Bundesregierung sollte Chance zum Hightech-Systemwechsel nutzen

Viele Regeln, Berichtspflichten und politische Sonderwünsche ersticken Erfindergeist im Keim. Wichtige Stimmen aus Wissenschaft und Wirtschaft mahnen zu Recht: Innovation gedeiht, wo Vertrauen und Risikobereitschaft wichtiger sind als Kontrollzwang und Formularunwesen. Die Bundesregierung ist gefordert, die Chance zum Systemwechsel zu nutzen: Globale Budgets, einfachere Antragstellung, steuerliche Forschungsanreize und unbürokratische Partnerschaften müssen Standard werden. Forscher brauchen Experimentierraum und Pioniergeist statt neuer Quoten, Start-ups brauchen Freiraum, Kapital und Investoren, um mit ihrem Durchbruch nicht ins Ausland abwandern zu müssen. (...) Diesmal muss es klappen mit der Hightech-Agenda, wenn der Standort Deutschland international nicht den Anschluss verlieren soll.

