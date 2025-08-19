Ludwig-Maximilians-Universität München

LMU erneut die beste deutsche Universität

München (ots)

Im aktuellen Academic Ranking of World Universities zählt die LMU zu den Top 50 forschungsstarken Universitäten weltweit.

Im renommierten "Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025", herausgegeben von der Shanghai Ranking Consultancy, behauptet sich die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) als Spitzenreiterin unter den deutschen Hochschulen. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert die LMU ihre Position um einen Rang und belegt nun den 42. Platz weltweit. Innerhalb der EU liegt sie auf Rang vier.

Das stark forschungsbasierte Ranking stützt sich vor allem auf die Analyse von wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Zitationen im Web of Science sowie auf die Anzahl an Nobelpreisen und Fields-Medaillen an der jeweiligen Institution.

Zum ARWU-Ranking 2025

