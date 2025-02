ARTE G.E.I.E.

Eine Hymne für den Frieden: ARTE zeigt das Konzert des Ukrainian Freedom Orchestra am 25. Februar im Livestream

Das Ukrainian Freedom Orchestra vereint geflüchtete MusikerInnen und ukrainische Mitglieder führender europäischer Orchester. Einen Tag nach dem dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine setzt das Ensemble unter der Leitung seiner Gründerin Keri-Lynn Wilson im Warschauer Teatr Wielki ein musikalisches Zeichen gegen Krieg und Unterdrückung: mit Beethovens 9. Sinfonie - die wie kein anderes Werk für Freiheit und Menschlichkeit steht. ARTE überträgt das Konzert ab 20 Uhr im Livestream auf arte.tv, die Aufzeichnung ist am 9. März um 17.10 Uhr im TV zu sehen.

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Welt erschüttert. Musik kann ihn nicht beenden, aber sie kann Trost spenden und Widerstandskraft stärken. Aus dieser Überzeugung heraus wurde das Ukrainian Freedom Orchestra (UFO) im Februar 2022 von Keri-Lynn Wilson in Zusammenarbeit mit der Metropolitan Opera in New York, der Polnischen Nationaloper und dem ukrainischen Kulturministerium als direkte Reaktion auf Putins Versuch, die ukrainische Freiheit und Kultur zum Schweigen zu bringen, gegründet. Das Ensemble vereint geflüchtete MusikerInnen, ukrainische Mitglieder führender europäischer Orchester und einige der besten MusikerInnen der Ukraine. Für sie ist das Orchester ein künstlerischer Akt des Widerstands, der zeigt, dass Musik Grenzen überwinden und Hoffnung geben kann.

Unter der Leitung von Keri-Lynn Wilson, die selbst ukrainische Wurzeln hat, setzt das Orchester am 25. Februar 2025 ein Zeichen für Freiheit und Solidarität und spielt im Teatr Wielki, dem Großen Theater in Warschau, ein bewegendes Programm: Beethovens 9. Sinfonie, deren berühmte "Ode an die Freude" als Hymne für Frieden und Menschlichkeit gilt, bildet das Herzstück des Abends. Das Besondere: Der Chorpart - nach Friedrich Schillers großem Freiheits-, Widerstands- und Fortschrittsmanifest - wird von SolistInnen und Chor auf Ukrainisch gesungen. Symbolträchtig ist auch die Zugabe - die ukrainische Nationalhymne in einem Arrangement des ukrainischen Komponisten Yurii Shevchenko.

ARTE zeigt das Konzert aus dem Großen Theater in Warschau am Dienstag, den 25. Februar 2025 ab 20 Uhr europaweit live auf ARTE Concert , wo es anschließend weiterhin abrufbar bleibt. Am Sonntag, den 09. März 2025 ist das Konzert um 17.10 Uhr außerdem im TV zu sehen.

Das Ukrainian Freedom Orchestra spielt Beethovens 9. Sinfonie

Eine Hymne für den Frieden

Livestream am Dienstag, 25. Februar 2025 um 20 Uhr auf ARTE Concert

anschließend online auf arte.tv

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 9. März 2025 um 17.10 Uhr

Konzert, ZDF/ARTE, 3B-Produktion GmbH, Deutschland 2025, 75 Min.

Musikalische Leitung: Keri-Lynn Wilson

Orchester: Ukrainian Freedom Orchestra

Chor: Chor der Podlachischen Oper und Philharmonie

GastsolistInnen: Olga Bezsmertna (Sopran), Nataliia Kukhar (Alt), Vasyl Solodkyy (Tenor), Vladyslav Buialskyi (Bass)

