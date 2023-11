Engagement Global gGmbH

Großes Finale zum Song Contest ,Dein Song für EINE WELT!' steht bevor

Am 9. Dezember 2023 treten die Top 5 der aktuellen Runde des renommierten Wettbewerbs im Rennen um den Titel des "EINE WELT"-Songs gegeneinander an.

Über 3.000 junge Menschen aus Deutschland und über 20 Ländern des Globalen Südens haben sich in diesem Jahr mit Songs zu globalen Themen und Herausforderungen am internationalen Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" beteiligt. Die 23 Gewinneracts kommen am 9. Dezember 2023 zum großen Finale in Bonn zusammen, bei dem die Top 5 - Interpretinnen und Interpreten aus Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - ihre musikalischen Beiträge für eine nachhaltigere und gerechte Welt im Bonner Basecamp erstmals live auf der Bühne präsentieren. Der Gewinnersong wird als "EINE WELT"-Song die aktuelle Runde des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik, der unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht, als Hymne begleiten.

"Wir freuen uns auf ein emotionales Finale mit hochengagierten jungen Menschen", sagt Projektleiter Rico Schwibs. Beide Wettbewerbe werden von Engagement Global gGmbH - Service für Entwicklungsinitiativen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Nach 674 Einreichungen und einer sorgfältigen Auswahl durch die Jury treten jetzt die Top 5 der aktuellen Song Contest-Runde gegeneinander an. Das Ziel: Ein neuer EINE WELT-Song 2023 muss her.

Ein Wochenende voller Musik und Engagement

Das Event beginnt am 7. Dezember mit einem abwechslungsreichen Programm aus Workshops zu musikalischen Themen und globalen Fragestellungen sowie einer Jam Session, bei der die Top 23 des Wettbewerbs ihre Talente unter Beweis stellen können. Am 9. Dezember erwarten die Gewinnerinnen und Gewinner Coachings, mit denen ihre lyrischen und musikalischen Fähigkeiten weiter trainiert und sie auf ihre Auftritte vorbereitet werden. Am Abend treten die Top 5 auf der großen Bühne auf - und es folgt eine feierliche Preisverleihung. Vertreterinnen und Vertreter des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie prominente Jurymitglieder und Coaches, darunter Kabarettist und Musikproduzent Dave Davis, werden ebenfalls anwesend sein, um die jungen Talente zu unterstützen. Durch das Programm führt TV-Moderatorin Jessica "Jess" Schöne.

Globale Themen bewegen junge Menschen

"Der Song Contest bietet jungen Menschen eine Plattform, um sich kreativ und musikalisch für eine nachhaltige und lebenswerte Welt einzusetzen. Der Leitsatz 'Sei du selbst die Veränderung!' könnte nicht aktueller sein", sagt Rico Schwibs, Projektleiter bei Engagement Global.

Übertragung via Livestream

Das Bühnenprogramm der Veranstaltung wird auch im Livestream übertragen. Interessierte können die Auftritte der Top 5 hier verfolgen: www.eineweltsong.de/finale2023

Über den Song Contest

Der Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" wird von Engagement Global gGmbH - Service für Entwicklungsinitiativen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Menschen dazu zu motivieren, sich auf musikalische Weise mit globalen Themen und Zusammenhängen auseinanderzusetzen. In der aktuellen Runde 2023/2024 wurden weit über 600 Songs aus über 20 verschiedenen Ländern eingereicht. Der Song Contest ist eine Begleitmaßnahme zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle". Dieser ist gerade unter dem Thema "Globaler Kurswechsel: Sei du selbst die Veränderung!" in seine elfte Runde gestartet und lädt Schülerinnen und Schüler ein, mutige Ideen zu entwickeln, um das Schicksal unseres Planeten selbst in die Hand zu nehmen.

