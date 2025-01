ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps im Januar 2025

Straßburg (ots)

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

Krieg und Frieden

Web Only, 8-teilige Serie | Ab dem 17. Januar auf arte.tv

Russland, 1805. Drei junge Adelige sehen ihre Lebensträume durch Napoleons Vorstoß nach Osten in Gefahr. Tom Harpers fesselnde Adaption von Tolstois Meisterwerk besticht durch das subtile Gleichgewicht zwischen persönlichen Dramen und epischen Schlachten. Mit Lili James (Downtown Abbey, Baby Driver), Paul Dano (There Will be Blood), James Norton (Grantchester, McMafia, Happy Valley) und Mathieu Kassovitz (Die fabelhafte Welt der Amélie).

>> Vorab auf ARTE Presse

Dorfkrimi - Die tote Braut

Online First, Fernsehfilm | Ab dem 17. Januar auf arte.tv

Dramatisches Ende einer kroatischen Hochzeit in der beschaulichen österreichischen Gemeinde Stinatz: Die Braut Anna verschwindet und wird am nächsten Tag ermordet aufgefunden - ein Fall für Inspektor Sifkovits. Die Ermittlungen in seinem Heimatort stellen den unkonventionellen Polizisten zunächst vor einige Rätsel. Zum Glück erhält er tatkräftige Unterstützung von einem außergewöhnlichen Trio...

>> Mehr Infos auf ARTE Presse

In My Skin - Staffel 1 & 2

Web Only, Serie | Ab dem 24. Januar auf arte.tv

Britische Coming-of-Age Geschichte der sechszehnjährigen Bethan, die sich den Zweifeln sowie den komischen, aber auch schmerzhaften Situationen eines Teenagerlebens zu stellen hat, aber allem voran der harten Realität ihres Familienlebens, das weit von dem entfernt ist, was sie versucht, ihren Freunden vorzuleben. - ARTE zeigt beide Staffeln der mit dem britischen BAFTA Award (2022) ausgezeichneten Serie.

>> Mehr Infos/Screener auf Anfrage

Auf hoher See

Online First, 4-teilige Serie | Ab dem 30. Januar auf arte.tv

Die Genfer Inspektorin Aurélie wird auf den Hochseefrachter "Interlaken" gerufen, weil ein Matrose tot aufgefunden wurde. Florian wird nicht nur des Totschlags verdächtigt, auch seine Freundin Julia ist verschwunden und deren Eltern glauben, dass er damit zu tun hat. Später entdeckt die Inspektorin, dass Julia zuvor Passagierin auf der "Interlaken" war. Aurélie setzt ihre Ermittlungen fort und stößt auf den Widerstand der Besatzung ...

>> Mehr Infos auf ARTE Presse

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Breaking Social - Symphonie des Widerstands

Web Only, Dokumentation | Bereits online auf arte.tv

Normalerweise zahlt es sich aus, hart zu arbeiten und sich an die Regeln zu halten. Aber dann gibt es die Regelbrecher - die Steueroasen ausnutzen und Profite machen, ohne der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Während sich immer mehr Menschen einfach nur ausgeliefert fühlen, schließen sich andere weltweit zusammen, um Kleptokratie und Extraktivismus die Stirn zu bieten.

>> Jetzt streamen auf arte.tv

Sex, Revolution und Islam

Web Only, Dokumentation | Ab dem 6. Januar auf arte.tv

Seyran Ates, eine deutsch-türkische feministische Anwältin, kämpft für eine sexuelle Revolution im Islam. Als Reaktion darauf erhält sie zwei Fatwas, drei Kugeln in den Nacken und hunderte Todesdrohungen. In ihrer Berliner Moschee beten alle gemeinsam, unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung. Dies ist die Geschichte von Seyran Ates' Kampf für die Modernisierung des Islam.

>> Vorab auf ARTE Presse

Vor 80 Jahren - Die Befreiung von Auschwitz

Schwerpunkt | Ab dem 14. Januar auf arte.tv

Am 27. Januar 2025 jährt sich die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zum 80. Mal - ein Tag von großer historischer und moralischer Bedeutung, der nicht nur an die Opfer des Holocaust erinnert, sondern auch angesichts aktueller Herausforderungen wie Antisemitismus und Geschichtsvergessenheit besondere Relevanz hat. In einem umfangreichen Schwerpunkt zeigt ARTE unter anderem die Neuproduktion "Stolpersteine: Gegen das Vergessen" (online ab 23. Januar) und RP Kahls "Die Ermittlung" (online ab 27. Januar) in Erstausstrahlung.

