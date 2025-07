ZDF

"Always Hamburg": ZDF-"sportstudio"-Serie über die Wiederkehr des HSV

Der Hamburger SV ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Nach sieben Zweitligajahren ist der Verein wieder dort, wo seine große Fangemeinde den einstigen Bundesliga-Dino sehen will – und viele aus Fußball-Deutschland ebenso. Warum der nun geglückte Aufstieg erneut einer Achterbahnfahrt glich, das zeigt die sechsteilige Dokuserie "Always Hamburg – Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit". Ab Freitag, 22. August 2025, ist diese "sportstudio"-Produktion zum Start der neuen Bundesliga-Saison im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Die ebenso dramatische wie langwierige Aufstiegsgeschichte des HSV, pendelnd zwischen Aufs und Abs, zwischen großen Erwartungen und überraschenden Enttäuschungen, bringt alles das mit, was Sport-Dokus attraktiv macht: authentische Einblicke in den Profisport, nah dran sein an den Protagonisten, echter Fußball in all seinen Facetten. Diese Produktion erweitert unser Angebot an jungen 'sportstudio'-Dokus im ZDF-Streaming-Portal kongenial."

Die Dokuserie von Tom Häussler begleitet den Weg der HSV-Fußballer über eineinhalb Jahre: Die emotionale Achterbahnfahrt beginnt mit dem Derby gegen den Stadtrivalen St. Pauli im Dezember 2023. Und sie endet mit dem rauschhaften 6:1-Heimsieg des HSV gegen den SSV Ulm im Mai 2025 im damals lautesten Volksparkstadion aller Zeiten. Den langersehnten Aufstieg in die Bundesliga konnte der Verein zudem gleich doppelt feiern: Auch die Frauenmannschaft des HSV stieg in die erste Bundesliga auf.

In der Dokuserie kommen alle die zu Wort, die den HSV im siebten Zweitligajahr wieder in die 1. Liga gebracht haben. Unter ihnen Stefan Kuntz, Europameister von 1996 und seit Ende Mai 2024 Sportvorstand des Hamburger SV, Merlin Polzin, seit Ende November 2024 Cheftrainer des HSV, und Klaus-Michael Kühne, der als Investor mit seinen Anteilen an der HSV Fußball AG Einfluss ausübt.

Eine Highlight-Doku in sechs Folgen

Die ZDF-Highlight-Doku bietet in sechs Folgen exklusive Einblicke in die Fußballwelt des HSV. Die Kamera ist dabei, wenn der Mannschaft die Entlassung von Ex-Trainer Tim Walter erklärt wird. Oder wenn die Vorstände Stefan Kuntz (Sport) und Eric Huwer (Finanzen) im Auto überlegen, ob Steffen Baumgart noch der Richtige an der Seitenlinie ist. Ebenso, wenn Merlin Polzin den Job des neuen Cheftrainers bekommt. Eine filmische Begleitung von der erneuten Enttäuschung in der vorletzten Saison bis zum langersehnten Aufstieg 2025.

Die ZDF-Dokuserie "Always Hamburg" mit einer Gesamtlänge von 190 Minuten wird von OMR Frames produziert. Die Redaktion im ZDF haben Daniel Pinschower und Fabian Farwick.

