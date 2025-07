MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport, Freitag RWE - TSV 1860 - "Schön was auf die Hölzer" für Volland, Reichert will Aufstieg zu "100 %", Cigerci "weiß nicht, was in einem Monat oder in einer Woche passiert"

Eine Klub-Messe für die "Gänsehaut" und Wiederaufstiegs-Pläne in Ulm, ein MVP in Cottbus vielleicht auf Abruf, ein Urbayer staunt "über die Wucht" in Rostock, ein Experte Klos, der das Interview mit dem Top-Star Volland crashed und ihm erklärt: "Es gibt schön was auf die Hölzer." Die 3. Liga schreibt schon vor dem Start am Freitag schöne Geschichten - RW Essen gegen den TSV 1860 München, live und kostenlos ab 18.30 Uhr bei MagentaSport.

Der Reihe nach: Ulms Kapitän Jo Reichert will mit dem SSV (Sonntag, 19.15 Uhr in Wiesbaden) zu "100 Prozent" aufsteigen. Cottbus Top-Mann Cigerci erklärt vor dem Auftakt: "Ich bin auf jeden Fall in Cottbus. Ich weiß jetzt nicht, was in einem Monat oder in einer Woche passiert." Der beste Mittelfeldspieler der letzten Saison trifft am Samstag mit Energie auf Saarbrücken (live ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel bei MagentasSport abrufbar). Beide Klubs hatten den Aufstieg knapp verpasst. Und Unterschiedsspieler" Andreas Voglsammer schwärmt von seinem neuen Klub Rostock. "Mich hat es mich am Ende des Tages schon umgehauen, als ich mir nochmal alles angesehen habe." Hansa spielt am Sonntag in Aue - live ab 13.15 Uhr.

MagentaSport zeigt auch in der neuen Spielzeit der 3. Liga alle 380 Spiele live, 312 davon exklusiv im Pay-Angebot. Zum Auftakt am 01. August den Knaller: RW Essen gegen TSV 1860 München, live und kostenlos bei MagentaSport ab 18.30 Uhr. Top-Fußball außerdem: FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur am 07.08. ab 18 Uhr im Telekom Cup. Am 09. 08. testet der 1. FC Köln gegen Atalanta Bergamo ab 15 Uhr. Beide Partien gibt´s ebenfalls live und kostenlos bei MagentaSport.

Klos crashed Volland-Interview: "Gibt schön was auf die Hölzer"

Gespielt haben sie nie gegeneinander, aber schätzen tun sie sich schon: MagentaSport Experte Fabian Klos sieht in Kevin Volland "den Unterschiedsspieler" und eine "absolute Aufwertung" für die 3. Liga. Der Ex-Mittelstürmer Klos mahnt vor dem Saison-Auftakt des TSV 1860 München bei RW Essen (Freitag, live und kostenlos ab 18.30 Uhr): "Ihr werdet leiden müssen. Es gibt schön was auf die Hölzer."

Kevin Volland, Experte Fabian Klos und Reporter Christian Straßburger im gemeinsamen Gespräch - hier der Link: https://cloud.thinxpool.de/s/wN3NqWEY6HEexwy

Ulms Reichert will Wiederaufstieg: "100 Prozent. Sonst würde ich hier nicht antreten"

Johannes "Jo" Reichert, Kapitän SSV Ulm, hat vor 2 Jahren die Meisteransage getroffen - der damalige Aufsteiger SSV stieg dann tatsächlich erneut auf. Nach dem unmittelbaren Abstieg der Ulmer aus der 2. Liga fordert der 34jährige Reichert den unmittelbaren Aufstieg: "100 Prozent! Sonst würde ich doch hier nicht antreten. Das ist doch meine Art und Weise zu sagen: Wenn es möglich ist, wenn man in die Saison geht, dann will man die doch auch gewinnen! Soll ich jetzt hier sitzen und sagen, wir wollen Vierzehnter oder Fünfzehnter werden? Ne, das wäre nicht Jo Reichert - Jo Reichert ist: entweder alles gewinnen oder alles verlieren?"

Zur Vertragsverlängerung bis 2027 - er wäre dann 36 Jahre alt und würde 29 Jahre lang für Ulm spielen - was für ein Klub-Bekenntnis: "Mein Weg, meine History ist SSV Ulm, in meinem Alter sowieso schon gar nicht mehr. Solange ich noch fit bin und helfen kann und auch das Gefühl habe, dass ich wirklich noch helfen kann mit meiner Person, auch als Kapitän, vor allem auch als Spieler, möchte ich spielen. Ich möchte als aktiver Spieler meine Karriere in Ulm beenden. Die Verlängerung, ich will nicht sagen, das war meine letzte Verlängerung, aber ein Schritt in die richtige Richtung, die Karriere bei meinem Herzensverein zu beenden"

"Gänsehaut" bei der Klub-Messe: "Ich war wirklich geflasht"

Zum Klub-Gottesdienst im Ulmer Münster: "Boah von 0 auf 100 hatten wir plötzlich einen Gottesdienst auf dem Plan. Ulmer Münster, das Wahrzeichen unserer Stadt - ich war gefühlt noch nie da drin, vor allem nicht als Verein. Es war der erste Gottesdienst und ich war wirklich geflasht! Die ganze Kirche war komplett voll, wurde top angenommen von unseren Fans, das war schon ein Gänsehaut-Moment, was da drin alles passiert ist. Das habe ich so in dieser Form auch noch nie erlebt. Das war auch wieder irgendwie so ein Startpunkt in was Neues, in eine neue Zeit, es war auf jeden Fall, sehr, sehr positiv."

Cigerci "sehr glücklich" in Cottbus, aber wer weiß, "was in einem Monat oder einer Woche passiert"

Tolcay Cigerci, "Dirigent" bei Energie Cottbus, letzte Saison mutmaßlich bester Spieler der Liga und in der besten Form seiner Karriere? "Ja, vielleicht - sicherlich, wenn man guckt, dass ich davor Regionalliga gespielt habe und dann in der 3. Liga."

Zuletzt gab´s ein wenig Transfer-Theater, weil Liga-Konkurrenz Alemannia Aachen mit dem neuen Trainer Muzzicato seinen Ex-Spieler Cigerci am liebsten holen würde. Die Cottbus-Verantwortlichen erteilten Aachens Hopplahopp-Anfrage eine klare Absage - und was sagt der "MVP der letzten Saison" dazu? "Ich bin auf jeden Fall in Cottbus. Ich weiß jetzt nicht, was in einem Monat oder in einer Woche passiert. Aber ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich hier bin und werde auch weiterhin alles geben für diesen Verein."

Cigerci über seine Beziehung zu Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz: "Sehr, sehr wichtig, Ich denke, das Spieler-Trainer-Verhältnis ist eines der wichtigsten Sachen. Was beim Trainer krass ist, dass der Mensch an erster Stelle stellt, dann erst der Spieler kommt. Klar, muss die Leistung auch stimmen. Aber ganz egal, welches Problem du hast, du kannst zu ihm hingehen und er öffnet immer die Tür."

Ali Hahn mit dem MSV: "Bis zur letzten Sekunde kämpfen" und "nicht vermessen sein"

Alexander "Ali" Hahn, Kapitän des Aufsteigers MSV Duisburg über die Ziele: "Wir bleiben erstmal, wie wir sind. Unsere Identität ist klar: dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Dass wir die Fans mitziehen wollen. Dass wir bis zur letzten Sekunde kämpfen werden. Darauf können sich alle Fans des MSV einstellen, das wird sich nie ändern. Ansonsten wollen wir als Aufsteiger nicht vermessen sein. Wir wollen einfach so schnell wie möglich die 45-Punkte-Marke knacken. Ist ja klar." Am Samstag spielt Han mit seinem MSV gegen den VfB Stuttgart II - live ab 16.15 Uhr.

Voglsammer bei Rostock: "Mich hat es fast umgehauen"

Andreas Voglsammer, 33, Stürmer, zuletzt bei Hannover 96, 50 mal Bundesliga (4Tore) und 219 mal 2. Liga (57 Tore) gespielt. Nun "Unterschiedsspieler" bei Hansa Rostock zur Wahrnehmung seines neuen Klubs: "Die Größe, die Wucht in der Stadt, im Verein, in der ganzen Region. Ich habe ja selber dort gespielt und weiß, was das für eine Wucht war und wie unangenehm es immer war, als Gegner in Rostock zu spielen."

Der "Urbayer" Voglsamer weiter: "Mich hat es mich am Ende des Tages schon umgehauen, als ich mir nochmal alles angesehen habe. Infrastrukturell mit das Beste, was ich bisher gesehen habe in meiner Laufbahn. Deswegen war das schon ein ordentliches Brett.".

3. Liga Saison 2025/26 komplett live bei MagentaSport

1. Spieltag

Freitag, 01. August 2025

Ab 18.30 Uhr: RW ESSEN - TSV 1860 München (LIVE UND KOSTENLOS).

Besetzung: Moderator Thomas Wagner, Experte Fabian Klos, Kommentar: Christian Straßburger. Halbzeitgast: DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sascha Mölders.

Samstag, 02. August 2025

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: SV Waldhof Mannheim - SC Verl, FC Ingolstadt 04 - Jahn Regensburg, VfL Osnabrück - Alemannia Aachen, FC Energie Cottbus - 1. FC Saarbrücken, TSG Hoffenheim II - TSV Havelse

Ab 16.15 Uhr: MSV Duisburg - VfB Stuttgart II

Sonntag, 03. August 2025

Ab 13.15 Uhr: FC Erzgebirge Aue - FC Hansa Rostock

Ab 16.15 Uhr: FC Viktoria Köln - 1. FC Schweinfurt

Ab 19.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SSV Ulm 1846

2. Spieltag

Freitag, 08. August 2025

Ab 18.30 Uhr: FC Schweinfurt - Energie Cottbus

Samstag, 09. August 2025

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: TSV 1860 München - VfL Osnabrück, 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln, SSV Ulm - Erzgebirge Aue, TSV Havelse - RW Essen, Alemannia Aachen - TSG Hoffenheim II

Ab 16.15 Uhr: SC Verl - SV Wehen Wiesbaden

Sonntag, 10. August 2025

Ab 13.15 Uhr: Jahn Regensburg - MSV Duisburg

Ab 16.15 Uhr: Hansa Rostock - Waldhof Mannheim

Ab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart - FC Ingolstadt

Weiterer Live-Fußball:

Donnerstag, 07. August 2025, Telekom Cup:

Ab 18.00 Uhr: FC Bayern München - Tottenham Hotspur

Samstag, 09. August 2025

Ab 15.00 Uhr: 1. FC Köln - Atalanta Bergamo

