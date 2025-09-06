Midea Group

Midea präsentiert auf der IFA 2025 die Graphen-Heiztechnologie: Schnell, effizient und präzises Kochen neu definiert

Auf der IFA 2025 präsentiert Midea seine neueste bahnbrechende Innovation für die Küche: die Graphen-Heiztechnologie. Diese innovative Entwicklung, die auf der IFA-Messe in der Haupthalle 5.1 vorgestellt wurde, unterstreicht die Vorreiterrolle von Midea bei der Anwendung von Graphen und ermöglicht schnellere, energieeffizientere und präzisere Kochergebnisse in allen Bereichen der Produktpalette.

Kochen der nächsten Generation mit Graphen-Heizrohr

Graphen, das häufig als „Supermaterial" bezeichnet wird, bietet eine außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und hervorragende Haltbarkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizrohren übertragen die mit Graphen verstärkten Rohre von Midea Wärme schneller, halten höheren Temperaturen stand und verkürzen die Vorheizzeiten erheblich, wodurch das tägliche Kochen zu einem schnelleren, effizienteren und zuverlässigeren Vorgang wird.

Schnell, energieeffizient und präzise

Die Graphen-Technologie von Midea ermöglicht das Frittieren ohne Vorheizen und ein schnelleres Aufheizen des Ofens. Interne Labortests ergaben eine erhebliche Zeitersparnis bei gleichbleibend hoher Qualität der Ergebnisse. Die Graphen-Heizrohre von Midea erreichten in nur 0,2 Sekunden sofort 1300 °C, was einen Durchbruch darstellt, der das Vorheizen beim Luftfrittieren und Garen im Ofen überflüssig macht.

Aufbauend auf dieser schnellen Reaktion ermöglicht die Graphen-Technologie eine bemerkenswerte Zeitersparnis bei einer Vielzahl von Gerichten:

Selbstgebackenes Brot: 25 Minuten vs. 49 Minuten – 49 % schneller

Rinderhackbraten: 70 Minuten vs. 110 Minuten – 36 % schneller

Biskuitkuchen: 33 Minuten vs. 40 Minuten – 18 % schneller

Durch das nahezu sofortige Erreichen der Zieltemperaturen reduziert Graphen die Gesamtgarzeiten und den Energieverbrauch, ohne den Geschmack oder die Textur zu beeinträchtigen.

Ferninfrarot-Garen für hervorragende Ergebnisse

Graphen-Röhren geben starke Nahinfrarot-Strahlung ab, die fast doppelt so effektiv ist wie die von Quarz- oder Metallröhren. Diese fortschrittliche Heizung sorgt für eine schnelle, appetitliche Bräunung, während die Feuchtigkeit erhalten bleibt, und liefert zarte Innenseiten und professionelle Ergebnisse bei Fleisch, Brot und delikaten Backwaren zu Hause.

Verbesserte Sichtbarkeit und kulinarische Leichtigkeit

Heizrohre aus Graphen leuchten heller als herkömmliche Elemente. In Kombination mit Halogenbeleuchtung ermöglichen sie eine klare Sicht auf die Speisen, ohne dass die Ofentür geöffnet werden muss, und bieten den Benutzern somit Sicherheit und Kontrolle während des gesamten Garvorgangs.

Kulinarische Kreativität leicht gemacht

Mit schneller Aufheizung und präziser Temperaturregelung unterstützen die mit Graphen verbesserten Backöfen von Midea eine Vielzahl von voreingestellten Programmen für Alltagsgerichte und Gourmetgerichte. Von Cannelés und Madeleines bis hin zu Brathähnchen mit Foie Gras oder St. Louis-Style Spare Ribs können selbst unerfahrene Köche gleichbleibende Ergebnisse in professioneller Qualität erzielen.

Nachhaltige Innovation

Die langlebige und energieeffiziente Graphen-Heiztechnologie spiegelt das Engagement von Midea für Nachhaltigkeit und Innovation wider und bietet zuverlässige Leistung bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch.

Erleben Sie die mit Graphen verbesserten Backöfen von Midea hautnah auf der IFA 2025 in der Haupthalle 5.1 und entdecken Sie, wie das Unternehmen mit innovativen, produktübergreifenden Lösungen das Kochen zu Hause neu definiert.

Weitere Informationen zu den Innovationen von Midea finden Sie auf der https://www.midea.com/ offiziellen Midea-Website .

Informationen zu MIDEA

Die Midea Group wurde 1968 gegründet und ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität durch Innovation verschrieben hat. Midea ist auf die Bereiche Smart Home, Industrietechnologien, Robotik und Automatisierung, Gesundheitswesen und Medizin sowie intelligente Logistik spezialisiert und bietet Lösungen, die das Leben komfortabler gestalten. Mit 48 Produktionsstätten, über 200 Tochtergesellschaften und 60 Niederlassungen im Ausland erreicht das Markenportfolio von Midea — darunter Midea, Little Swan, Toshiba, COLMO, Eureka und KUKA — Millionen von Familien weltweit.

