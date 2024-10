Marketing Club Hamburg e.V.

Die Mitglieder des Marketing Club Hamburg wählen neuen Beirat

Am 24. Oktober hat der Marketing Club Hamburg im Audimax der University of Applied Sciences Europe (Campus Hamburg) seine jährliche Mitgliederversammlung durchgeführt.

Neben einem generellen Resümee der zurückliegenden Amtsperiode mit den wesentlichen Entwicklungen stand die Wahl des neuen Beirats auf dem Programm, der turnusgemäß alle zwei Jahre neu zusammengestellt wird, im Mittelpunkt des Abends.

"In 2025 feiert der Marketing Club Hamburg e.V. sein 70-jähriges Bestehen. In den kommenden 2 Jahren wird das Wachstum der größten Marketing-Community in Norddeutschland und damit notwendige Transformationen im Zentrum unserer Arbeit stehen", so der amtierende Präsident Prof. Dr. Wolfgang Merkle auf der Mitgliederversammlung. "Und mit der Wahl des neuen Beirat,s mit einer begeisternden Mischung verschiedener Unternehmen und Agenturen, verschiedener Marketing-Herkünfte und Alterszielgruppen wird es uns gelingen, unseren Club noch attraktiver werden zu lassen".

Der Marketing Club Hamburg versteht sich als Berufs- und Interessensverband für Führungskräfte und Experten im Marketing, die über regelmäßige Veranstaltungen und einem attraktiven Programm die neuesten Entwicklungen reflektiert und seinen Mitgliedern über überzeugende Praxisbeispiele erfolgreichen Marketings wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der eigenen Arbeit liefert.

Zusammensetzung des Beirats 2022 - 2024

Rena Bargsten, mix Gesellschaft für Marketing- und Kommunikationswelten mbH

Peter Brawand, häppy GmbH

Timo Brümmer, rocj&stars digital GmbH

Prof. Dr. Nicole Fabisch, ISM International School of Management

Ekaterina Faltermeier, OMR, Ramp 106 GmbH

Andreas Frank, WFT Werkzeug - und Frästechnik GmbH

Ronald Heckl, Dozent, Berater, Coach, Trainer, Werber und Autor

Sabine Henjes, Bestvíso GmbH

Heiko Holzgräber, HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH

Annette Jacobs, VBG

Vera Jürgens, centrovital

Prof. Dr. Wolfgang Merkle, Merkle Consulting & University of Applied Sciences Europe GmbH

Achim Peltz, AP Brand Consulting

Lars Prigge, Lars Prigge Consulting

Christoph Rieckmann, Drehmoment - Agentur für kreatives Marketing GmbH

Thorsten Rudeck, häppy GmbH

Nikita Salanovich, plancraft GmbH

Marek Sandrock, interpool

Julia Schenk, Pawlik Consultants GmbH

Lars Wöbcke, NavidAid

Über den Marketing Club Hamburg e.V.:

Unsere über 450 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - und das schon seit fast 70 Jahren. Wir sind einer der größten Marketingclubs in Deutschland. Als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.

