrauen in die SPD verloren hätten. Man habe auf eine Aufholjagd gehofft, "aber das hat nicht funktioniert, das Vertrauen ist nicht zurückgekommen". Sorge bereitete Klingbeil die Verdoppelung des AfD-Ergebnisses im Vergleich zu 2021. "Das ist jetzt eine Lebensaufgabe für die Sozialdemokratie, auch für mich persönlich, dass der blaue Balken wieder runtergeht." Man dürfe diese neue Normalität nicht akzeptieren. "Das ist ein politischer Kampf, den man zu führen hat", bekräftigte Klingbeil.

Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/x2t

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell