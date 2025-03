mediaservice wasmuth GmbH

15 Jahre DUON-Portal: Effizienz und Innovation für die Verlagsbranche

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Das DUON-Portal, die zentrale Plattform für die digitale Anzeigenabwicklung in der Verlagsbranche, feiert sein 15-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung vernetzt es Verlage und Agenturen und optimiert die Kommunikation von Anzeigendruckunterlagen.

Das DUON-Portal wurde entwickelt, um die Druckdatenanlieferung online zu ermöglichen und den Versand auf physischen Datenträgern abzulösen. Heute bietet die Plattform Funktionen wie die automatische Datenqualitätsprüfung, die direkte Übertragung von Druckunterlagen an Verlage und die Integration von Branchensoftware. Diese digitalen Prozesse sparen Zeit, reduzieren Fehler und steigern die Zufriedenheit von Vermarktern, Verlagen und Agenturen.

Kathrin Böhm, Head of AdManagement, Client Services bei der Ad Alliance, erläutert: "Mit unserem umfangreichen Printportfolio tragen wir die Verantwortung, allen unseren Mandanten eine gleichwertige Behandlung und höchste Qualität zu bieten. Dazu gehört, Abläufe so effizient wie möglich zu gestalten. Das DUON-Portal spielt dabei eine zentrale Rolle, die Anzeigenabwicklung sowohl für uns als auch für unsere Mandanten schnell, fehlerfrei und zeitsparend zu gestalten."

"Das DUON-Portal ist für uns heute nicht mehr wegzudenken. Als zentraler Ort für technische Anforderungen und standardisierte Prüfmechanismen ermöglicht es uns vor allem im Bereich der Druckvorstufe effiziente Prozessabläufe", so Tanja Kautz, Lead Business Operations & Processes, Print Management bei BCN.

Mit mehreren tausend Nutzern aus der Verlags- und Agenturbranche und insgesamt rund 1,3 Millionen über das Portal abgewickelten Anzeigen ist das DUON-Portal ein Erfolgsmodell der digitalen Transformation.

Malte Rehde, Head of Production bei Jung von Matt CREATORS GmbH, betont die Bedeutung des Portals für die Agenturen: "Eine Kampagnensteuerung ohne DUON ist möglich, aber sinnlos. Vielen Dank für 15 Jahre reibungslosen Datentransfer, Informationssicherheit und vor allem den persönlichen Kontakt."

2006 startete mediaservice wasmuth mit www.druckunterlagen-online.de eine Plattform für technische Anzeigeninformationen in Publikumszeitschriften. Der Start des DUON-Portals erfolgte 2010 als Kooperation zwischen dem VDZ (heute MVFP) und mediaservice wasmuth GmbH. In den folgenden Jahren wurde das Portal stetig erweitert. 2018 erfolgte ein umfassender Relaunch mit der Integration cloudbasierter Technologien, einer API-Schnittstelle, verbesserter Preflight-Technologie und einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

"Als MVFP setzen wir uns nicht nur für politische Themen und die Interessen unserer Mitglieder ein, sondern auch für Marktstandards mit einer zukunftsfähigen digitalen Infrastruktur, die den Verlagen und ihren Vermarktern echte Mehrwerte bietet - ein Erfolgsmodell, das die Branche erfolgreich und nachhaltig optimiert", sagt Lutz Drüge, Geschäftsführer Print & Digitale Medien beim MVFP Medienverband der freien Presse e.V. über die erfolgreiche Kooperation.

"Zukünftig wird es für Verlage und Agenturen immer wichtiger, die Prozesse im Bereich Printwerbung schlank, effizient und hochgradig automatisiert zu gestalten", erklärt Holger Schulze Temming, Projektleiter des DUON-Portals.

Ein Ziel der kommenden Jahre ist es, die Vorteile des DUON-Portals, das bislang vorrangig von Publikumszeitschriftenverlagen genutzt wird, auch in anderen Printmediengattungen bekannter zu machen. Dass sich die Lösung ebenso für Fachverlage eignet, zeigt das Beispiel aus dem Healthcare-/Medizinbereich. Seit 2018 setzt der Deutsche Apotheker Verlag mit zehn Titeln, darunter Deutsche Apotheker Zeitung, PTAheute und PKAktiv, auf das DUON-Portal. "Mit dem DUON-Portal und dem exzellenten Support bieten wir unseren Kunden einen erstklassigen Service - und uns erreichen nur 100% einwandfreie Druckunterlagen", so Kornelia Wind, Leitung Media beim Deutschen Apotheker Verlag.

Aktuell wird eine Farbmanagement-Lösung von GMG aus Tübingen integriert. Damit wird ermöglicht, Druckunterlagen in einem Referenzfarbprofil hochzuladen und automatisch in das magazinspezifische Farbprofil zu konvertieren. Zudem wird untersucht, wie Künstliche Intelligenz die Automatisierung und das Benutzererlebnis weiter optimieren und innovative Services bereitstellen kann.

DUON-Portal

Das DUON-Portal (www.duon-portal.de) ist eine der führenden Plattformen für die digitale Anzeigen- und Publikationsabwicklung in der deutschsprachigen Verlagsbranche. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und innovativen Tools ermöglicht es Verlagen, Agenturen und Unternehmen eine effiziente, fehlerfreie Kommunikations- und Datenübertragung.

mediaservice wasmuth GmbH

Die mediaservice wasmuth GmbH ist seit 25 Jahren ein führender Anbieter von Mediadaten in Deutschland. Das Hamburger Unternehmen entwickelt innovative Lösungen und leistungsfähige Systeme für die Werbe- und Medienbranche. Die Schwerpunkte liegen in der Automatisierung und Optimierung von Prozessen in den Bereichen Selling, Planing, Buying und Handling von Medialeistungen. Zahlreiche Mediaagenturen und Unternehmen vertrauen auf die Daten und Technologien von mediaservice wasmuth.

MVFP Medienverband der freien Presse e.V.

Der MVFP Medienverband der freien Presse vertritt die publizistischen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Interessen von rund 350 Mitgliedsverlagen und knapp 7.000 Zeitschriften- und Medienangeboten in der gesamten Branche. Die Gemeinschaft der Zeitschriftenverlage im Medienverband der freien Presse vereint große, mittlere und kleine Medienhäuser. Der MVFP setzt sich für den Fortbestand der freien Presse, die Freiheit und Vielfalt der Meinungen und die Zukunft des marktwirtschaftlich finanzierten Journalismus als Garant für die freiheitlich demokratische Grundordnung ein. Seine Mitglieder unterstützt der Verband mit Service-, Beratungs- und Bildungsangeboten in den drängenden Fragen der Veränderung der Märkte und der Digitalisierung. Gegenüber der Politik setzt sich der Medienverband der freien Presse für ordnungspolitische Rahmenbedingungen, für faire und transparente Wettbewerbsbedingungen ein.

Original-Content von: mediaservice wasmuth GmbH, übermittelt durch news aktuell