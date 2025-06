ARD Das Erste

Tour de France 2025 ab Samstag, 5. Juli, und Tour de France Femmes 2025 ab Samstag, 26. Juli, live

München (ots)

Hochspannung, faszinierende Bilder, mitreißende Reportagen - am Samstag, 5. Juli, beginnt in Lille im Norden Frankreichs die Tour de France der Männer. Im Ersten ist die Tour de France 2025 unter der bewährten Federführung des Saarländischen Rundfunks täglich zu sehen, wochentags schon ab 14.10 Uhr, am Wochenende ebenfalls ab ca. 14.00 Uhr. Moderator der Tour de France-Übertragungen ist Michael Antwerpes, Florian Naß kommentiert. Unterstützt werden die beiden erneut von Experte Fabian Wegmann.

Darüber hinaus gibt es die gesamte Tour de France auch in der ARD Mediathek und auf sportschau.de im Livestream, dazu ein umfassendes Programmangebot digital und für den Hörfunk. Der erfolgreiche Podcast "Tourfunk" wird während der Tour täglich die Ereignisse kommentieren und vertiefen.

Der Liveticker auf sportschau.de begleitet das Renngeschehen ohne Pause, in den sozialen Medien gibt es täglich Highlights und bunte Geschichten, auf den Instagram-, TikTok- und facebook-Kanälen der Sportschau. Zusammenfassungen der Etappen bietet der YouTube-Kanal der Sportschau: Dort wird auch die erfolgreiche Reihe "Deine Tour" weitergeführt, in der Ex-Profi Rick Zabel und SR-Reporter Marc Drumm Training, Taktik und Technik des Radsports erklären und aktuelle deutsche Radstars einen Blick in ihren Alltag geben. In der ARD Mediathek wirft ab 4. Juli die dreiteilige Serie "Mythos Tour " in der zweiten Staffel nach 2023 den Blick auf die großen Sprinter der Tourgeschichte, auf die Giganten im Gelben Trikot und auf die sogenannten "Wasserträger".

"Wie gewohnt verantwortet der Saarländische Rundfunk für die gesamte ARD für alle Ausspielwege die Berichterstattung über dieses spektakuläre Sommer-Sportevent auf Frankreichs Straßen. Das gilt auch für die Tour de France Femmes, die in diesem Jahr noch mehr in Fahrt kommt und erstmals über neun Etappen geht. Ich danke unserem erfahrenen ARD-Tourteam unter Leitung von SR-Sportchef Uli Fritz für seinen hohen Einsatz, auch für die Vorbereitung der verschiedenen journalistischen Begleitformate für die Tour. Persönlich freue ich mich auf ein spannendes Renngeschehen mitsamt vielen großen und kleinen Geschichten aus unserem schönen Nachbarland", sagte SR-Intendant Martin Grasmück.

Die Tour 2025 bleibt in diesem Sommer innerhalb der Landesgrenzen. In Nordfrankreich geht es los, Normandie und Bretagne bieten malerische Kulissen für spektakuläre Sprintfinals und mutigen Attacken, ehe es in der Auvergne erstmals über die 1.000-Höhenmeter-Grenze geht. Danach folgen die typischen Sonnenblumenfelder rund um Toulouse, bis im Kampf um das Gelbe Trikot in den Pyrenäen gewaltige Anstiege warten. Die dritte Tourwoche verspricht mit dem legendären Mont Ventoux, dem gefürchteten, erst spät entdeckten Col de la Loze und einer Zielankunft im Skiresort von La Plagne heiße Bergduelle. Das Finale in Paris wird zu einem besonderen Highlight, denn ehe die Fahrer auf die berühmteste Avenue der Welt einbiegen, die Champs-Elysées, müssen sie wie bei den Olympischen Spielen 2024 mehrmals über Pflastersteine den Montmartre hinauf.

Tour de France Femmes 2025

Die ARD überträgt unter Federführung des Saarländischen Rundfunks ab Samstag, 26. Juli, die ersten beiden Etappen im Hauptprogramm - anschließend geht es im Livestream der ARD Mediathek und von sportschau.de mit den Etappen in voller Länge weiter - bis zum Finale am Sonntag, 3. August. Zusammenfassungen auf YouTube und begleitende Berichterstattung im Hörfunk und in den sozialen Medien runden das Angebot ab. Auch im Tourfunk-Podcast wird die Tour der Frauen selbstverständlich Thema sein.

Nach dem ultraspannenden Finale der Frauentour im Vorjahr, als Siegerin und Zweitplatzierte im Ziel von Alpe d'Huez am Ende nur vier Sekunden im Gesamtklassement trennten, hoffen die Fans auf ähnlich spannende Etappen auf dem Weg von der Bretagne über die Auvergne hinüber in die Alpen bis nach Chatel an der französisch-schweizerischen Grenze. Die deutschen Athletinnen hoffen auf Etappensiege wie vor zwei Jahren.

Weitere Informationen zur Tour de France und zur Tour de France Femmes in der ARD gibt es hier.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell