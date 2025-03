Fischer Future Heat GmbH

Beliebtester Anbieter Deutschlands - Fischer Future Heat vom Deutschen Institut für Service-Qualität & n-tv prämiert

Life & Living Award 2025 im Bereich Elektrokamine

Augsburg

Fischer Future Heat zählt zu den beliebtesten Anbietern Deutschlands. Bereits zum 2. Mal erzielt der Produzent von Elektroheizungen in Bobingen bei Augsburg Top-Bewertungen im Bereich Elektrokamine und erhält den Life & Living Award 2025 des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des Nachrichtensenders n-tv. Der Award gilt als eine der höchsten Auszeichnungen im Bereich häuslicher Produkte und Dienstleistungen. Er wurde am 13. März 2025 in der Bertelsmann Repräsentanz in Berlin verliehen. Brigitte Zypries, Ex-Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, sitzt im Beirat des DISQ sowie Trendforscher Prof. Peter Wippermann.

Höchste Kundenempfehlungen: Verbraucher bestätigen Gesamtzufriedenheit

Ziel der Bewertung ist es, Unternehmen mit den höchsten Kundenempfehlungen zu ermitteln. DISQ hat 2025 insgesamt 618 Unternehmen bewertet, 574 Anbieter in 67 Kategorien waren in der Einzelauswertung, da sie über 80 Kundenmeinungen erhielten. Insgesamt wurden rund 50.000 Stimmen ausgewertet.

Fischer Future Heat erhielt in der Kategorie Elektrokamine die Bewertung mit herausragender Kundenzufriedenheit.

Im Fokus der Verbraucherbefragung standen die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, das Angebotsspektrum, das Preis-Leistungsverhältnis und der Kundenservice. Neben den Auszeichnungen von Stiftung Warentest und Focus Money gilt der Life & Living Award als hochwertiges und anerkanntes Siegel.

Heizungsbauer mit Kundenfokus

"Auch unsere Kunden würden sich zu 89 Prozent wieder für uns entscheiden. Ich freue mich, dass unsere hochwertige Arbeit bei den Kunden direkt ankommt", so Repräsentant Peter Porschen.

Für den Erfolg macht Porschen folgende Faktoren verantwortlich: "Unser Service arbeitet extrem individuell und kundenorientiert. Wir investieren viel in Weiterbildung unserer Inhouse-Monteure und in die Digitalisierung. Außerdem sprechen die verschiedenen Designlinien aus unserem Angebotsspektrum ein breites Kundenspektrum an."

FFH setzt auf digitale Bewertungsverfahren, um Endkunden aktiv einzubinden. Gleichzeitig stärkt die komplette Produktion in Deutschland - einschließlich der Zulieferer - das Vertrauen in die Marke. Kundenorientierung und Transparenz sind fest in der Unternehmensphilosophie von FFH verankert.

Fischer Future Heat ist Produzent und Full-Service-Anbieter von Elektrodirektspeicherheizungen auf hohem Qualitätsstandard. Alle Produkte sind zu 100 Prozent "Made in Germany". Es ist das einzige Unternehmen, das in Deutschland Elektrokamine mit 40mm-Schamottesteinen, Speichereffizienz und Nachhaltigkeit herstellt.

