Nestlé Deutschland AG

Nestlé-Werk Biessenhofen investiert Millionenbetrag in neue Wärmepumpe und reduziert CO2

Frankfurt am Main (ots)

Nestlé spart im Werk Biessenhofen bei der Produktion von Säuglingsnahrung Energie und CO2 ein. Das passiert durch eine innovative Wärmepumpe von Johnson Controls. Diese nutzt die überschüssige Abwärme von der Kälteanlage, um heißes Wasser unter anderem für die Heizung und weitere Prozesse im Werk zu liefern.

Diesen Sommer hat das Nestlé-Werk in Biessenhofen die neue Wärmepumpe gemeinsam mit Johnson Controls installiert und in Betrieb genommen. Sie ist ein wichtiges Element innerhalb der Gesamtstrategie von Nestlé, die Elektrifizierung aller Standorte voranzutreiben und den CO2-Ausstoß zu senken. Bis 2030 will Nestlé alle Treibhausgas-Emissionen weltweit halbieren und bis 2050 Netto-Null Emissionen erreichen.

Nestlé investiert in innovative Technologie: elektrische Wärmepumpe anstatt Dampfwärmetauscher

Das werksweite Nahwärmenetz im Nestlé-Werk Biessenhofen versorgt sowohl Gebäude als auch einzelne Produktionsbereiche wie etwa Lüftungsanlagen mit Wärme. Bei der Produktion von BEBA HA Säuglingsnahrung spielen die Lüftungsanlagen eine wichtige Rolle für die Einhaltung der hohen Hygieneanforderungen. Die Luft wird zunächst heruntergekühlt, um sie zu trocknen, bevor sie wieder auf Raumtemperatur erwärmt wird. Dieser Prozessschritt ist entscheidend für die Produktsicherheit, erfordert gleichzeitig aber auch viel Energie.

Im Rahmen einer systematischen Analyse hat Nestlé konkrete Maßnahmen definiert, um Prozesse umweltfreundlicher zu gestalten. Gemeinsam mit Johnson Controls, einem führenden Anbieter für industrielle Wärme- und Energielösungen, wurde eine davon nun mit der Installation einer neuen Wärmepumpe erfolgreich umgesetzt. Hierfür hat Nestlé einen einstelligen Millionenbetrag investiert.

Das Heizwassernetz wird künftig mithilfe einer innovativen elektrischen Ammoniak-Wärmepumpe beheizt, die hierfür Abwärme aus dem Ammoniakkreis der Kälteanlage nutzt. Die neue Wärmepumpe ersetzt einen alten Heißwasser-Dampfwärmetauscher, wodurch die Dampfproduktion im Werk maßgeblich reduziert werden kann. Infolgedessen sinkt auch der jährliche CO2-Ausstoß im Werk Biessenhofen um rund 10 Prozent.

Aufgrund der hohen Effizienz der Wärmepumpe kann gleichzeitig mehr als die Hälfte der Energiekosten für die Erzeugung von Heißwasser eingespart werden. Zusätzlich optimiert Nestlé kontinuierlich Systeme und Prozesse im Bereich Heißwasser, was zu weiteren Effizienzsteigerungen beiträgt.

Wärmepumpe hilft beim Einsparen von CO2

Jörg Schmitt, Environment & Sustainability Manager für die deutschen Produktionsstandorte von Nestlé, erklärt: "Wir analysieren an allen unseren Standorten, wie wir Energie und CO2 einsparen können. Gerade bei einer energieintensiven Produktion wie in Biessenhofen ist es entscheidend, an allen Stellschrauben zu drehen, um unseren Fußabdruck zu senken. Die neue Wärmepumpe hilft uns maßgeblich dabei und wir kommen unserem Ziel einer zunehmenden Elektrifizierung unserer Standorte einen großen Schritt näher".

David Emin, General Manager Deutschland (Johnson Controls): "Wir freuen uns, mit unserer hocheffizienten Wärmepumpe dazu beizutragen, fossile Brennstoffe und damit CO2-Emissionen in der industriellen Produktion zu reduzieren. Die Integration und Kombination mit der bestehenden Kälteanlage stellt eine zukunftsweisende Lösung dar und wertet das Versorgungssystem nachhaltig auf."

Nestlé nutzt Potenzial der Abwärme und Strom aus erneuerbaren Quellen

Ein entscheidender Vorteil der neuen Wärmepumpe ist die Nutzung von Abwärme aus der Produktion. Clemens Teyen, Leiter Umwelt- und Energiemanagement am Nestlé-Standort in Biessenhofen, sagt: "Abwärmequellen werden eine entscheidende Rolle bei der Energiewende in der Industrie spielen. Abwärme ist eine wertvolle Ressource, die oft ungenutzt bleibt und einfach in die Umwelt abgegeben wird. Durch ihre Nutzung können Unternehmen nicht nur ihre Energieeffizienz verbessern, sondern auch ihren CO2-Ausstoß reduzieren und Kosten einsparen. Überall dort, wo Dampf über dem Werk aufsteigt, besteht die Möglichkeit, Abwärme zu nutzen. Über einem Werk der Zukunft sollten im Idealfall keine Dampfschwaden mehr zu sehen sein."

Bereits heute wird der Produktionsstandort Biessenhofen vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt. Hierfür setzt Nestlé in Deutschland auf Wind- und Solarkraft und hat jüngst einen umfassenden Strombezugsvertrag mit dem Schweizer Energie- und Infrastrukturunternehmen BKW abgeschlossen. Bis 2025 sollen alle Nestlé-Standorte weltweit mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt werden. Bei Nestlé in Deutschland stammen bereits rund 70 Prozent des Stroms aus deutscher Photovoltaik und Windkraft.

Über Johnson Controls

Bei Johnson Controls (NYSE: JCI) gestalten wir die Umgebung, in der Menschen leben, arbeiten, lernen und sich erholen. Als weltweit führendes Unternehmen für intelligente, gesunde und nachhaltige Gebäude ist es unsere Mission, die Gebäudeleistung zum Wohle der Menschen, der Orte und des Planeten zu verbessern. Seit fast 140 Jahren stehen wir für Innovationen. Unser umfassendes digitales OpenBlue Portfolio bietet Lösungen der Zukunft für das Gesundheitswesen, Schulen und Universitäten, Rechenzentren, Flughäfen, die industrielle Fertigung und andere Branchen. Mit einem globalen

Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern bietet Johnson Controls das weltweit größte Portfolio an Gebäudetechnik-, Software- sowie Servicelösungen mit einigen der vertrauenswürdigsten Marken der Branche. Für weitere Informationen besuchen Sie www.johnsoncontrols.de oder folgen Sie uns unter @johnsoncontrols auf sozialen Plattformen.

Über Nestlé

Nestlé Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main hat rund 6.900 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. Hauptsitz von Nestlé ist in Vevey, wo das Unternehmen vor über 150 Jahren in der Schweiz gegründet wurde. Nestlé ist das weltweit größte Unternehmen für Lebensmittel und Getränke mit Standorten in 188 Ländern. 270.000 Mitarbeiter:innen setzen sich täglich auf der ganzen Welt dafür ein, die Lebensqualität zu steigern und zu einer gesünderen, nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Nestlé bietet eine große Anzahl an Produkten und Dienstleistungen für Mensch und Tier in allen Lebenslagen an. Dies umfasst über 2.000 Marken von globalen Ikonen wie Nescafé, KitKat oder Maggi bis hin zu Innovationen im Plant Based und Health Science Bereich.

Original-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell