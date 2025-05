SINBON Electronics

SINBON erweitert seinen Fokus auf der EuroBike 2025 mit neuen Lösungen für das E-Bike-Flottenmanagement und die Frachtmobilität

Frankfurt, Deutschland und Taipei (ots/PRNewswire)

SINBON Electronics Co., Ltd. (TWSE#:3023), ein führender Elektronik-Systemintegrator, kündigt seine neue Flottenmanagement-Plattform und den Prototyp eines leistungsstarken 750-W Fat Tire-E-Bike-Systems vor der EuroBike 2025 an. Unter dem Motto „You ride it, we connect it" wird SINBON zum dritten Mal in Folge an der globalen Fachmesse für Radfahren und Ökomobilität teilnehmen, um seine innovativen Lösungen im Bereich intelligente Mobilität und Konnektivität vorzustellen.

Bitte besuchen Sie SINBON auf der EuroBike 2025 (25.-29. Juni, Frankfurt, Deutschland) in Halle 8, Stand J32 .

Ausgestellt werden: You ride it, we connect it

Auf der diesjährigen Veranstaltung wird sich SINBON auf vier Schlüsselbereiche konzentrieren, die die Branche voranbringen sollen:

Verbindung zu Journeys – die neue Flottenmanagementlösung Die Lösung ist eine nahtlose Integration von modularer Software und E-Bike-Hardware, die Flottenbetreibern Echtzeit-Tracking, Diagnose, Mietmanagement und Backend-Systeme bietet. Ursprünglich für einen regionalen E-Bike-Mobilitätsdienst entwickelt, unterstützt diese Lösung auch herkömmliche Fahrräder und leichte Elektrofahrzeuge. Dank ihrer Skalierbarkeit eignet sie sich für Flottengrößen von kompakten lokalen Flotten bis hin zu größeren, regionenübergreifenden Betrieben. Die Lösung bietet modulare Flexibilität, wobei die Plattform und die Flotte je nach Bedarf auch separat erhältlich sind. Dadurch kann SINBON die Systemkonfiguration optimieren, den Datenfluss verbessern und Compliance-Anforderungen erfüllen, während Lösungen an die spezifischen Anforderungen jedes Unternehmens angepasst werden.

Connect to Power – Fat Tire E-Bike-System SINBON zeigt einen Prototyp seines leistungsstarken 750W Fat Tire E-Bike-Systems , das Spitzenleistungen für Offroad-Abenteuer und den Transport von Lasten im Gelände bietet. Mit dem von SINBON entwickelten leistungsstarken Antriebsstrang und der Integration der elektronischen Systeme des Motorrads demonstriert dieses Modell, wie das Unternehmen eng mit Motorradherstellern zusammenarbeitet, um maximale Leistung und ein vernetztes Fahrerlebnis zu bieten.

Connect to Cloud – Vollständige Softwarelösungen SINBON bietet umfassende Software vom Hersteller bis zum Endbenutzer, einschließlich: Benutzer-App für personalisierte Einstellungen und Verfolgung von Fahrdaten Die Wartungs-App bietet nun drahtlose Wartung in Echtzeit und kann Diagnosen vollständig drahtlos ohne physische Dongle-Brücke durchführen. Dies senkt die Wartungskosten für Händler und verbessert gleichzeitig die Effizienz und den Komfort des Service. Plattform zur Echtzeit-Komponentenprüfung bei der Fahrradmontage

Interconnect – Intelligente Fertigung und Konnektivität SINBON setzt auf intelligente Fertigung durch den Einsatz fortschrittlicher Produktionsmodelle wie automatisierte Produktionslinien, autonome Lagerroboter und Echtzeitüberwachung für optimierte Produktivität bei gleichbleibender Qualität. Die Systemintegrationskompetenz des Unternehmens verknüpft Hardware, Software, mobile Anwendungen und die Cloud, um fortschrittliche IoT-Funktionen wie GPS-Tracking für Diebstahlschutz und Fahrhistorie, Echtzeit-Datenübertragung über Mobilfunknetze und Over-the-Air (OTA) System-Updates zu ermöglichen.



Eine starke Präsenz in Europa

Als führender Anbieter von elektronischer Systemintegration unterstützt SINBON seinen wachsenden europäischen Kundenstamm durch seine Produktionsstätte und seinen Logistikstandort in Tatabánya, Ungarn (3.800 m²). Das Unternehmen unterhält außerdem eine direkte Vertriebspräsenz im Vereinigten Königreich und in Deutschland, die durch lokale Vertreter und Vertriebshändler in ganz Europa ergänzt wird.

Besuchen Sie SINBON in Halle 8, Stand J32 auf der EuroBike, um diese bahnbrechenden Neuerungen in Aktion zu sehen!

Informationen zu SINBON Elektronik

Das 1989 in Taiwan gegründete Unternehmen SINBON Electronics ist ein führender Anbieter von integrierten Design- und Produktionsdienstleistungen für maßgeschneiderte Verbindungslösungen. Angetrieben von der Verpflichtung zur Kundenorientierung und den Grundsätzen der ESG bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten und OEM/ODM-Dienstleistungen an, die Zuverlässigkeit und Effizienz gewährleisten. Dabei kombiniert es umfassendes technisches Know-how, Branchenwissen und führende Innovationen, um maßgeschneiderte Lösungen für den langfristigen Erfolg seiner Kunden zu entwickeln. SINBON ist mit Niederlassungen in Taiwan, China, Japan, Großbritannien, Deutschland, Ungarn und den Vereinigten Staaten weltweit vertreten.

