PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Ludwig-Maximilians-Universität München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ludwig-Maximilians-Universität München

LMU erneut die beste deutsche Universität

München (ots)

Im aktuellen Academic Ranking of World Universities zählt die LMU zu den Top 50 forschungsstarken Universitäten weltweit.

Im renommierten "Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025", herausgegeben von der Shanghai Ranking Consultancy, behauptet sich die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) als Spitzenreiterin unter den deutschen Hochschulen. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert die LMU ihre Position um einen Rang und belegt nun den 42. Platz weltweit. Innerhalb der EU liegt sie auf Rang vier.

Das stark forschungsbasierte Ranking stützt sich vor allem auf die Analyse von wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Zitationen im Web of Science sowie auf die Anzahl an Nobelpreisen und Fields-Medaillen an der jeweiligen Institution.

Zum ARWU-Ranking 2025

Pressekontakt:

Claudia Russo
Leitung Kommunikation & Presse
Ludwig-Maximilians-Universität München
Leopoldstr. 3
80802 München

Phone: +49 (0) 89 2180-3423
E-Mail: presse@lmu.de

Original-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Ludwig-Maximilians-Universität München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Ludwig-Maximilians-Universität München
Weitere Storys: Ludwig-Maximilians-Universität München
Alle Storys Alle
  • 08.08.2025 – 10:45

    LMU-Geographin Julia Pongratz in Expertenrat für Klimafragen berufen

    München (ots) - Die Bundesregierung hat fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die zweite Amtsperiode des Klimarats berufen. Darunter auch LMU-Geographin Julia Pongratz. Der Expertenrat für Klimafragen ist ein unabhängiges Gremium aus fünf Fachleuten verschiedener Disziplinen. Er wurde im August 2020 eingerichtet und seine Mitglieder werden jeweils ...

    mehr
  • 23.07.2025 – 13:23

    Neue Vizepräsidenten der LMU gewählt

    München (ots) - In seiner heutigen Sitzung hat der Hochschulrat der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) neun Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten gewählt. Der Hochschulrat folgte der Vorschlagsliste des designierten Präsidenten Professor Matthias Tschöp einstimmig. Der Hochschulrat der LMU besteht aus zehn externen Mitgliedern sowie zehn Mitgliedern des akademischen Senats. Vier der neu gewählten ...

    mehr
  • 14.07.2025 – 15:19

    ERC Grants: Zwei Forschungsprojekte der LMU ausgezeichnet

    München (ots) - - Der Europäische Forschungsrat vergibt Proof of Concept Grants an Silke Robatzek (Biologie) und Tobias Staudigl (Psychologie). - Mit dieser Förderung unterstützt der ERC sie dabei, ihre Ergebnisse aus der Forschung in die Praxis zu überführen. - Die Fördersumme beträgt jeweils rund 150.000 Euro. Die Genetikerin Silke Robatzek und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren