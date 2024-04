Sozialverband Deutschland (SoVD)

World Parkinson's Night - Das Empire State Building, der Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main und die Sophienkirche in Berlin-Mitte machen blau für die Generaloffensive gegen Parkinson

Berlin (ots)

Am 11. April wird der Welt-Parkinson-Tag zur Welt-Parkinson-Nacht. Auf der ganzen Welt werden im Rahmen einer Aktion der Parkinson Avengers zusammen mit der YUVEDO Foundation besondere Gebäude in blaues Licht gehüllt, um ein Zeichen gegen Parkinson zu setzen. So werden neben dem Empire State Building in New York auch der Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main und schließlich die Sophienkirche in Berlin ins Blau getaucht, in der die Zentralveranstaltung u.a. im Beisein von Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach und der Staatssekretärin für Kultur Sarah Wedl-Wilson stattfinden wird.

Nach einem Dinner für geladene Gäste gibt es ab 20.30 Uhr ein kostenloses Programm in der Sophienkirche mit Informationen über innovative Ansätze in der Parkinson-Forschung u.a. mit Prof. Dr. Aiden Haghikia, Prof. Dr. Harald Schmidt und Dr. Uwe Radelof. Die Unternehmer:innen Maurice Mielert, Gründer von dopanet und Dr. Cathy Molohan werden ein Plädoyer zum Kampf gegen Parkinson halten. Dr. Jörg Karenfort, CEO der YUVEDO Foundation, wird durch das Programm führen und eine aufregende T-Shirt Kampagne gegen die Stigmatisierung der Erkrankung vorstellen. Es wird eine Einführung in barrierefreie Mode mit der Modemarke IRIS & FRED und der Vorsitzenden des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier, geben. Schließlich wird es ein kleines Konzertprogramm mit dem Sinfonieorchester Schöneberg (SOS) sowie eigens für das Thema geschaffenen Songs im Rahmen der YUVEDO Foundation Little Victories Song Challenge geben.

Der Abend schließt mit einer After-Party in der Atlantik Bar, die Gelegenheit bietet, sich weiter auszutauschen und zu vernetzen. Als Teil des 24-Stunden-Streams über das PD Avengers Netzwerk erreicht das Event eine globale Zuschauerschaft, um die Mission der Parkinsonforschung und -aufklärung weltweit zu stärken.

Die Veranstaltung ist kostenlos ab 20.30 in der Sophienkirche in Mitte. Für weitere Informationen und bei Interesse, an dem Charity-Dinner ab 19 Uhr teilzunehmen, kontaktieren Sie bitte hello@yuvedofoundation.de.

Original-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuell