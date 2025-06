Constantin Film

Rebel Wilson als Trauzeugin der etwas anderen Art: BRIDE HARD

Ab 28. August 2025 im Kino!

München (ots)

Eine exklusive Luxushochzeit vor traumhafter Kulisse - was kann da schon schiefgehen? Geiselnahmen und Messerwerfen standen jedenfalls nicht auf der Bingo-Karte der Braut. Gut, dass Trauzeugin Sam (Rebel Wilson) eine verdeckte Geheimagentin ist. Mit vollem Einsatz, High Heels und großer Schlagfertigkeit setzt sie alles daran, nicht nur die Traumhochzeit, sondern auch die Freundschaft zu ihrer besten Freundin zu retten. BRIDE HARD ist eine turbulente und erfrischende Actionkomödie mit Fernweh-Faktor, die am 28. August 2025 im Verleih von Constantin Film in den Kinos startet.

Hier geht es zum Trailer: https://youtu.be/kebOQHtIhTo

Inhalt: Die goldene Regel lautet: Vermische niemals Berufliches mit Privatem. Kein Problem für die knallharte Undercover-CIA-Agentin Sam (Rebel Wilson)! Doch dann wird sie mit einer der schwierigsten Missionen überhaupt beauftragt: Sie soll die Trauzeugin ihrer besten Kindheitsfreundin Betsy (Anna Camp) sein. Weit außerhalb ihrer Komfortzone gerissen, kann Sam ihre Fassade als zuverlässige Freundin kaum aufrechterhalten, nicht einmal am Tag der extravaganten Hochzeit. Und was könnte schlimmer sein als drei Brautjungfern, die jeden ihrer Schritte verurteilen? Aber als eine Gruppe von Söldnern plötzlich die superreichen Hochzeitsgäste als Geiseln nimmt, liegt das Schicksal in Sams Händen: Sie muss tun, was keine der Brautjungfern je könnte - den Kampf gegen jeden aufnehmen, der den wichtigsten Tag im Leben ihrer besten Freundin ruinieren will.

Unter der Regie von Action-Experte Simon West (CON AIR, THE EXPENDABLES 2) und nach dem Drehbuch von Shaina Steinberg (CHASE) wagen sich die australische Comedy-Ikone Rebel Wilson (PITCH PERFECT-Reihe, HOW TO BE SINGLE) und Anna Camp (PITCH PERFECT-Reihe) auf ein wilde, actionreiche und urkomische Mission. In weiteren Rollen versprechen außerdem Anna Chlumsky (INVENTING ANNA) und Oscar®-Preisträgerin Da'Vine Joy Randolph (THE HOLDOVERS), Gigi Zumbado (THE ROOKIE), Stephen Dorff (TRUE DETECTIVE) und Justin Hartley (BAD MOMS) beste Kinounterhaltung.

BRIDE HARD ist ein Simon West Film von Magenta Light Studios in Zusammenarbeit mit WME Independent, Copper Island Films, Latigo Films und Gramercy Park Media und ein Film von Balcony 9, Colleen Camp Productions und Elevated Production. Produzent*innen sind Joel David Moore, Max Osswald, Colleen Camp, Cassian Elwes, Jason Ross, Kevin Ulrich und Bob Yari. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Shaina Steinberg, die gemeinsam mit CeCe Plesants Adams auch für die Story verantwortlich zeichnet.

Kinostart: 28. August 2025 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Rebel Wilson, Anna Camp, Anna Chlumsky, Da'Vine Joy Randolph, Gigi Zumbado, Sherry Cola, Sam Huntington, Michael O'Neill, Stephen Dorff und Justin Hartley

Drehbuch: Shaina Steinberg

Regie: Simon West

Produzent*innen: Joel David Moore, Max Osswald, Colleen Camp, Cassian Elwes, Jason Ross, Kevin Ulrich, Bob Yari

Executive Producers: Vinny Smith, Rishi Bajaj, Daniel Taborga, Amanda Harvey, Sandy Solowitz, C.J. Vranca, David Lipper, Robert A. Daly Jr., Paul Swigart, Lee Broda, Joshua Harris, Mark Fasano, Ford Corbett

