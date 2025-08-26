PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Altamount Software GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Altamount Software GmbH

Altamount Software übernimmt die Somentec Software GmbH und erweitert Portfolio um Energie

Berlin (ots)

Die Altamount Software GmbH, eine Plattform der CHAPTERS Group AG, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Somentec Software GmbH ("Somentec") von den Stadtwerken Schwäbisch Hall unterzeichnet.

Mit der Übernahme erweitert Altamount seine Branchenabdeckung um das Vertical Energie und positioniert sich damit strategisch in einem zukunftsrelevanten Wachstumsmarkt. Somentec ist ein etablierter Softwareanbieter mit Schwerpunkt auf Abrechnungs-, Kundenmanagement- und Portallösungen für Energieversorger und Stadtwerke. Das Unternehmen mit Sitz in Langen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und ist seit über zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner für die Digitalisierung der Energiewirtschaft in Deutschland.

Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH:

"Mit Altamount hat die Somentec einen starken Partner an der Seite, der sowohl das notwendige technologische Know-how als auch die strategische Ausrichtung mitbringt, um die nächsten Entwicklungsschritte erfolgreich zu gestalten", erklärt Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH und bisheriger Sprecher der Geschäftsleitung der Somentec Software GmbH.

Andreas Philippi, CEO der Altamount Software GmbH: "Mit Somentec gewinnen wir ein starkes Unternehmen, das perfekt zu unserer Strategie passt, in vertikal spezialisierten Märkten führende Softwarelösungen anzubieten. Die Energiewirtschaft steht vor tiefgreifenden Veränderungen - Digitalisierung, Dekarbonisierung und Dezentralisierung - und wir wollen gemeinsam mit Somentec unsere Kunden dabei unterstützen, diese Chancen erfolgreich zu nutzen. Wir heißen das Team herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Reise."

Timm Overmans, Head of M&A der Altamount Software GmbH: "Der Einstieg in den Energiemarkt ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Unser Ziel ist es, eine starke, vernetzte Unternehmensgruppe in diesem Bereich aufzubauen und mit unserer Cybersecurity-Kompetenz unseren Kunden möglichst viele Funktionen und Sicherheitsaspekte aus einer Hand anzubieten."

Die Altamount Software GmbH ist eine Plattform der CHAPTERS Group AG und fokussiert sich auf den Aufbau einer Unternehmensgruppe von Softwareanbietern aus den Bereichen kritische Infrastruktur und Governance, Risk & Compliance (GRC). Durch die Vernetzung der Lösungen trägt Altamount dazu bei, Sicherheit, Effizienz und regulatorische Konformität in zentralen Bereichen der Wirtschaft zu stärken.

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH sind ein kommunaler Energieversorger und Infrastrukturdienstleister mit Sitz in Schwäbisch Hall. Das Unternehmen bietet Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie Telekommunikations- und Energiedienstleistungen für private, gewerbliche und kommunale Kunden. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation treiben die Stadtwerke die Energiewende in der Region aktiv voran und investieren in zukunftsfähige Lösungen für eine sichere, effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung. Als Gesellschafterin der Somentec Software GmbH haben die Stadtwerke deren erfolgreiche Entwicklung über viele Jahre hinweg begleitet.

Pressekontakt:

Timm Overmans
Head of M&A
timm.overmans@altamount.de

Original-Content von: Altamount Software GmbH, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Altamount Software GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Altamount Software GmbH
Weitere Storys: Altamount Software GmbH
Alle Storys Alle
  • 11.04.2025 – 07:00

    Altamount Software GmbH übernimmt Mehrheit an der Cybersense GmbH

    Berlin (ots) - Die Altamount Software GmbH hat eine Vereinbarung zur mehrheitlichen Übernahme der Cybersense GmbH aus Dortmund unterzeichnet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), die im zweiten Quartal 2025 erwartet wird. Verkäuferin ist die Concentrade GmbH, die Cybersense seit der Gründung begleitet hat. Die beiden Gründer Sebastian ...

    mehr
  • 13.03.2025 – 07:00

    Altamount Software GmbH übernimmt die Verkehrsautomatisierung Berlin GmbH

    Berlin (ots) - Die Altamount Software GmbH, eine Plattform der CHAPTERS Group AG, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Verkehrsautomatisierung Berlin GmbH (VAB) von Hanning & Kahl GmbH & Co. KG unterzeichnet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), die im zweiten Quartal 2025 erwartet ...

    mehr
  • 05.03.2025 – 12:53

    Altamount Software GmbH schließt Übernahme der PSI Transcom GmbH erfolgreich ab

    Berlin (ots) - Die CHAPTERS-Plattform Altamount Software GmbH hat die Übernahme der PSI Transcom GmbH erfolgreich abgeschlossen, nachdem die Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erteilt wurde. Die Transaktion markiert einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zum Aufbau einer Gruppe von Unternehmen im Bereich mission-critical ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren