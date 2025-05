Glasfaser von lünecom für Niedersachsen

Lünecom Kommunikationslösungen GmbH

Unser Netz ist das, was Du daraus machst - so lautet das Motto der lünecom, die als Lüneburger Unternehmen die Region bestens kennt. Immer mehr Einwohner profitieren von den Optionen, die das lünecom Netz für die Arbeit, die Wohnungswirtschaft und die private Nutzung mit sich bringt. Stabiles und schnelles Internet mit Gigabitgeschwindigkeit für immer mehr Haushalte in den Städten und Landkreisen nicht nur zu bauen, sondern vor allem zeitnah ans Netz zu bringen, das ist das Hauptziel des Unternehmens, welches seit vielen Jahren die Region zuverlässig ausbaut und versorgt.

So werden demnächst in weiteren Orten wie z.B. in Reppenstedt in der Samtgemeinde Gellersen verschiedene Liegenschaften der Wohnungswirtschaft von der Glasfaserinfrastruktur profitieren, ebenso wie in Bispingen im Ortsteil Behringen, wo im März die ersten 200 Haushalte aktiviert werden konnten. In Behringen wurden knapp 15.000 Meter Tiefbau umgesetzt. Auch im Ortsteil Medingen in Bad Bevensen im Landkreis Uelzen konnten in der letzten Märzwoche die ersten Kunden online gehen. Ende April gingen auch zahlreiche Einwohner in Bad Bevensen ans Netz. In Stadtnähe von Lüneburg in Adendorf starten weitere Haushalte in die Aktivierung.

In Ebstorf im Landkreis Uelzen ist der Trassenbau schon mit knapp 39.000 Metern komplettiert und geht in die letzten Bauabnahmen. Der im Sommer gesetzte Haupttechnikverteiler steht dort ebenso wie die knapp 30 Verteilerschränke. In Ebstorf gingen seit April die ersten 200 Haushalte online, weitere 600 Kunden folgen in den kommenden Wochen.

Auch in anderen Landkreisen sind seit dem Jahresende weitere Kommunen mit Glasfaser bis ins Haus versorgt worden, unter anderem im Landkreis Gifhornin der Gemeinde Rühen, wo seit Ende 2024 knapp 800 Glasfaserhausanschlüsse ans Netz der lünecom kamen.

Glasfaser erlebbar

Ruckelinternet war einmal. Glasfaserhausanschlüsse bringen völlig neue Nutzungsmöglichkeiten mit sich, sie sind aktuell und zukünftig die beste Technologie für sichere schnelle und vor allem stabile Übertragungsraten. Die Internettarife und Kommunikationspakete der lünecom bieten dabei für alle Haushalte genau den Umfang, der gerade benötigt wird, vom Einzelnutzer bis zum Mehrpersonenhaushalt (Streamen/Gaming, HomeOffice/Büroanwendungen/Konferenzen/Business, Datenaustausch, Schule und Studium). Alle Infos zu den Tarifen hier

Glasfaser für Norddeutschland und Niedersachsen

Für den zügigen Ausbau zählen neben 25 Jahren Erfahrung im Telekommunikationsmarkt das klare Ziel, Norddeutschland mit Gigabitkraft aus dem Norden zu versorgen. Die neue Glasfaser-Infrastruktur ermöglicht stabiles und zuverlässiges Surfen mit Datenübertragungen von bis zu 10.000 MBit/s (10 GBit/s). Für die künftigen Nutzer der schnellen Datenleitungen in den Privathaushalten heißt es nach dem Upgrade auf Glasfaser: von 0 auf 1.000.

Über die Lünecom

"Unser Netz ist das, was du daraus machst.", so das Motto der lünecom. Die Lünecom Kommunikationslösungen GmbH ist der verlässliche Partner für den Glasfaser-Ausbau in Norddeutschland. Seit mehr als 25 Jahren setzt das Unternehmen mit Sitz in Lüneburg auf den Ausbau und Betrieb eines hochleistungsfähigen Netzes - insbesondere im ländlichen Raum. Infos unter www.luenecom.de

