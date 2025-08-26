Altamount Software GmbH

Altamount Software übernimmt die Somentec Software GmbH und erweitert Portfolio um Energie

Berlin (ots)

Die Altamount Software GmbH, eine Plattform der CHAPTERS Group AG, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Somentec Software GmbH ("Somentec") von den Stadtwerken Schwäbisch Hall unterzeichnet.

Mit der Übernahme erweitert Altamount seine Branchenabdeckung um das Vertical Energie und positioniert sich damit strategisch in einem zukunftsrelevanten Wachstumsmarkt. Somentec ist ein etablierter Softwareanbieter mit Schwerpunkt auf Abrechnungs-, Kundenmanagement- und Portallösungen für Energieversorger und Stadtwerke. Das Unternehmen mit Sitz in Langen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und ist seit über zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner für die Digitalisierung der Energiewirtschaft in Deutschland.

Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH:

"Mit Altamount hat die Somentec einen starken Partner an der Seite, der sowohl das notwendige technologische Know-how als auch die strategische Ausrichtung mitbringt, um die nächsten Entwicklungsschritte erfolgreich zu gestalten", erklärt Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH und bisheriger Sprecher der Geschäftsleitung der Somentec Software GmbH.

Andreas Philippi, CEO der Altamount Software GmbH: "Mit Somentec gewinnen wir ein starkes Unternehmen, das perfekt zu unserer Strategie passt, in vertikal spezialisierten Märkten führende Softwarelösungen anzubieten. Die Energiewirtschaft steht vor tiefgreifenden Veränderungen - Digitalisierung, Dekarbonisierung und Dezentralisierung - und wir wollen gemeinsam mit Somentec unsere Kunden dabei unterstützen, diese Chancen erfolgreich zu nutzen. Wir heißen das Team herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Reise."

Timm Overmans, Head of M&A der Altamount Software GmbH: "Der Einstieg in den Energiemarkt ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Unser Ziel ist es, eine starke, vernetzte Unternehmensgruppe in diesem Bereich aufzubauen und mit unserer Cybersecurity-Kompetenz unseren Kunden möglichst viele Funktionen und Sicherheitsaspekte aus einer Hand anzubieten."

Die Altamount Software GmbH ist eine Plattform der CHAPTERS Group AG und fokussiert sich auf den Aufbau einer Unternehmensgruppe von Softwareanbietern aus den Bereichen kritische Infrastruktur und Governance, Risk & Compliance (GRC). Durch die Vernetzung der Lösungen trägt Altamount dazu bei, Sicherheit, Effizienz und regulatorische Konformität in zentralen Bereichen der Wirtschaft zu stärken.

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH sind ein kommunaler Energieversorger und Infrastrukturdienstleister mit Sitz in Schwäbisch Hall. Das Unternehmen bietet Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie Telekommunikations- und Energiedienstleistungen für private, gewerbliche und kommunale Kunden. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation treiben die Stadtwerke die Energiewende in der Region aktiv voran und investieren in zukunftsfähige Lösungen für eine sichere, effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung. Als Gesellschafterin der Somentec Software GmbH haben die Stadtwerke deren erfolgreiche Entwicklung über viele Jahre hinweg begleitet.

