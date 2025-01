ARTE G.E.I.E.

ARTE 2024: Ein erfolgreiches Jahr mit Rekordzahlen im TV- und Online-Bereich

Straßburg (ots)

ARTE freut sich über die zunehmende Akzeptanz seines Programms - in Deutschland, Frankreich und Europa.

"Wir freuen uns, dass ARTE in diesem außergewöhnlichen Jahr den positiven Trend fortsetzen konnte und ein immer breiteres Publikum in Deutschland, Frankreich und Europa erreicht - auch zunehmend junge Menschen. Die gute Resonanz bestärkt uns, unseren Weg zu einer umfassenden europäischen Plattform konsequent weiterzugehen. In diesen unruhigen Zeiten braucht Europa mehr ARTE - ein Angebot, das für Vielfalt und neue Perspektiven steht, Menschen zusammenbringt und daran erinnert, dass Europa sich eben nicht nur über wirtschaftliche Interessen definiert."

Heike Hempel, ARTE-Vizepräsidentin

Der Online-Bereich legt deutlich zu

Mit mehr als 2,7 Milliarden Videoabrufen im Online-Angebot über alle Plattformen und Verbreitungswege hat ARTE in diesem Jahr seinen Rekord von 2023 (2,2 Milliarden) noch einmal übertroffen und um 20 % gesteigert.

Auch auf den ARTE-Social-Media-Kanälen (YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, X) hat ARTE mit 30 Millionen Followern einen Anstieg um 20 Prozent innerhalb eines Jahres (vs. 25 Millionen Follower 2023) erreicht. ARTE verfügt nicht nur über Social-Media-Kanäle auf Deutsch und Französisch, sondern auch auf Italienisch, Spanisch, Polnisch und Englisch. 2024 wurden ein neuer Instagram und TikTok Kanal auf Polnisch sowie der italienischsprachige YouTube-Kanal ARTE.tv Documentari gelauncht.

Die Steigerung der Followerzahlen ist das Ergebnis einer Content-Strategie, die die vielfältigen Bedürfnisse und Themen der Online-Communities anspricht und auf einen intensiven Austausch mit den Usern im Netz setzt.

Erfolg in Europa: Immer mehr Menschen in Europa nutzen die ARTE-Programme

Die Nutzung des europäischen Angebots in den vier zusätzlichen ARTE-Sprachen - Englisch, Italienisch, Spanisch und Polnisch - verzeichnet mit rund 110 Millionen Videoabrufen über alle Plattformen hinweg einen weiteren Zuwachs von 10 % im Vergleich zum Vorjahr. Das europäische Programmportfolio von ARTE umfasst online, mit Unterstützung der Europäischen Union, rund 1.700 Programme, darunter auch das mehrsprachige Online-Newsmagazin "ARTE Europa - Die Woche".

Steigerung der TV-Quoten in beiden Ländern

Im TV-Bereich liegt ARTE mit 1,3 % Marktanteil (vs. 1,2 % 2023) in Deutschland und 3,0 % Marktanteil (vs. 2,9 % 2023) in Frankreich auf Rekordniveau - und dies, trotz starker Konkurrenz durch die Olympischen Spiele und der Fußball-Europameisterschaft und dank einer gezielten Gegenprogrammierungsstrategie.

Programmhighlights mit hohen Reichweiten im Netz und im TV

Kino, Fernsehfilme und Serien: Topwerte erzielte ARTE für die Web-Serie "Samuel" (ARTE France, Les Valseurs, Pikkukala, Pictanovo, Solent Production, RTVE, 3Cat) von Emilie Tronche mit 42 Mio. Videoabrufen. Das Serienhighlight "Informant - Angst über der Stadt" von Matthias Glasner (NDR/ARTE/NRK, ARD Degeto, Filmpool Fiction) versammelte in beiden Ländern im Schnitt 920 000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Bildschirm (2,1 % MA in D / 2,3 % in F) und verzeichnete online 1,6 Mio. Videoabrufe. Die satirische Komödie "Triangle of Sadness" (ZDF/ARTE France Cinéma, Plattform Produktion, Coproduction Office, Essential Film, SVT, Imperative Entertainment) von Ruben Östlund verbuchte online 1,6 Mio. Videoabrufe (1,7 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer in D+F, 2,7 % MA in D / 4,9 % in F). Der Publikumserfolg mit den reichweitenstärksten TV-Quoten in Deutschland war 2024 Lars Beckers Fernsehfilm "Der gute Bulle - Heaven Can Wait" (ZDF/ARTE, Network Movie) mit einem Marktanteil von 6,5 % (2,6 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer in D + F, 4,7 % MA in F).

Dokuhighlights: Michael Kirks und Mike Wisers Dokumentarfilm "Harris gegen Trump - Amerika hat die Wahl" (ZDF, Public Broadcasting Service) erreichte sowohl im TV mit 1,6 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauern (3,7 % MA in D / 3,1 % MA in F) als auch online mit 1,3 Mio. Videoabrufen ein breites Publikum. Der Zweiteiler "Unternehmen Barbarossa - Vernichtungskrieg im Osten" (ARTE France, Les Films D'Ici) von Thomas Sipp stieß im TV und online mit rund 2 Mio. Videoabrufen (1,7 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer in D + F, 2,3 % MA in D / 5,0 % MA in F) ebenfalls auf großen Zuspruch. Zu den erfolgreichsten Dokuhighlights zählten auch die "Die verborgenen Schätze von Notre-Dame de Paris" (ARTE France, ZED, Inrap, CNRS Images) von Florence Tran mit 2,0 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauern in beiden Ländern (2,0 % MA in D / 8,0 % in F) und 945 000 Videoabrufen sowie der Dokumentarfilm "Becoming Nawalny" (RBB/ARTE, Kobalt) von Igor Sadreev und Aleksandr Urzhanov mit 2,2 Mio. Videoabrufen und 1,2 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer in Frankreich und Deutschland (2,2 % MA in D / 2,7 % in F).

Ein vielfältiges Musikangebot: Von Pop & Rock, Jazz, Metal, Hiphop bis hin zu Oper, Klassik und Tanz - Das Beste von Europas Bühnen gibt es auf ARTE Concert mit mehr als 1000 Konzerten und Aufführungen im Jahr. 2024 konnte das vielfältige Onlineangebot von ARTE Concert rund 127 Mio. Videoabrufe verbuchen. Eine "Ode an Beethoven" mit einem besonderen Konzertereignis feierte ARTE anlässlich des 200. Jahrestages der "Neunten Symphonie" am 7. Mai auf ARTE und arte.tv: Im TV verfolgten 937 000 Klassikfans das europäische Konzerthighlight "Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 9 - Leipzig, Paris, Milano, Wien" (2,9 % MA in D / 2,5 % in F, 180 000 Videoabrufe auf arte.tv) - mit den vier Sätzen "der Neunten" nacheinander live(-zeitversetzt) aus vier europäischen Städten, interpretiert von vier Spitzenorchestern.

TV-Messdaten: AGF Videoforschung: AGF SCOPE ; Médiamétrie: Restit'TV / Online-Daten: Médiamétrie, YouTube Analytics, Analytics Plattformen für die sozialen Netzwerke und weitere Drittplattformen

Berichtszeitraum für die Programmhighlights: 1. Januar bis 30. November 2024

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell