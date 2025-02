Aras Software GmbH

Tokamak Energy setzt auf Aras Innovator

SaaS-Lösung für die Entwicklung kommerziell nutzbarer Fusionsenergie

Tokamak Energy, Pionier auf dem Gebiet der Fusionsenergie, hat sich für Aras Innovator SaaS als Lösung für sein Enterprise Product Lifecycle Management entschieden. Nach einer gründlichen Testphase überzeugte das Aras-PLM die Briten mit folgenden Vorteilen: die flexible Architektur, das kostengünstige Lizenzmodell sowie die umfassenden Funktionalitäten - und zwar vom ersten Tag an.

"Flexibilität und Unabhängigkeit waren wichtige Faktoren für unsere Entscheidung, unterstützt durch die Low-Code-Funktionalität von Aras", erklärt Martin Tsang, Transformation Lead bei Tokamak Energy. "Die schnelle Entwicklung unserer Fusionsenergie-Technologie erfordert eine PLM-Plattform, die sich dynamisch an neue Möglichkeiten und Märkte anpassen kann. Mit Aras kann unser Team die Funktionalität eigenständig erweitern, ohne die hohen Zusatzkosten, die normalerweise mit modularen PLM-Systemen verbunden sind."

Mit dieser Entscheidung setzt Tokamak Energy erstmals auf eine unternehmensweite PLM-Implementierung, die über das CAD-Datenmanagement hinausgeht. Die Bereitstellung erfolgt im Rahmen eines Software-as-a-Service-Modells (SaaS). "Wir sind stolz darauf, Tokamak Energy auf seinem innovativen Weg zu begleiten", sagt Jens Rollenmüller, Regional Vice President bei Aras. "Unsere flexible Plattform und unser einzigartiges Geschäftsmodell beseitigen die traditionellen Hürden bei der Einführung von PLM. So können sich Unternehmen wie Tokamak Energy auf ihr Kerngeschäft konzentrieren - die Entwicklung kommerzieller Fusionsenergielösungen."

ISO-Zertifizierung und Digital Thread

In der ersten Projektphase wird das System in die bestehenden Konstruktions- und Zeichnungskontrollprozesse integriert und ein effizientes Change-Management-System eingeführt, um die angestrebte ISO-Zertifizierung zu unterstützen. In einer späteren Phase wird Tokamak Energy Aras Innovator einsetzen, um einen durchgängigen Digital Thread zu erstellen, der komplexe Fusionssimulationen mit verschiedenen Designvarianten verbindet.

Tsang: "PLM hilft uns, einen Digital Thread zu erstellen. Dadurch sind wir besser in der Lage, komplexe Simulationen der Fusionstechnologie mit verschiedenen Design-Iterationen zu verknüpfen. Diese Flexibilität wird es uns auch ermöglichen, unsere Prozesse zu ändern und anzupassen, um die Komplexität und den Entwicklungsstand unserer Technologien widerzuspiegeln."

Darüber hinaus spielt die Plattform eine entscheidende Rolle bei der Kommerzialisierung der Hochtemperatur-Supraleiter-Magnete (HTS) von Tokamak Energy. Sie optimiert die Verwaltung von Konstruktions- und Produktionsdaten und gewährleistet gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit, die für Kunden und behördliche Anforderungen von entscheidender Bedeutung ist.

Über Tokamak Energy

Tokamak Energy ist ein weltweit führender Anbieter kommerzieller Fusionsenergie. Wir sind Spitzenreiter in zwei wegweisenden Technologien: dem kompakten sphärischen Tokamak und Hochtemperatur-Supraleiter-Magneten (HTS). Ein Unternehmen mit lizenzierbarer Technologie zur Kommerzialisierung sauberer, sicherer und erschwinglicher Fusionsenergie sowie zur Ermöglichung neuer Leistungsniveaus in HTS-Anwendungen, die unsere heutige Welt verändern.

Gegründet im Jahr 2009 als Spin-off der britischen Atomenergiebehörde, beschäftigen wir heute ein stetig wachsendes Team von über 260 Experten aus Großbritannien und der ganzen Welt. Dieses vereint führende wissenschaftliche, ingenieurtechnische, industrielle und kommerzielle Kompetenzen. Wir verfügen über 77 Patentfamilien und haben 335 Millionen US-Dollar aufgebracht, darunter 275 Millionen US-Dollar von privaten Investoren und 60 Millionen US-Dollar aus staatlichen Mitteln der USA und Großbritanniens.

Unsere US-Tochtergesellschaft, Tokamak Energy Inc., wurde 2019 gegründet und gehört zu den acht Unternehmen, die vom US-Energieministerium im Rahmen des Meilenstein-Programms ausgewählt wurden - ein zentraler Bestandteil der ehrgeizigen Dekadenstrategie zur Bereitstellung kommerzieller Fusionsenergie.

Über Aras

Aras ist ein führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube, X, Facebook und LinkedIn.

