Trumps Methode zielt auf Irritation

Es gibt im aktuellen politischen Klima schlicht keine Chance auf eine Verfassungsänderung, die Trump eine dritte Amtszeit erlauben würde. Das US-System ist in dieser Frage robust, es gibt keinen Raum für Interpretationen. Oder etwa doch? Es ist genau dieser letzte Zweifel, den Trump säen will. Das ist seine Methode: Sie zielt auf Irritation, Verunsicherung und Grenzverschiebung. Er kratzt permanent an der Unverrückbarkeit demokratischer Prinzipien, um Spielräume für tatsächliche Tabubrüche zu schaffen. Damit befeuert er den gefährlichen Trend, die Grundregeln der Demokratie fortlaufend zur Disposition zu stellen. Um so die Grenzen Stück für Stück zu verschieben.