>> Vorab auf ARTE Presse

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

The Cure - Dunkel und romantisch

Online First, Schwerpunkt | Bereits online auf arte.tv

The Cure sind eine der prägendsten Bands der vergangenen Jahrzehnte. Am 1. November 2024 ist nach 16 Jahren Pause ihr neues Album "Songs of a Lost World" erschienen, welches von der Kritik gefeiert wurde. Aus diesem Anlass zeigt ARTE eine Dokumentation "Disintegration - Ein Album. Eine Band. Eine Generation" über die Geschichte der legendären britischen Band und im Anschluss ein Jubiläumskonzert "The Cure: Anniversary 1978-2018" aus dem Jahr 2018, mit dem sie im Londoner Hyde Park ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feierten.

>> Jetzt streamen auf arte.tv

Britney - Ohne Filter

Web Only, 5-teilige Dokureihe | Ab dem 15. Januar auf arte.tv

Was ist aus der Princess of Pop geworden? Britney Spears, die wie keine Zweite den amerikanischen Traum und seine Schattenseiten verkörpert, wirkt wie ein Versuchsobjekt der modernen Promiwelt. Diese Webserie erzählt den Werdegang des ersten Popstars des 21. Jahrhunderts und blickt hinter die Maschinerie einer außer Kontrolle geratenen Spaßgesellschaft.

>> Vorab auf ARTE Presse

Neue Folgen Tracks und Tracks East im Januar 2025

Magazin | Ab dem 6 Januar auf arte.tv

Neue popkulturelle Phänomene, aktuelle Trends und Strömungen sowie geo- und gesellschaftspolitische Themen aus dem Blickwinkel von Kunst- und Kulturschaffenden - das garantieren Tracks und Tracks East. Ab Januar 2025 in neuem Look und mit vielschichtigen Themen, die von Permacomputing über Flamenco Electronica bis hin zu Fragen über Personenkult und die Faszination für autokratische Herrscher reichen.

>> Mehr Infos in der ARTE-Programmvorschau 2025

Jagoda Marinic trifft Francesca Melandri - Das Buch meines Lebens

Web Only, Dokumentation | Ab dem 26. Januar auf arte.tv

"In der großen Literatur geht es zuallererst darum, dieses Wunder der Empathie zwischen dem Autor und dem Leser zu schaffen. [...] Das ist der größte politische Wert der Literatur." Francesca Melandri gehört zu den bekanntesten Stimmen der italienischen Literatur. Mit Jagoda Marinic spricht sie bei "Buch meines Lebens" über große Gefühle, Nachhausekommen und die Macht der Bücher.

>> Mehr Infos auf ARTE Presse

WISSENSCHAFT | ENTDECKUNG

Superkraft Lachen - Wie Humor uns stark macht

Dokumentation | Ab dem 11. Januar auf arte.tv

Lachen wird mit Witzen oder Komik, mit gutem Humor assoziiert. In Wirklichkeit ist Lachen ein soziales Verhalten: Menschen lachen 30-mal häufiger, wenn sie mit anderen zusammen sind. Denn Lachen ist ansteckend. Die Dokumentation zeigt, wie Neurowissenschaften und Psychologie entdecken, dass Humor hilft und stark macht. Außerdem begleitet sie den Comedian Dr. Eckart von Hirschhausen auf der Bühne und fragt: Was muss guter Humor leisten?

>> Vorab auf ARTE Presse

Fasten - Ein Phänomen wird erforscht

Online First, Dokumentation | Ab dem 18. Januar auf arte.tv

Ist Fasten nur eine Modeerscheinung ohne wissenschaftliche Grundlage? Kann es sogar gefährlich sein? Oder kann es Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck oder Herzprobleme lindern und heilen? Seit einigen Jahren beschäftigt sich die Forschung verstärkt mit der therapeutischen Wirkung des Fastens, auch bei scheinbar unheilbaren chronischen Krankheiten. Dabei entdeckt sie ungeahnte Mechanismen im menschlichen Körper, die bisherige Vorstellungen vom Biorhythmus des Menschen auf den Kopf stellen.

>> Vorab auf ARTE Presse

MUSIK

Szczecin Recordings

Web Only, DJ-Sets | Ab dem 15. Januar auf arte.tv/concert

Mit ihrer modernen, preisgekrönten Architektur ist die Stettiner Philharmonie eines der markantesten Gebäude der alten Hansestadt im Nordwesten Polens. ARTE Concert verwandelt das Foyer der Philharmonie in eine einzigartige Rave-Location, mit angesagten Namen der internationalen House- und Technoszene, sowie aufstrebenden Newcomern und Local Heroes.

>> Zum Line-up auf ARTE Presse

