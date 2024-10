Nestlé Deutschland AG

Zukunft des Kaffeeanbaus: Nestlé verarbeitet in Schwerin verantwortungsvoll beschaffte Kaffeebohnen für NESCAFÉ Dolce Gusto

Mit dem NESCAFÉ Plan hat Nestlé eines der weltweit größten Nachhaltigkeitsprogramme im Kaffeeanbau. Ein eigenes Netzwerk aus Agronomen von Nestlé berät Farmerinnen und Farmer in 16 Anbauländern vor Ort, um die Zukunftsfähigkeit des Kaffeeanbaus zu sichern. Außerdem ist der Kaffee bis zu den Farmergruppen rückverfolgbar. Nestlé verarbeitet in Schwerin bereits zu 100 Prozent verantwortungsvoll beschafften Kaffee in den Kaffeekapseln der Marke NESCAFÉ Dolce Gusto, die dort vom Band laufen. In diesem Jahr feiert das Werk sein 10-jähriges Jubiläum.

Kaffee ist Deutschlands Lieblingsgetränk. Und für die meisten Kaffeetrinker dürfte das Getränk, das am 1. Oktober mit dem "Tag des Kaffees" geehrt wird, eine Selbstverständlichkeit sein.

Doch tatsächlich stellt der Klimawandel den Anbau des Rohstoffs vor immense Herausforderungen. Steigende Temperaturen könnten die Anbauflächen bis 2050 um die Hälfte reduzieren. Gleichzeitig sind weltweit rund 125 Millionen Menschen für ihren Lebensunterhalt auf Kaffee angewiesen. Nestlé hat vor mehr als zehn Jahren eines der weltweit größten Nachhaltigkeitsprogramme im Kaffeeanbau, den NESCAFÉ Plan, ins Leben gerufen. Ziel des Programms ist, die Kaffee-Lieferkette widerstandsfähiger zu machen und den Kaffeeanbau langfristig zu gewährleisten.

Nestlé ist der größte Kaffeeabnehmer weltweit

Stefan Canz, Agrarexperte von Nestlé und verantwortlich für den NESCAFÉ Plan weltweit: "Nestlé ist der größte Kaffee-Einkäufer der Welt. Dieser Rohstoff ist für uns essenziell. Wenn es um die Abnahmemenge innerhalb des Unternehmens geht, spielt die Marke NESCAFÉ die stärkste Rolle. Sie ist die weltweit größte Kaffeemarke von Nestlé. Der NESCAFÉ Plan ist unser Beitrag, um die Zukunft des Kaffeeanbaus zu sichern und die Lebensgrundlage der Farmer und Farmerinnen zu schützen."

Der NESCAFÉ Plan arbeitet in 16 Ländern eng mit Kaffeebauernfamilien zusammen, und hilft mit Trainings, finanzieller Unterstützung sowie mit der Forschung an neuen Kaffeepflanzensorten dabei, die Kaffeefarmen klimaresistenter und gleichzeitig ertragreicher zu machen. Das Programm fördert darüber hinaus die Anwendung von nachhaltigeren landwirtschaftlichen Praktiken, die zum Beispiel die Gesundheit und Fruchtbarkeit des Bodens verbessern.

Höhere Produktivität und weniger Treibhausgas-Emissionen mit dem NESCAFÉ Plan

Stefan Canz ergänzt: "Wir haben ein eigenes Netzwerk mit mehr als 800 Agronomen in den Anbauländern. So können wir Farmerinnen und Farmer vor Ort direkt beraten. Letztes Jahr haben wir durch das Programm 148.000 Landwirt:innen in besseren landwirtschaftlichen Praktiken geschult. Kaffeebauernfamilien können zum Beispiel Schattenbäume pflanzen, um die Kaffeepflanzen vor Hitze und auch den Boden zu schützen. Zwischen den Kaffeepflanzen können auch andere Pflanzen wie zum Beispiel Pfeffer gedeihen. Die bedeuten nicht nur zusätzliches Einkommen, sondern auch ein Zuhause für heimische Insekten. Wir fördern zudem die Verwendung von organischen Düngemitteln und das Beschneiden vorhandener Kaffeebäume."

