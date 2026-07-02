KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Sommerspaß bei KiKA

Serien, Filme und Sport-Highlights auf kika.de, kikaninchen.de, in der KiKA-App und Kikaninchen-App sowie im TV

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Erfurt (ots)

Ob magische Meerjungfrauen, spannende Pferdeabenteuer oder große Sportereignisse: KiKA von ARD und ZDF begleitet Kinder und Familien mit einem abwechslungsreichen Angebot durch die Sommermonate. Die Inhalte sind auf kika.de, kikaninchen.de, in der KiKA-App und in der Kikaninchen-App sowie im TV zu sehen - ergänzt um Bastelanleitungen, Spiele, Votings und vieles mehr. Ausgewählte Formate stehen mit Untertiteln, Audiodeskription und in Gebärdensprache zur Verfügung.

Highlights von "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" bis "Krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2026"

Zum Start in die Sommerzeit zeigt KiKA zahlreiche Filme und Serien voller Abenteuer, Freundschaft und echtem Feriengefühl. Vorschulkinder entdecken mit "Maari - Abenteuer am Riff" (KiKA) montags bis freitags um 8:05 Uhr fantasievolle Unterwasserwelten. Für Grundschüler*innen sorgen Serien wie "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" um 15:00 Uhr, "H2O - Abenteuer Meerjungfrau" ab 20. Juli 2026 um 10:45 Uhr und "Mako - Einfach Meerjungfrau" (alle ZDF) ab 11. August 2026 um 15:00 Uhr für Abenteuer rund ums Meer.

Ab 4. Juli 2026 sorgt die Premiere der zweiten Staffel von "Surviving Summer" (ZDF) täglich um 20:10 Uhr für sommerliche Stimmung. Passend dazu erzählen ab 6. Juli 2026 auch "Der kleine Nick und die Ferien" (SWR) täglich um 17:50 Uhr sowie "Campsite" (WDR), montags bis freitags um 13:50 Uhr von spannenden Ferien- und Urlaubserlebnissen. Ebenfalls ab 6. Juli 2026 zeigt "Mia and me - Abenteuer in Centopia" (ZDF) täglich um 15:50 Uhr eine magische Welt voller Freundschaft und fantastischer Wesen.

Ab 11. August 2026 ergänzt "Lenas Ranch" (hr) das Ferienprogramm. Täglich um 15:50 Uhr erleben die Zuschauer*innen gemeinsam mit Lena und ihren Freund*innen den Alltag auf einer Pferderanch. Mit "Krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2026" (SWR) wartet ab 31. August 2026 um 13:45 Uhr außerdem ein sommerlicher Ferienabschluss voller Wasserspiele und Wettkämpfe.

Abgerundet wird der Sommerspaß durch unverzichtbare Klassiker wie "Die Biene Maja" und "Heidi" (beide ZDF) sowie erfolgreiche Neustarts wie "Dino Mates - Ferien bei Madame Freudenreich" oder "Goat Girl" (beide KiKA). Formate wie "Die Sendung mit der Maus" (WDR), "PUR+" (ZDF) und "Triff..." (KiKA/WDR/hr) versorgen Kinder auch in den Ferien mit viel Wissen.

Großer Sportsommer mit Fußball-WM und Radsport-Events

Gemeinsam mit ARD und ZDF begleitet KiKA auch die großen Sportevents des Sommers. Zur Fußball-WM der Männer bis 19. Juli 2026 gibt es Tageszusammenfassungen, Highlights und besondere Angebote rund um die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch Radsport-Fans kommen mit täglichen Online-Zusammenfassungen zur Tour de France und der Tour de France Femmes auf ihre Kosten.

Online-Inhalte zum Rätseln und Mitmachen

Viele Inhalte des Sommerangebots sind auf kika.de, kikaninchen.de, in der KiKA-App und in der Kikaninchen-App verfügbar und werden durch weitere Filme und Serien ergänzt. Dazu zählen auch die beliebten "Ostwind"-Filme (hr), "Bibi und Tina" (ZDF), vergangene Staffeln von "Krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele" (SWR) und viele mehr. Mit der "KiKA zum Mitnehmen"-Bündelung können zudem ausgewählte Inhalte heruntergeladen und unterwegs offline angeschaut werden.

Zusätzlich lädt ein Gewinnspiel auf kikaninchen.de und in der Kikaninchen-App bis 31. Juli 2026 zum Mitmachen ein: Gemeinsam mit Sänger Álvaro Soler geht Kikaninchen auf musikalische Busfahrt. Wer erkennt, in welcher Sprache gesungen wird, kann eines von fünf großen KiKAninchen-Fanpaketen gewinnen.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

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