IFA 2025: Midea stellt GreenApex-Geschirrspüler für maximale Energieeffizienz vor

Berlin - Auf der IFA 2025 hat Midea seine neue Generation von Geschirrspülern vorgestellt, darunter den GreenApex Heat Pump Geschirrspüler, der bei den Global Product Technology Innovation Awards 2025 mit dem "Excellent Energy-Saving Technology Gold Award" ausgezeichnet wurde. Das chinesische Unternehmen Midea zählt zu den führenden Herstellern von Haushaltsgeräten weltweit und setzt mit GreenApex neue Maßstäbe bei Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Ergänzend wurde der TITAN-Geschirrspüler präsentiert, der durch eine besonders schlanke Bauweise mehr Kapazität bietet.

Wärmepumpe für minimalen Energieverbrauch

"GreenApex ist eine bessere Lösung im Vergleich zum Handspülen und verbindet Reinigung, Trocknung und Spülvorgang in einem energieeffizienten System", erklärte Ralph Kobsik, General Manager von Midea Europe, im Gespräch. Durch die Kombination von Wärmepumpentechnologie, Wärmetauscher und speziellen Sprüharmen erreicht der Geschirrspüler eine bisher unerreichte Energieeffizienzbewertung von A50 % im Vergleich zu herkömmlichen A-Klasse-Modellen. Das umweltfreundliche R290-Kältemittel sorgt zudem für ein Null-Ozonabbaupotenzial (ODP) und unterstreicht Mideas Engagement für nachhaltige Lösungen.

Technik und Nutzerkomfort

Die Wärmepumpe von GreenApex kombiniert Reinigung, Trocknung und mechanische Funktionen auf engem Raum. "Die Integration dieser komplexen Technologie auf so kleinem Raum und gleichzeitig, ohne das Volumen eines Geschirrspülers negativ zu beeinträchtigen, ist eine hohe Herausforderung", erklärte Ralph Kobsik, General Manager von Midea Europe. Die Anlage erreicht so eine kontinuierlich hohe Energieeffizienz bei minimalem Verbrauch.

Strategische Einbindung in Gesamtstrategie

GreenApex ist Teil von Mideas Pull Home Heat Pump Ecosystem-Strategie, die Wärmepumpentechnologie in möglichst vielen Haushaltsgeräten einsetzt - von Klimaanlagen über Waschmaschinen bis hin zu Geschirrspülern. "Wir wollen die bestmöglichen energieeffizienten Lösungen in eine breite Produktpalette bringen", so Kobsik.

Ausblick auf effizienten und nachhaltigen Alltag

Mit GreenApex und TITAN unterstreicht Midea seinen Anspruch, Produkte zu entwickeln, die sowohl den Alltag der Nutzer erleichtern als auch die Umweltbelastung reduzieren. Die Geräte sind ab 2026 auf dem europäischen Markt verfügbar.

