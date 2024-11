ZDF

Sonntag, 22. Dezember 2024, 20.15 Uhr

Nelly und das Weihnachtswunder

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 22. Dezember 2024, 20.15 Uhr Herzkino Nelly und das Weihnachtswunder Eine Paketbotin, die mit Weihnachten nichts am Hut hat, kreuzt zufällig die Wege eines Gelegenheitsdiebes und eines rätselhaften kleinen Jungen, der nicht spricht. Nelly ist verblüfft, als Filou Sonny an der Tankstelle, in der sie einen Zweitjob hat, zwei Whiskeyflaschen und einen Oldtimer klaut. Nick, der plötzlich zwischen den Verkaufsregalen auftaucht und kein Wort von sich gibt, lenkt Nelly während des Diebstahls ab. Da sie davon ausgehen muss, dass es sich bei Nick um Sonnys Komplizen handelt, schnappt sie sich den Jungen und nimmt ihn mit auf die Verfolgung. Dabei erhält sie Unterstützung von der betagten Taxifahrerin Gesine, die eben noch ihren Wagen an der Tankstelle betankt hatte. Als Nelly den gestohlenen Oldtimer zufällig vor einer Villa entdeckt, schickt sie Gesine zurück und bittet sie, sich während ihrer Abwesenheit um die Tankstelle zu kümmern. Dann konfrontiert sie gemeinsam mit Nick den Dieb mit seiner Tat. Sonny jedoch stellt sich als freundlicher, aber erfolgloser junger Mann heraus, der gestohlen hat, um seine reiche Familie zu Weihnachten zu beeindrucken – vergeblich. Nelly möchte nur den Ärger vom eigenen Hals haben, nimmt Auto und Whiskey zurück und überlässt Sonny und seinen vermeintlichen Komplizen ihrem Schicksal. Doch es zeigt sich, dass Sonny den stummen Nick gar nicht kennt. Außerdem sind beide sehr dünn angezogen für eine winterliche Nacht. So hat Nelly Erbarmen und macht sich gemeinsam mit Sonny auf die Suche nach Nicks Zuhause. Bei der folgenden weihnachtlichen Odyssee werden sowohl Nelly als auch Sonny in ihre Vergangenheit zurückgeführt. An der Tankstelle bekommt es Gesine inzwischen mit dem dubiosen Kunden Tattoo und dem gestrandeten Brandenburger Weihnachtsbaumverkäufer Stojan zu tun. Wird sie den Weihnachtsabend sicher überstehen? Begleitet werden alle an diesem Abend mehr oder weniger freiwillig vom bekannten Radiomoderator Olli Knautke, dessen Stimme aus jedem Lautsprecher zu schallen scheint, bis er einen ganz unerwarteten leibhaftigen Auftritt hat.

