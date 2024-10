Amazon.de

Prime Video kündigt Deutschlands erste Escape-Room-Comedy-Show The Way Out ab Frühjahr 2025 an

Bild-Infos

Download

München (ots)

Exklusiv verfügbar bei Prime Video und Amazon Freevee

Erstes Bildmaterial finden Sie hier.

Prime Video und Amazon Freevee kündigen The Way Out an, die erste Escape-Room-Comedy-Show in Deutschland, moderiert und kommentiert von einem der erfolgreichsten Content Creatoren, Julien Bam, gemeinsam mit Streamer Joon Kim. Die Show startet im Frühjahr 2025 und umfasst vier Episoden, die jeweils eine spannende Mischung aus Humor und Abenteuer bieten. Die Zuschauer:innen können sich auf aufregende Herausforderungen freuen, während zwei Teams - Team 'Content Creators' und Team 'Comedians' - gegeneinander antreten, um als Erste aus aufwendig gestalteten Abenteuerräumen zu entkommen.

The Way Out bringt das Escape-Room-Phänomen erstmals als Comedy-Show nach Deutschland. Die Show wird exklusiv bei Prime Video in Deutschland, Österreich, der Schweiz, sowie bei Amazon Freevee in Deutschland und Österreich verfügbar sein.

In jeder Folge muss sich ein Duo aus jedem Team in identisch-thematisch gestalteten Räumen beweisen. Es wird geklettert, gekrochen und geschwommen - Jumpscares, Lachflashs und Adrenalinkicks sind garantiert. In den Escape-Rooms gilt es nicht nur, versteckte Hinweise zu finden und wissenschaftliche Phänomene zu erkennen, sondern auch körperlichen Einsatz zu zeigen, um als erstes Team den Räumen zu entkommen. Die außergewöhnlichen Escape-Rooms bieten den Kandidat:innen in jeder Folge ein neues Abenteuer.

Die beiden bekannten Creator-Hosts kommentieren die Fortschritte der Teams aus dem Off und bieten gelegentlich Hilfestellungen.

Im Studio treffen die Teams auf Julien und Joon und erfahren von einer bekannten Expertin, wie die Rätsel gelöst werden können und wie die jeweiligen biochemischen Phänomene funktionieren. Am Ende jeder Folge zeigt sich, welches Team schneller war. Das Team mit der besten Gesamtzeit über vier Folgen gewinnt die Staffel und erhält den The Way Out-Pokal.

Das Format The Way Out wurde von Roses Are Blue, Teil der Caviar Group, unter der Leitung von Matthias Coppens entwickelt. Er und sein Bruder Staf Coppens sind die Erfinder und Moderatoren des belgischen Originals.

Die deutsche Version von The Way Out wird von der Fabiola GmbH exklusiv für Amazon Freevee und Prime Video produziert. Oliver Fuchs und Ina Balint-Eck von Fabiola fungieren als Executive Producer der Show. Fabiola GmbH ist ein Joint Venture der belgischen Unternehmen Roses Are Blue, Woestijnvis und Caviar.

The Way Out ergänzt das umfassende Entertainment-Angebot, das Kund:innen eine umfangreiche Auswahl an Premium-Programmen in einer einzigen App bietet und auf Tausenden von Geräten verfügbar ist. Auf Prime Video finden Kund:innen ihre Lieblingsfilme, -serien, -dokumentationen und Live-Sportarten - einschließlich der von Amazon MGM Studios produzierten Serien und Filme Road House, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Fallout, Reacher, The Boys, Als Du Mich Sahst, LOL: Last One Laughing, The 50, Viktor bringt's und Maxton Hall; lizenzierte Fan-Favoriten wie Die Discounter und Twisted Metal; exklusive Sport-Unterhaltung wie das Highlightspiel der UEFA Champions League am Dienstag und das berühmteste Tennisturnier der Welt, The Championship. Wimbledon; und Programme von Partnern wie Paramount+, DAZN und Discovery+ über Prime Video Channels-Zusatzbuchungen sowie mehr als 650 kostenlose werbegestützte FAST Channels weltweit. Prime Video ist einer von vielen wertvollen Vorteilen einer Prime-Mitgliedschaft: Prime-Mitglieder genießen das Beste aus Shopping und Unterhaltung. Alle Kunden, können auch ohne Prime-Mitgliedschaft Titel im Prime Video Store ausleihen oder kaufen, darunter Blockbuster wie Barbie, Oppenheimer, Fall Guy und Challengers - Rivalen, und können Inhalte wie 7 vs. Wild und Bosch: Legacy kostenlos mit Werbung auf Freevee sehen. Mit dem exklusiven X-Ray-Zugang können Kunden auch hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und -serien blicken. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.de/primevideo.

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell