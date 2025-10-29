PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Bundesregierung sollte Chance zum Hightech-Systemwechsel nutzen

Straubing (ots)

Viele Regeln, Berichtspflichten und politische Sonderwünsche ersticken Erfindergeist im Keim. Wichtige Stimmen aus Wissenschaft und Wirtschaft mahnen zu Recht: Innovation gedeiht, wo Vertrauen und Risikobereitschaft wichtiger sind als Kontrollzwang und Formularunwesen. Die Bundesregierung ist gefordert, die Chance zum Systemwechsel zu nutzen: Globale Budgets, einfachere Antragstellung, steuerliche Forschungsanreize und unbürokratische Partnerschaften müssen Standard werden. Forscher brauchen Experimentierraum und Pioniergeist statt neuer Quoten, Start-ups brauchen Freiraum, Kapital und Investoren, um mit ihrem Durchbruch nicht ins Ausland abwandern zu müssen. (...) Diesmal muss es klappen mit der Hightech-Agenda, wenn der Standort Deutschland international nicht den Anschluss verlieren soll.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

