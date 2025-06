ARD Das Erste

45 Jahre ARD Text: Zuverlässig, schnell und informativ

Zum Jubiläum am 1. Juni bietet ARD Text Sonderseiten zur Erfolgsgeschichte

Mit seiner klaren und übersichtlichen Struktur ermöglicht ARD Text einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Informationen des Tages. Am 1. Juni 2025 feierte der Dienst Jubiläum. Seit nun 45 Jahren bietet er rund um die Uhr umfassende Informationen, die von Nachrichten und Politik, geliefert von tagesschau.de, über Wirtschaft und Sport bis hin zu Kultur und Unterhaltung reichen. Zudem sorgt der Teletext mit seiner Tafel 150 nach wie vor für die Ausstrahlung von Untertiteln für Hörgeschädigte und damit für Barrierefreiheit.

Frauke Langguth, die langjährige Leiterin des ARD Textes: "Die Liebe zu den kurzen Textnachrichten ist ungebrochen, sei es im traditionellen Pixelformat oder in der modernen Form über den Internetverbreitungsweg. Der ARD Text überzeugt nach wie vor, obwohl für das Angebot nur wenige Zeilen pro Seite zur Verfügung stehen. Die Verknappung ist Markenzeichen und Vorteil des Teletextes. Das Wichtigste jeden Tag kurz und prägnant zusammenzufassen, ist nicht einfach, sondern eine Kunst."

Zu den überzeugten Nutzern des Teletextes gehört auch der "Gefragt-Gejagt"-Jäger Sebastian Jacoby, der sich mithilfe der Teletextseiten auch auf seine TV-Auftritte vorbereitet: "Man benötigt Informationen aus vielen unterschiedlichen Feldern, aber normalerweise nicht in der Detailtiefe wissenschaftlicher Arbeiten. Der Teletext hat da - zumindest aus meiner Sicht - genau die richtige Tiefe. Eine Autorin oder ein Autor liefert mir eine 'hirngerechte' Zusammenfassung in vier oder fünf Sätzen, die quasi schon durch die Tafel vorgegeben ist. Was will ich mehr!"

1980 ging der als Videotext bekannt gewordene Dienst mit einigen Versuchssendungen während der Berliner Funkausstellung auf Sendung und wurde schnell zum Regelbetrieb. Das Jubiläum ist nun Anlass, um, unter anderem mit einigen historischen Seiten, auf die Erfolgsgeschichte des Angebots zurückzublicken. In einem Sonderteil ab Seite 750 werden zudem einige redaktionelle Geheimnisse des Mediums gelüftet. Ergänzt wird das Angebot durch ein unterhaltsames Quiz rund um das Jubiläum. Unter dem Motto "Ihre persönliche Teletextseite" können Leserinnen und Leser des ARD Texts eine eigens für sie gestaltete Teletextseite gewinnen.

Im Jubiläumsjahr wird ARD Text außerdem im Herbst wieder Teletextkunst zeigen, die von internationalen Künstler:innen gestaltet wird.

ARD Text ist ein Gemeinschaftsangebot der ARD und wird vom Sender Rundfunk Berlin-Brandenburg federführend betreut. Fünf Millionen Menschen nutzen regelmäßig den ARD Text, der weiteste Nutzerkreis umfasst 20 Millionen Menschen (Quelle ARD Trend 2023).

Die Sonderseiten finden sich ab Seite 750 im ARD Text unter www.ard-text.de/index.php?page=750#

Dort findet sich auch das gesamte Interview mit "Jäger" Sebastian Jacoby.

