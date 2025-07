ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 10. September 2025, 20.15 Uhr

Das Beste aus TV und Streaming

Der Deutsche Fernsehpreis 2025

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Mittwoch, 10. September 2025, 20.15 Uhr Das Beste aus TV und Streaming Der Deutsche Fernsehpreis 2025 Moderation: Barbara Schöneberger Der Deutsche Fernsehpreis feiert das Beste aus TV und Streaming des Jahres 2025. Barbara Schöneberger präsentiert große Unterhaltungsmomente, Überraschungen und emotionale Auszeichnungen. Der Deutsche Fernsehpreis 2025 ist ein Abend voll Glamour, Musik, Humor und unvergessener Fernsehmomente des vergangenen Jahres. In einer großen Gala werden die Preisträgerinnen und Preisträger in 19 Kategorien geehrt. Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 zur Würdigung hervorragender Leistungen verliehen. Der Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder der Ehrenpreis in der Kategorie Lebenswerk. Dieser wurde in den vergangenen Jahren zum Beispiel an Hape Kerkeling, Iris Berben, Mario Adorf, Michael "Bully" Herbig und Senta Berger verliehen. Gestiftet wird die Auszeichnung von ARD, RTL, SAT.1, ZDF und Magenta TV.

