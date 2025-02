ARTE G.E.I.E.

ARTE zeigt Vincenzo Bellinis "Norma" aus dem MusikTheater an der Wien mit Asmik Grigorian im Livestream

Vincenzo Bellinis 1831 entstandene "Norma" ist seine berühmteste Oper und zählt, u.a. mit der legendären Arie "Casta Diva", zu den Meisterwerken der italienischen Romantik. In Vasily Barkhatovs Inszenierung am MusikTheater an der Wien debütiert in der Titelrolle eine der renommiertesten Sängerinnen unserer Zeit: Asmik Grigorian. ARTE überträgt die Oper am Sonntag, den 23. Februar ab 19 Uhr im Livestream.

Norma ist eine Frau zwischen zwei Systemen. Einerseits entscheidet sie als gallische Priesterin in einem besetzten Land über Krieg und Frieden. Andererseits ist sie die heimliche Geliebte des römischen Feldherrn Pollione, mit dem sie sogar zwei Kinder hat. Ihr Doppelleben droht aufzufliegen, als Pollione sie wegen der jüngeren Priesterin Adalgisa verlassen will...

Regisseur Vasily Barkhatov deutet die Tragödie vor dem Hintergrund eines politischen Systemwechsels. Norma gerät zwischen die Mühlsteine von ideologischen Umwälzungen, bei denen alte Götzenbilder von neuen Götzen abgelöst werden. Der 1983 in Moskau geborene preisgekrönte Regisseur Vasily Barkhatov punktet in seinen Inszenierungen mit spektakulärer Erzählkunst. Seine Geschichten springen souverän zwischen Plüschästhetik und der Transformation in heutige Welten und zeichnen große Bilderbögen voll psychologischer Finesse, präziser Personenführung und gesellschaftskritischen Spitzen.

Vincenzo Bellini: NORMA Aus dem Musiktheater an der Wien Oper, ZDF/ARTE, Unitel, Deutschland 2025, 155 Min.

LIVESTREAM am Sonntag, 23. Februar um 19 Uhr auf ARTE Concert

Inszenierung: Vasily Barkhatov

Musikalische Leitung: Francesco Lanzillotta

Orchester: Wiener Symphoniker

Chor: Arnold Schoenberg Chor

Mit: Asmik Grigorian (Norma), Aigul Akhmetshina (Adalgisa), Freddie De Tommaso (Pollione), Tareq Nazmi (Oroveso) u. a.

