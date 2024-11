ZDF

"auslandsjournal" im ZDF: Libanon am Abgrund – Der neue Krieg im Nahen Osten"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Leben in einem Land, in dem eine Krise auf die andere folgt – so empfanden viele Menschen im Libanon bereits die Zeit vor dem Ausbruch des Krieges. Wie finden sie sich jetzt in Zeiten des neuen Krieges in Nahost in ihrem Alltag zurecht? In der "auslandsjournal"-Dokumentation "Libanon am Abgrund – Neuer Krieg im Nahen Osten" beleuchtet ZDF-Korrespondentin Golineh Atai die aktuelle Situation – zu sehen ab Mittwoch, 20. November 2024, 13.00 Uhr in der ZDFmediathek, und in der Nacht vom 20. auf den 21. November 2024, ab 0.45 Uhr im ZDF. Im "auslandsjournal" am Mittwoch, 20. November 2024, 22.15 Uhr im ZDF, ist zudem ein Beitrag von Golineh Atai zum Thema "Libanon am Abgrund" zu sehen.

Vor dem neuen Krieg im Nahen Osten hatte im August 2020 eine gigantische Explosion am Beiruter Hafen ebenso für Verunsicherung unter der Bevölkerung des Libanons geführt wie insgesamt die tiefste Wirtschaftskrise aller Zeiten, wie korrupte Eliten und eine allmächtige Miliz, die den Staat an sich gerissen hatte – all das hatte den Zedernstaat dem Abgrund gefährlich nahegebracht. Die Hisbollah und das iranische Regime haben den Libanon schließlich in den neuen Krieg gegen Israel geführt, den keiner wirklich wollte – zu dessen Geiseln sie aber alle wurden.

Was macht der Krieg mit den Menschen und der Nation? Wie heizt er die Spannungen zwischen den religiösen Minderheiten an? Wie kontrolliert die Hisbollah das Narrativ ihres Krieges – und wie sichert sie ihre eigene Zukunft im Land? Golineh Atai, ZDF-Korrespondentin für die arabische Welt, erlebte den Krieg 2006 im Libanon mit eigenen Augen. Achtzehn Jahre später ist der Libanon weitaus zerbrechlicher geworden. Golineh Atais Reportage verfolgt sehr unterschiedliche Menschen, deren Leben stillsteht und die sich in einem neuen Alltag zurechtfinden müssen.

Kontakt

Bei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- Hier finden Sie "auslandsjournal – die doku: Libanon am Abgrund" in der ZDFmediathek.

- Hier finden Sie das "auslandsjournal" in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell