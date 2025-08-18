Hangzhou Yuhang publicity department

Wie die Verwaltung an der Basis die Entwicklung eines der 100 besten Bezirke Chinas vorantreibt

Eine Gruppe von Experten und Wissenschaftlern aus den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung und soziale Governance kam kürzlich in Peking zusammen, um zu untersuchen, wie der Bezirk Yuhang in der Stadt Hangzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang den gemeinsamen Wohlstand durch basisdemokratische Konsultationen, wie sie im Dorf Xiaogucheng über 20 Jahre hinweg durchgeführt wurden, vorangebracht hat, und um zu versuchen, sich von dessen Erfolg inspirieren zu lassen.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich das Dorf Xiaogucheng von „Dorfangelegenheiten, die durch kollektive Diskussion entschieden werden" zu einem Modell für „öffentliche Angelegenheiten, die durch öffentliche Beratungen gelöst werden" entwickelt und seinen Ansatz durch kontinuierliche Praxis verfeinert.

Das Parteikomitee des Dorfes Xiaogucheng hat sich stets für eine demokratische Konsultation eingesetzt und sich mit Themen wie der Verbesserung der Lebensqualität und der Dorfentwicklung befasst. Dieser immer deutlicher werdende Entwicklungspfad hat zu sozialer Harmonie und Stabilität, einer raschen wirtschaftlichen Entwicklung, einem steigenden Lebensstandard und einer Verbesserung der städtischen und ländlichen Umwelt geführt. Im Jahr 2024 erreichte das kollektive Einkommen des Dorfes 12,18 Millionen Yuan und das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen 58.414 Yuan, was einem Anstieg um das 38-Fache bzw. 9,16-Fache im Vergleich zu 2005 entspricht.

„Der Grundsatz ‚öffentliche Angelegenheiten werden durch öffentliche Beratungen gelöst' ist in Yuhang tief verwurzelt und entwickelt sich gut", so ein Bezirksbeamter. Seit 20 Jahren verbessert der Bezirk Yuhang seinen Ansatz „Dorfangelegenheiten werden durch kollektive Diskussion entschieden" kontinuierlich und fördert ein neues Muster der Verwaltung an der Basis, das sich durch Mitgestaltung, gemeinsame Verwaltung und gemeinsamen Nutzen auszeichnet. Dieses Fundament ist zu einer treibenden Kraft für eine hochwertige regionale Wirtschaftsentwicklung geworden.

Im Jahr 2024 wuchs das BIP des Bezirks Yuhang im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 335,567 Milliarden Yuan an, womit er seine Position als größte Volkswirtschaft in Zhejiang, gemessen an der Wirtschaftsleistung, beibehielt und Hangzhou bei der Wachstumsrate übertraf. Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen auf dem Land stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 Prozent auf über 58.000 Yuan, womit der Bezirk das achte Jahr in Folge an der Spitze der umfassenden Bewertungen von Hangzhou steht.

Vom lokalen Erfolg des Dorfes Xiaogucheng bis zu den bezirksweiten Erfolgen von Yuhang hat das Modell „öffentliche Angelegenheiten werden durch öffentliche Beratung gelöst" die dynamische Kraft basisdemokratischer Praktiken mit chinesischen Merkmalen bei der Förderung einer hochwertigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung bewiesen.

