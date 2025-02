ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps im März

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Weltfrauentag

Online First, Schwerpunkt | Ab dem 25. Februar auf arte.tv und ab dem 4. März auf ARTE

Der Kampf der Frauen für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung ist noch nicht beendet. Zum Weltfrauentag am 8. März werfen zahlreichen Online First Programme u.a. einen Blick auf Simone de Beauvoirs wegweisendes Buch Das andere Geschlecht. Weitere Sendungen des umfangreichen Schwerpunkts erzählen von der wichtigen Rolle des Fahrrads für die Emanzipation der Frau und vom Alltag der Sekretärin - einem Beruf, der die Hierarchie zwischen Mann und Frau in der Arbeitswelt exemplarisch offenlegt. Außerdem wirft der Schwerpunkt einen aktuellen Blick auf die weibliche Außenpolitik.

Amerikas Kriege

Online First, Dokumentarfilm | Ab dem 4. März auf arte.tv

In den rund 250 Jahren ihres Bestehens haben sich die Vereinigten Staaten fast immer im Krieg befunden. Die Dokumentation erforscht die zahlreichen Facetten der heißen und kalten Kriege, die die Geschichte der USA mitgeschrieben haben, um daraus Erkenntnisse für die Zukunft abzuleiten. Zu Beginn der neuen präsidialen Amtszeit stellt sich zudem die Frage: Welche Rolle spielt das Militär im Weltverständnis von Donald Trump?

Die Jahrhundertkatastrophe: Menschen und ihre Schicksale im Zweiten Weltkrieg

Online First, Schwerpunkt | Ab dem 25. März auf arte.tv

ARTE widmet sich wenig beachteten Kapiteln des Krieges: Die Odyssee der Waisen (Online First) ist eine Dokumentation über 123 polnische Kinder, die in die UdSSR verschleppt wurden und über den Iran und Afrika schließlich nach Kanada gelangen. Der Fall Léon K. (Online First) erzählt vom Schicksal eines jungen Polen, der sich per Brief aus einem Internierungslager in Frankreich an den Chef des Vichy-Regimes wandte. Und Seelsorge bis zur Hinrichtung: Das Tagebuch des Priesters Stock arbeitet die Schilderungen des deutschen Priesters auf, der als Seelsorger der Wehrmacht in Paris Todeskandidaten betreute.

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

Fatal Crossing

Online First, Serie | Ab dem 6. März auf arte.tv

Die Journalistin Nora Sand arbeitet als Auslandskorrespondentin für eine dänische Zeitung in London. Als sie einen anonymen Hinweis auf einen alten Vermisstenfall erhält, ist ihr Interesse sofort geweckt. Sie beginnt, den Fall zu untersuchen, bei dem in den 80er Jahren zwei junge Mädchen von einer Fähre von Dänemark nach England verschwanden... Ein packender, atmosphärisch dichter Thriller im Stil eines Nordic Noir.

Unschuldig - Mr. Bates gegen die Post

Online First, Serie | Ab dem 20. März auf arte.tv

Das Drama erzählt von einem der größten Justizirrtümer der britischen Rechtsgeschichte. Hunderte von unschuldigen Unterpostmeistern wurden aufgrund eines fehlerhaften IT-Systems zu Unrecht des Diebstahls, des Betrugs und der falschen Buchführung beschuldigt. Viele wurden strafrechtlich verfolgt und ihr Leben durch den Skandal unwiderruflich zerstört. Der preisgekrönte Schauspieler Toby Jones spielt die Hauptrolle in dieser schockierenden und wahren David-gegen-Goliath-Geschichte.

Nur 37 Sekunden

Online First, Serie | Ab dem 26. März au f arte.tv

Der bretonische Trawler "Bugaled Breizh" sinkt am 15. Januar 2004 plötzlich vor der Küste Englands. Fünf Seeleute sterben dabei. Marie, die Schwägerin von einem der Seemänner, wird zur Stimme der Hinterbliebenen. Sie hat von Anfang an das Gefühl, dass die Gründe für den Untergang höchst brisant sind. Hat am Ende ein Militärmanöver etwas damit zu tun? Eine Serie nach einer wahren Begebenheit, deren Wahrheit in dunklen Meerestiefen verborgen scheint.

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

Soul Kids

Web Only, Dokumentation | Ab dem 15. März auf arte.tv

Die Stax Music Academy bildet in Memphis eine Oase. Gegründet im Jahr 2000, führt die Academy das Erbe von Stax Records fort, dem legendären Soul-Label der 60er Jahre. Durch das Erlernen und Verstehen von Soul Musik begreifen Teenager*innen das Erbe Schwarzer Amerikaner und es werden ihnen hoffnungsvolle Zukunftsperspektiven eröffnet.

WISSENSCHAFT | ENTDECKUNG

Zu Tisch mit Lucie - Kitchen Hacks

Magazin | Ab dem 14. März auf arte.tv

Viele Zutaten haben eine buntere Geschichte und kreativere Anwendungen, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Von der Bergamotte über Aloe Vera bis hin zum Safran: Die junge Köchin Lucie Fischer-Chapalain nimmt sie kulinarisch und wissenschaftlich unter die Lupe. Eine Spurensuche in die Welt der Lebensmittel und Kochtraditionen, gespickt mit kreativen DIY-Rezepten und garniert mit Mut zum Experimentieren.

Pakistans Natur, ein fragiler Schatz

Online First, Dokumentationsreihe | Ab dem 24. März auf arte.tv

Die Dokumentationsreihe gibt spannende Einblicke in die vielfältige Tierwelt des Landes. Die Folge "Die Berge des Nordens" widmet sich Pakistans höchstgelegener Region, die nur spärlich von Menschen besiedelt ist. Die zweite Folge "Die Indus-Feuchtgebiete" zeigt die faszinierende Schönheit des Indusbeckens in Pakistan. Der letzte Teil "Die Tharparkar-Wüste" erzählt vom Überleben in einer der größten Wüsten der Subtropen.

MUSIK

Sergej Prokofjew: Peter und der Wolf: Mit Jean Reno und Renaud Capuçon

Web Only, Konzert | Ab dem 5. März auf arte.tv

Ein Märchen für Orchester und einen Sprecher: Mit Peter und der Wolf hat Prokofjew 1936 ein einzigartiges Werk geschaffen, in dem Instrumente zu Märchenfiguren werden. Renaud Capuçon dirigiert das Orchestre de Chambre de Lausanne. Die Rolle des Sprechers übernimmt der französische Filmstar Jean Reno.

