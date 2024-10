mediaservice wasmuth GmbH

Revolution im IO-Advertising: erste Kampagne über neue Buchungstechnologie DBCFM umgesetzt

Hamburg (ots)

Das neue digitale Buchungstechnologie DBCFM vereinfacht radikal die Planung und Buchung von so genannter IO-Werbung. Eine erste Erfolgsgeschichte mit dem Kunden Deutsche Telekom.

Die neue Buchungstechnologie DBCFM ist ein echter Game-Changer für den Online-Werbemarkt. Dies zeigt exemplarisch die erste Kampagne für den Kunden Deutsche Telekom, die jetzt vollständig über diese Infrastruktur geplant und gebucht wurde. Durchgeführt hat sie die Frankfurter Agentur Mindshare.

DBCFM steht für "Digital Booking Communication Format". Die Technologie vereinfacht fundamental die Geschäftsprozesse von digitalen Direktbuchungen und Umfeld-Werbung. Für die Abwicklung so genannter IO-Buchungen mussten bislang noch immer zahlreiche Mails ausgetauscht und manuell Informationen in Systeme eingepflegt werden. Mit dem DBC-Format wird der gesamte Vermarktungs-, Planungs- und Buchungsprozess des IO-Advertising nun erstmals komplett digitalisiert - und damit wesentlich effizienter und schneller. So schließt DBCFM auch die technologische Lücke zum automatisierten programmatischen Handel mit digitalen Werbeplätzen.

Hinter der Initiative steht eine breite Markt-Allianz aus Systemanbietern, Agenturen und Vermarktern. Entwickelt hat das Format der Hamburger Daten-Spezialist mediaservice wasmuth in Zusammenarbeit mit DAP, SQL-Service/ ISS Nautilus und Omega Software. Zu den Partnern zählen außerdem führende Digitalvermarkter wie Ad Alliance und IQ Digital.

Die GroupM und ihre Agenturen Mindshare, EssenceMediacom und Wavemaker unterstützen die Initiative seit 2022. Auch die ZMG - Zeitungsmarktforschungs-Gesellschaft hat das DBC-Format in ihr OBS-System integriert.

Erste erfolgreiche Umsetzung mit Deutsche Telekom

Und so funktioniert die Revolution des IO-Advertising in der Praxis: Die Herbst-Kampagne für die Deutsche Telekom steht an. Der Konzern will darin unterschiedliche aktuelle Angebote wie die neuen Magenta-Mobil-Tarife oder das iPhone 16Pro bewerben. Das Kunden-Team bei Mindshare hat in seinem Buchungssystem bereits interessante Umfelder für die passende Online-Werbung identifiziert, etwa auf Stern Online oder GMX.

Normalerweise müsste nun der zuständige Planer ein ausführliches Briefing verfassen und in einer E-Mail beim Vermarkter anfragen, ob die gewünschten Werbeplätze zum geplanten Zeitpunkt verfügbar sind. Dank dem DBC-Format wird dieser aufwändige Prozess radikal verkürzt. Das Format fungiert gleichsam wie eine gemeinsame Sprache, die von allen beteiligten Systemen verstanden wird. Mit einem Klick generiert der Planer zukünftig die Anfrage, die sofort auf einem Bildschirm des Vermarkters aufscheint. Der Sales-Mitarbeiter bestätigt den Auftrag in seinem System ebenfalls mit wenigen Klicks. Mit diesem Verfahren sparen sich beide Seiten mindestens die Hälfte der Zeit, die bislang für IO-Buchungen notwendig war.

Ingo Gerckens, Projektleiter bei mediaservice wasmuth und Sprecher der DBCFM-Initiative: "DBCFM ist viel mehr als eine neue Technologie. Es ist eine beispielhafte Initiative von Systemanbietern, Mediaagenturen und Vermarktern, die von Anfang an gleichberechtigt und konstruktiv zusammengearbeitet haben. Dass wir jetzt in die Betriebsphase starten können, ist ein gemeinsamer Erfolg."

Katja Annette Brandt, CEO Mindshare DACH: "Wir haben uns mit Mindshare federführend innerhalb der GroupM bei diesem Projekt engagiert. Die Idee hat uns sofort überzeugt, denn das System löst viele praktische Herausforderungen des Themas IO-Advertising. Von den vereinfachten Prozessen und der größeren Effizienz profitieren nicht nur Publisher, Vermarkter und wir als Agenturen. Es profitieren vor allem die Kunden. Sie bekommen

schnellere und flexiblere Rückmeldungen. Aber vor allem gewinnen wir mehr Zeit für die wesentlichen Dinge: für Beratung, für Strategie und für innovative Projekte."

Daniel Jäger, Head of Group Media Deutsche Telekom: "Wir verstehen uns bei der Deutschen Telekom seit jeher als Treiber und Förderer von Innovation und Technologie. Das DBC-Format hat das Potenzial, Prozesse einfacher und schneller zu machen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass unsere Kampagne die erste ist, die vollständig über dieses System geplant und gebucht wurde."

Original-Content von: mediaservice wasmuth GmbH, übermittelt durch news aktuell