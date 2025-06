ARD Das Erste

Mit Spannung und Herzenswärme! "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" geht am 26. Juni in die Sommerpause. Neue Folgen ab 28. August



Berührende Patientenfälle und aufregende Begegnungen rund um das Ärzteteam des Erfurter Johannes-Thal-Klinikums: immer donnerstags, um 18:50 Uhr im Ersten. Die Weekly ist bis in die Episodenrollen prominent besetzt wie mit:Désirée Nick, Amber Bongard, Alexander Schubert, Birte Hanusrichter, Max König, Moritz Otto, David Rashed, Ludger Bökelmann, Marc Zwinz und Katrin Heß.

Neue berufliche wie private Herausforderungen kommen noch vor der Sommerpause, in der 11. Staffel, ab dem 5. Juni, auf die Oberärzte Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh), Dr. Ben Ahlbeck (Philipp Danne), Dr. Matteo Moreau (Mike Adler), Dr. Julia Berger (Mirka Pigulla), Dr. Elly Winter (Juliane Fisch) und Dr. Marc Lindner (Christian Beermann) zu, die gemeinsam mit Prof. Dr. Karin Patzelt (Marijam Agischewa) für den guten Ruf des Ausbildungsklinikums sorgen.

Auch wird es ein Wiedersehen mit Dr. Rebecca Krieger (Milena Straube) geben. Sie stattet nicht nur ihrem Vater, Klinikleiter Wolfgang Berger (Horst Günter Marx), und ihrer Schwester, Dr. Julia Berger, einen Besuch ab. Auch mit ihren ehemaligen Kollegen verbindet sie weiterhin eine vertrauensvolle Freundschaft - oder ist es sogar mehr?

Die einstigen Konkurrenten Dr. Mikko Rantala (Luan Gummich) und Facharzt Florian Osterwald (Lion Wasczyk) gehen mittlerweile gemeinsam durch dick und dünn und die jungen Assistenzärzte Sofia Galura (Olivia Papoli-Barawati), Tamar Hummel (Linda Kummer), Olli Probst (Arne Kertész) und Ivo Maric (Jakob D'Aprile) etablieren sich unter der engagierten Leitung ihres Ausbilders Dr. Ben Ahlbeck zunehmend im hochmotivierten Team. In ihrem Beruf müssen sie immer wieder Mut beweisen und in der Zwischenzeit auch bei schwierigen Fällen Verantwortung übernehmen. Ihr Zusammenleben in der Erfurter WG bleibt weiterhin spannend und sorgt für zusätzliche freundschaftliche Bande im stürmischen Klinikalltag!

Am Donnerstag, dem 26. Juni, verabschieden sich "Die jungen Ärzte"in die Sommerpause. InFolge 424"(K)ein Morgen" spielt Désirée Nick die Patientin Christel Lacell, die sich das Handgelenk gebrochen hat. Ihr Partner Alfons Nystedt (Horst Kummeth) ist voller Sorge um sie. Doch warum möchte Christel ihn nach der OP partout nicht mehr sehen? Dr. Leyla Sherbaz und Sofia Galura können sie zu einem mutigen Schritt animieren, durch den ihr Leben eine unerwartete Wendung nimmt.

Am 28. August 2025 geht es nach der Sommerpause mit Folge 425 "Ohnmächtig" wieder wie gewohnt donnerstags, um 18:50 Uhr im Ersten mit neuen Folgen weiter. Wer sich an lauen Sommerabenden nach dem Johannes-Thal-Klinikum sehnt, wird in der Zwischenzeit in der ARD Mediathek oder unter www.daserste.de/diejungenaerzte fündig: Alle vergangenen Folgen, spannende Blicke hinter die Kulissen sowie Making Ofs und exklusive Trailer stehen dort jederzeit zur Ansicht bereit.

"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.

