Investiere.Dich.Frei

Frühe finanzielle Bildung: Wie Emilia Bolda von Investiere.Dich.Frei Frauen und Kinder für eine sichere Zukunft vorbereitet

Bild-Infos

Download

Pattensen (ots)

Finanzielle Bildung ist eine essenzielle Kompetenz, die in den meisten Schulen leider nach wie vor zu wenig Beachtung findet. Daher sind Kinder und Jugendliche auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen, die jedoch oft selbst nicht über das nötige Wissen verfügen. Als ehemalige Lehrerin hat es sich Emilia Bolda zur Aufgabe gemacht, genau an dieser Stelle anzusetzen: Mit ihrem Coaching-Programm Investiere.Dich.Frei hilft sie Frauen dabei, die Finanzmärkte zu verstehen und finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Wie die Expertin ihre Teilnehmerinnen dabei unterstützt, dieses Wissen auch an ihre Kinder weiterzugeben, erfahren Sie im Folgenden.

Die Welt der Finanzen ist für viele Menschen ein komplexes Terrain – vor allem für Kinder und Jugendliche, die zum ersten Mal mit dem Thema Geld in Berührung kommen. Dennoch wird das Thema finanzielle Bildung in den meisten Schulen kaum thematisiert – mit der Folge, dass junge Menschen wenig bis keine Kenntnisse über grundlegende Finanzthemen wie Sparen und Investieren erwerben. Dabei wäre es gerade in der heutigen Zeit entscheidend, ein gutes Fundament zu haben, um später finanzielle Stabilität zu erreichen. Auch die meisten Eltern wissen nicht, wie sie ihren Kindern diese wichtigen Kenntnisse vermitteln können – mit der Folge, dass die nächste Generation ohne ausreichende Vorbereitung in die finanziellen Herausforderungen des Lebens startet. „Ohne ein solides Verständnis für den Umgang mit Geld und den Aufbau von Vermögen können junge Menschen später in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil sie nie gelernt haben, wie sie ihre finanzielle Zukunft nachhaltig sichern können“, mahnt Emilia Bolda. „Diese Wissenslücke ist heute ein echtes Risiko für die finanzielle Sicherheit der kommenden Generation.“

„Es ist dringend notwendig, dass wir Kindern frühzeitig beibringen, wie sie bewusst mit Geld umgehen und kluge finanzielle Entscheidungen treffen können“, fährt die Expertin fort. „Finanzielle Bildung sollte zu einem festen Bestandteil des Alltags werden.“ Diesen Grundsatz verfolgt die Finanzmentorin nicht nur in ihrem Coaching-Programm Investiere.Dich.Frei, mit dem sie Frauen das nötige Wissen vermittelt, um erfolgreich an der Börse zu investieren, sondern auch in ihrer eigenen Familie. So ist nicht nur das Geld ihrer Tochter Lorena in Aktien angelegt, sie nimmt auch selbst am Coaching ihrer Mutter teil. Ein Paradebeispiel für andere Frauen, ihren Kindern die gleichen Möglichkeiten zu bieten.

Emilia Boldas Mission für junge Menschen

Für Emilia Bolda ist finanzielle Bildung mehr als ein Schlagwort, es ist eine essenzielle Grundlage für das weitere Leben. Umso wichtiger ist es ihrer Meinung nach, mit diesem Thema bereits im Kinder- und Jugendalter zu beginnen. Deshalb arbeitet sie auch mit Schulen zusammen, um die nächste Generation für Finanzthemen zu sensibilisieren. „Während ich früher als Lehrerin tätig war, ist es heute mein Wunsch, als Finanzmentorin Chancengleichheit und Gerechtigkeit zu fördern“, erklärt Emilia Bolda von Investiere.Dich.Frei. „Deshalb spreche ich in Schulen über wichtige Finanzthemen, wie den Umgang mit Geld, das richtige Money Mindset und die Kraft des Zinseszinseffekts. Außerdem geht es immer wieder um den Unterschied zwischen Sparen und Investieren.“ Für Emilia Bolda ist es entscheidend, dass junge Menschen frühzeitig lernen, wie sie bewusst und verantwortungsvoll mit Geld umgehen können, um ihre finanzielle Zukunft zu sichern.

Aber nicht nur die Schulen, auch die Eltern spielen dabei eine Schlüsselrolle. Schließlich fungieren sie in allen Lebensbereichen als Vorbild für ihre Kinder. Entsprechend wichtig ist es, dass sie selbst aktiv lernen, wie Geld für ihre Kinder arbeiten kann. Wichtig ist außerdem, Kinder von Anfang an in finanzielle Entscheidungen einzubeziehen – so etwa beim Umgang mit dem eigenen Taschengeld. Indem Eltern offen über Geld sprechen und ihren Kindern aktiv zeigen, wie Sparen und Investieren funktionieren, vermitteln sie ihnen wertvolle Fähigkeiten für die Zukunft. Wer hier frühzeitig ansetzt, fördert ein gesundes Verständnis für Geld, das den Kindern später im Leben dabei helfen wird, finanziell verantwortungsbewusst zu handeln. Genau diesen Grundsatz lebt die Expertin auch selbst in ihrem Alltag.

Finanzielle Bildung für die nächste Generation: Wie Emilia Bolda und ihre Tochter das Thema Geld gemeinsam meistern

So liegt ihr selbstredend auch die finanzielle Bildung ihrer eigenen Kinder am Herzen, die dank der Finanzmentorin schon früh lernen, wie man mit Geld richtig umgeht. Beispielsweise ist das Geld ihrer Tochter Lorena in Aktien angelegt: Aktuell lernt Lorena, wie sie ihr Depot selbstständig bewirtschaften kann. Im Jahr 2024 erzielte das Depot eine beeindruckende Rendite von über 20 Prozent. Sollte sich das Depot über die nächsten 20 Jahre mit einer durchschnittlichen Rendite von 15 Prozent weiterentwickeln, würde sich der Wert auf rund 250.000 Euro belaufen. Doch damit nicht genug: Um ihr Wissen weiter auszubauen, nimmt Lorena derzeit am Coaching-Programm ihrer Mutter teil. In ihrer Schule schreibt sie außerdem eine Seminararbeit zum Thema Rentenlücke und Finanzbildung. Eine Entwicklung, wie sie sich Emilia Bolda auch für andere Kinder und Jugendliche wünscht.

Ihr Ziel ist es, Frauen nicht nur zu finanzieller Sicherheit zu verhelfen, sondern sie auch zu Multiplikatoren für ihre Kinder zu machen, damit sie das erlernte Wissen an sie weitergeben können. „Zudem planen wir, Lehrkräfte zu motivieren, Finanzbildung in den Schulunterricht zu integrieren“, betont Emilia Bolda von Investiere.Dich.Frei abschließend. „Wir sind davon überzeugt, dass finanzielles Wissen allen Menschen zu mehr Erfolg verhelfen kann. Deshalb möchten wir unser Wissen gerne teilen und weitergeben.“

Sie möchten Ihr Finanzwissen erweitern, um finanziell unabhängiger zu werden und Ihrem Kind eine Anlaufstelle für finanzielle Bildung zu bieten? Dann melden Sie sich jetzt bei Emilia Bolda und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Investiere.Dich.Frei, übermittelt durch news aktuell