GIGA.GREEN erweitert Geschäftsführung: Daniel Argyrakis übernimmt Finanzen, Investment und Legal

Berlin (ots)

Die GIGA.GREEN GmbH, ein führender Anbieter von Photovoltaiklösungen für die Immobilienwirtschaft, treibt ihren Wachstumskurs weiter voran und verstärkt die Unternehmensleitung: Zum 1. September 2025 tritt Daniel Argyrakis (46) in die Geschäftsführung ein. In seiner neuen Rolle verantwortet er künftig die Ressorts Finanzen, Investment und Legal.

"Mit Daniel Argyrakis gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der unser Unternehmen mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk entscheidend voranbringen wird", sagt Sebastian Schmidt, Geschäftsführer und Mitgründer von GIGA.GREEN. "Unser Ziel ist es, das enorme Potenzial der Photovoltaik auf den Dächern deutscher Logistik- und Industrieimmobilien zu nutzen. Wir bieten Unternehmen einen einfachen Zugang zu kostengünstiger und langfristig stabiler Solarenergie - ohne Vorabinvestitionen."

Daniel Argyrakis ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verfügt über langjährige Erfahrung in leitenden Positionen in der Immobilienbranche. In den vergangenen fünf Jahren verantwortete er zentrale Finanz- und Investmentthemen bei der ZAR Real Estate Holding sowie der GIEAG Immobilien AG.

"Ich danke Sebastian Schmidt und dem gesamten Team für das Vertrauen und freue mich darauf, GIGA.GREEN in einer so dynamischen Wachstumsphase zu begleiten", sagt Argyrakis. "Die Schnittstelle von Energie- und Immobilienwirtschaft bietet enorme Chancen, und ich möchte meinen Beitrag leisten, diese Potenziale zu erschließen."

Über GIGA.GREEN

GIGA.GREEN ist einer der führenden Anbieter für erneuerbare Energielösungen in Deutschland. Gegründet im Jahr 2018 von Sebastian Schmidt und Wolfgang Röbig, entwickelt die GIGA.GREEN GmbH Lösungen, die gewerblichen Kunden den Zugang zu kostengünstiger und langfristig verfügbarer Solarenergie ermöglichen – ohne erforderliche Vorabinvestitionen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden einen Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten und eine Gigatonne CO₂ einzusparen.

www.giga.green

