Fischer Future Heat von Focus Money ausgezeichnet

Kundenservice des Elektroheizungsherstellers mit SEHR GUT bewertet

Augsburg (ots)

In der aktuellen Focus Money Umfrage zum Thema "Rund ums Haus" erhält Fischer Future Heat die Auszeichnung SEHR GUT für höchste Kundenzufriedenheit. Die Befragten vergeben in der Kategorie Elektrokamine die überdurchschnittliche Note 2,65 an das Bobinger Unternehmen, das für seine effizienten Flächen- und Elektroheizungen bekannt ist.

Auszeichnung für Qualität und Kundenzufriedenheit

Im Mittelpunkt der Erhebung stand die Frage: Wer stellt seine Kunden in besonderem Maße zufrieden? Fischer Future Heat ist laut dem Verbraucherurteil eines dieser Unternehmen. Der Hersteller für Elektroheizungen übertrifft nicht nur den allgemeinen Branchenmittelwert, sondern auch den Mittelwert aller überdurchschnittlich gut bewerteten Unternehmen dieses Bereichs.

"Die Auszeichnung ist eine große Ehre und bestätigt unsere kontinuierlichen Bemühungen um höchste Qualität und Kundenzufriedenheit", so Peter Porschen, Repräsentant von Fischer Future Heat. "Unsere Flächen- und Elektroheizungen kombinieren zuverlässige Technologie mit ansprechender Optik. Der direkte und persönliche Service sorgt dafür, dass unsere Kunden stets zufrieden sind."

Unternehmen mit Fokus auf Kundenservice und Innovation

Fischer Future Heat setzt auf ein vielseitiges Angebot, das verschiedene Designlinien sowie mobile Lösungen umfasst und damit ein breites Kundenspektrum anspricht. Das Unternehmen investiert fortlaufend in die Schulung der Monteure und in die Digitalisierung, um eine optimale Betreuung zu garantieren. "Zu der außerordentlichen Kundenzufriedenheit trägt auch die Tatsache bei, dass wir alle Produkte zu 100 Prozent in Deutschland herstellen", so Porschen.

Unabhängiges Verbraucherurteil

Die von den bewerteten Unternehmen unabhängige Bevölkerungsumfrage wurde im Mai 2024 vom Analyse- und Beratungsunternehmen ServiceValue durchgeführt. 161.931-mal gaben Verbraucher über ein Online-Access-Panel ihre Bewertungen zu 1.532 Anbietern aus 98 Branchen im Bereich häuslicher Produkte und Dienstleistungen ab. Auf einer sechsstufigen Zustimmungs-Skala konnten sie ihre Erfahrungen der vergangenen drei Jahre einordnen.

Fischer Future Heat ist seit mehr als 75 Jahren ein führender Produzent und Full-Service-Anbieter von Elektrodirektspeicherheizungen auf hohem Qualitätsstandard. Alle Produkte sind zu 100 Prozent "Made in Germany". Als einziges Unternehmen in Deutschland stellt Fischer Future Heat Elektrokamine/Flächenspeicherheizungen mit 40-mm-Schamottesteinen her, die für ihre Speichereffizienz und Nachhaltigkeit bekannt sind.