Im Jahr 2023 stammten mehr als 20 Prozent des Kaffees von NESCAFÉ von Landwirt:innen, die regenerative landwirtschaftliche Praktiken umsetzen. Es handelt sich um Farmerinnen und Farmer in elf Kaffee-Ursprungsregionen, aus denen Nestlé ihren Kaffee bezieht. Kaffeebäuerinnen und -bauern konnten in Ländern wie Vietnam, den Philippinen und Thailand im Vergleich zu 2022 die Produktivität im Kaffeeanbau um 5 bis 25 Prozent pro Hektar steigern. Besseres Düngen und Mulchen gehören zu den wichtigsten Praktiken, die zu dieser Steigerung beigetragen haben. Beim Düngen werden verschiedene Maßnahmen für die Unkrautbekämpfung angewandt. Durch das Bedecken des Bodens mit Pflanzenresten, Rinde oder Blättern trägt das Mulchen dazu bei, die Bodenfeuchtigkeit zu halten und die Temperatur zu regulieren. Die Umsetzung dieser Praktiken trägt auch zu einer Verringerung der Treibhausgas-Emissionen von Kaffee bei. Bisher konnten bei grünem Kaffee die Treibhausgas-Emissionen pro Kilogramm je nach Ursprungsland zwischen 15 und 30 Prozent gesenkt werden.

Nestlé investiert in Forschung und Entwicklung von Kaffeepflanzen

Nestlé investiert darüber hinaus in die Forschung und Entwicklung von neuen, resistenten Kaffeepflanzen. Das Unternehmen betreibt dafür das Institute of Agricultural Sciences und Forschungsfarmen in ausgewählten Anbauländern. Nestlé stellt darüber hinaus die neu entwickelten Kaffeesetzlinge den Farmerinnen und Farmern zur Verfügung. Jährlich verteilen die Agronomen im Rahmen des NESCAFÉ Plans mehr als 20 Millionen Kaffeepflanzen an Bäuerinnen und Bauern, um Kaffeeplantagen in den Kaffee-Ursprungsländern zu renovieren, zu verjüngen und die Produktivität zu verbessern. Seit des Beginns des NESCAFÉ Plans haben sie mehr als 290 Millionen verbesserte Kaffeesetzlinge erhalten.

Nestlé hat sich das Ziel gesetzt, für die Marke NESCAFÉ weltweit bis 2025 100 Prozent des Kaffees aus verantwortungsvoller Herkunft zu beziehen. Fans des Wachmachers können in den Supermärkten in Deutschland bereits heute NESCAFÉ-Produkte in den Einkaufskorb legen, die ausschließlich verantwortungsvoll beschafften Kaffee enthalten.

Nestlé veröffentlicht jährlich einen Fortschrittsbericht über den NESCAFÉ Plan. Der diesjährige Bericht ist hier verfügbar.

NESCAFÉ Dolce Gusto Werk in Schwerin: 100 Prozent verantwortungsvoll beschaffter Kaffee

In Deutschland verarbeitet Nestlé Kaffeebohnen im Werk in Schwerin. Dort kommen Kaffeekapseln der Marke NESCAFÉ Dolce Gusto vom Band. Nestlé hat den Standort 2014 mit einem der modernsten und effizientesten Werke in Europa eröffnet. So feiert die Produktion in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum.

Thomas Kolodzinsky, Werkleiter im NESCAFÉ Dolce Gusto Werk in Schwerin: "Mit heute insgesamt zehn Abfülllinien und acht Verpackungslinien haben wir seit dem ersten Produktionstag 16,5 Milliarden Kaffeekapseln hergestellt. Wir verarbeiten ausschließlich verantwortungsvoll beschafften Kaffee, der rückverfolgbar ist und von Farmergruppen aus dem NESCAFÉ Plan stammt. Wir rösten die Kaffeebohnen selbst für die 28 verschiedenen Kaffeekapsel-Sorten, die wir hier produzieren. Auch an anderen Stellen wollen wir nachhaltiger werden. Wir sind stolz darauf, dass wir unseren gesamten Strombedarf aus Grünstrom beziehen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Wir arbeiten auch an besseren Verpackungen und haben die Wandstärke unserer Kaffeekapseln um 20 Prozent reduziert. Damit hat sich der Plastikanteil der Kapseln deutlich verringert."

Das Werk in Schwerin beschäftigt derzeit 356 Mitarbeiter:innen, darunter 18 Auszubildende, die eine fundierte Ausbildung in einem modernen Produktionsumfeld erhalten. Die Werksmannschaft stellt Kaffeekapseln der Marken NESCAFÉ Dolce Gusto, DALLMAYR und STARBUCKS by Dolce Gusto her.

